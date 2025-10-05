Hồng Nhung: 'Sau ung thư, tôi ích kỷ kiểu khác'

TP - Hồng Nhung từng rời ca mổ trị ung thư hẳn một tháng để làm cho xong chương trình riêng hát về Hà Nội vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô.

Vào 19/10 tới đây chị lại hát trong chương trình Nhớ về Hà Nội. Hồng Nhung chia sẻ về giai đoạn “bình thường mới” trong đó chị biến căn bệnh thành động lực để làm nhiều điều tốt đẹp hơn, để tri ân cuộc sống mình đang có…

Hồng Nhung từng tiết lộ đã di chúc sau này sẽ hòa tro cốt của mình vào sông Hồng- như một cách trở về và ở lại với quê hương

- Trên giường hậu phẫu, chị từng bày tỏ ý định sẽ dành thời gian để tham gia nâng cao nhận thức về bệnh ung thư. Mong muốn ấy đã hiện thực hóa được đến đâu?

+ Hiện tôi đang tham gia 2 quỹ: Ngày Mai Tươi Sáng của Bộ Y tế - giúp đỡ tất cả các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, và quỹ Chúng Tôi Đó Những Phụ Nữ Kiên Cường. Với cả 2 quỹ, Hồng Nhung chỉ chung tay cùng các bác sĩ, các tình nguyện viên làm những việc có liên quan tới ung thư vú.

Quan trọng nhất vẫn là vấn đề truyền thông kêu gọi mọi người khám sức khỏe và tầm soát thường xuyên. Vì với bệnh ung thư nếu mình phát hiện sớm thì khả năng chữa trị được rất cao, lên tới 95%.

-Trước khi phát hiện ra bệnh, chị cảm thấy cơ thể mình có báo hiệu gì bất thường? Gia đình đón nhận thông tin chị bị ung thư thế nào?

+ Tôi rất may mắn vì đã tầm soát sớm và được điều trị kịp thời. Tất nhiên ban đầu bản thân người bệnh cũng như gia đình và bạn bè thân đều rất sững sờ. Hồng Nhung phải rất cảm ơn gia đình, bạn bè, biết bao nhiêu người hâm mộ cũng như không phải hâm mộ mình nhưng khi biết tin dữ thì đều dành cho mình một tình cảm thân thương vô cùng đáng trân trọng.

Nhân đây mình cũng viết bài Chiếc nơ hồng trong đó nhấn mạnh sự ủng hộ tinh thần của mọi người xung quanh là quan trọng thế nào để giúp người bệnh vượt qua thời khắc khó khăn.

- Chị rút ra những cách nào để có thể phòng tránh hoặc giảm bớt nguy cơ bị ung thư?

+ Các bác sĩ đã chỉ dạy cho mình nhiều điều trong đó điều mình muốn chia sẻ nhất là ai cũng thế, mình không ngoại lệ, đều nghĩ ồ bệnh này sẽ chẳng xảy ra với mình. Tuy nhiên cái khó của bệnh ung thư là thường thì không có biểu hiện gì. Ví dụ cảm cúm sẽ có ngay các triệu chứng hắt hơi, xổ mũi hay đau đầu. Nhưng với ung thư khi mình cảm thấy có khó chịu hay bất thường trong cơ thể thì có thể lúc đó đã là giai đoạn rất muộn và sẽ rất khó khăn trong vệc chữa trị.

Hồng Nhung dạo gần đây tích cực thực hiện những dự án mới bao gồm cả hình thức phim ký sự phát trên mạng

Vì vậy thông điệp quan trọng nhất cần lan tỏa là kêu gọi mọi người hãy đi tầm soát sớm. Hiện nay nếu những ai không có khả năng chi trả cho việc tầm soát ung thư đều có thể liên hệ với các quỹ mà Hồng Nhung tham gia để nhờ giúp đỡ. Hiện việc tầm soát ung thư vú không phải quá khó khăn nữa.

-Căn bệnh đã thay đổi chị như thế nào về nhân sinh quan cũng như tốc độ sống?

+ Tất nhiên không ai muốn mình có bệnh, nhất là nhữnh bệnh hiểm nghèo, nhưng khi nó xảy đến thì nó là một thực tế mà mình phải chấp nhận. Chữa bệnh thì đã có bác sĩ nhưng tâm lý của người bệnh vô cùng quan trọng. Đây là dịp để mình chiêm nghiệm và thực hành những điều đã đọc trong sách của thầy Thích Nhất Hạnh hay đặc biệt trong cuốn sách ghi lại cuộc gặp giữa đức Dalai Lama và ngài tổng giám mục Tutu tại Ấn Độ.

Hai ngài thuộc hai tôn giáo khác nhau nhưng vẫn gặp nhau ở rất nhiều điểm về quan niệm sống và là đôi bạn thân trong rất nhiều năm. Cuốn sách dạy về sự giác ngộ, về niềm vui mà mình có trong đời sống và cách nhìn nhận vẻ đẹp. Hai ngài đều nói không có niềm hạnh phúc nào ta đạt được mà không trải qua những thử thách, khó khăn mà nhiều khi tưởng như không thể vượt qua được.

Tuy nhiên con người vẫn hướng tới điều đẹp đẽ trong đó có vẻ đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp do ta sáng tạo ra và đặc biệt vẻ đẹp của sự yêu thương. Khi nhận ra tất cả những vẻ đẹp này thì mình sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Mình học được một điều rất giản dị nữa là những bệnh nhân đều cảm thấy trân trọng hơn mỗi ngày sống, trân trọng hơn sự gắn kết với mọi người. Mình học được kiểu “ích kỷ” mà Dalai Lama đã nói. Đó là thay vì ích kỷ tiêu cực thì hãy chuyển sang ích kỷ tích cực. Đừng bó hẹp vào bản thân mình mà hãy nhìn rộng ra tới những người xung quanh thì mình sẽ được chia sẻ, mình sẽ thấy nỗi đau của mình là bé nhỏ.

Khi cùng hòa cung với mọi người, nối một vòng tay lớn, cùng nâng đỡ lẫn nhau thì lúc đó mình không còn tập trung quá vào sự tiêu cực nữa, mình sẽ vượt qua nỗi đau dễ dàng hơn để cùng đạt tới một niềm hạnh phúc lớn hơn.

Tất nhiên để thực hành điều đó cần thời gian, nhưng tôi nghĩ đây là một con đường mở ra một chương mới cho bản thân trong việc tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc một cách đúng đắn và hữu hiệu nhất.

- Chị có những điều chỉnh gì trong công việc và những dự án nghệ thuật để thích nghi với trạng thái “bình thường mới” (chung sống với ung thư) này?

+ Nhiều người quan tâm và rất lo lắng cho rằng sức khỏe của mình có thể yếu đi nhiều, nhưng thực tế không phải vậy đâu. Hồng Nhung giờ quay hoạt động thậm chí còn năng nổ hơn trước. Vì cái tinh thần của mình và sự nhận biết về sự hữu hạn của thân phận như anh Trịnh Công Sơn đã nói, nên mình càng tập trung vào điều tốt đẹp và sự vô cùng của tình yêu.

Chính vì thế mình biết mình làm bao nhiêu cũng không đủ để trả lại sự yêu thương và ủng hộ của biết bao nhiêu người, cả những sự chữa trị mà các bác sĩ đã ưu ái dành cho mình. Bây giờ tinh thần của mình đi vào một chương mới thực ra tích cực hơn nhiều. Tốc độ làm việc tăng lên, mình hứng khởi hơn trong công việc. Kỷ luật sống trước đây vốn có thì bây giờ càng chặt chẽ hơn. Ví dụ như việc thức dậy với một nụ cười, với yoga và luyện giọng.

Có người bạn thân nói, nghe show Bống hát về Hà Nội tự nhiên thấy giọng trong trẻo và trẻ như ngày trước. Đó có thể là một lời khen quá, nhưng có phần đúng ở chỗ mình tập hát nhiều hơn và kết quả là giọng hát của mình có khi còn tốt hơn trước đây.

Kết quả là mình cho ra được nhiều tác phẩm hơn. Mình hợp tác với các bạn trẻ cùng nhiều nghệ sĩ ra bài Tự hỏi, bao gồm cả MV đối với mình là một tác phẩm để đời. Tết năm nay mình lại ra album gồm những bài hát cả mới cả quen thuộc về Hà Nội, đồng thời tham gia rất nhiều chương trình.

-Các nghệ sĩ năng động bây giờ gần như phải liên tục phải ra bài mới và thường xuyên có mặt trên mạng xã hội. Sau một thời tích cực tham gia guồng quay này theo cách của riêng mình, chị cảm thấy thế nào, mệt mỏi hay thích thú, áp lực hay được tiếp thêm năng lượng?

Hai năm gần đây mình đến với công chúng ở nhiều hình thức khác nhau vì mình cảm thấy mình không chỉ là một ca sĩ mà là nghệ sĩ. Và những chia sẻ về đời sống về nhân sinh quan và đặc biệt nhất vẫn là sự nhận biết và sáng tạo vẻ đẹp đã được đón nhận một cách rất tích cực.

Rất nhiều người cho rằng sự lan tỏa tinh thần tích cực này làm cho họ cảm thấy vui hơn trong mỗi ngày sống. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà mình nhận được.

Vì thế trong năm nay mình sẽ tiếp tục những chia sẻ còn có phần khác hơn… Thực ra là có nhiều niềm vui hơn bởi sự giác ngộ về cái đẹp trong cuộc sống của mình sau một quá trình vượt khó.

- Trong đêm nhạc Nhớ về Hà Nội (19/10 tại Cung VH Hữu Nghị Việt Xô), chị sẽ thể hiện những bài hát về Hà Nội với tâm thế nào, sau khi chị chọn mảnh đất quê hương là nơi để “trở về” và “ở lại”?

Mình nhớ khi Cung mới xây xong, lúc đó mình mới mười mấy tuổi thôi và thật may cùng các bạn đồng lứa đã là những ca sĩ đầu tiên đứng trên sân khấu này hát. Cũng trên sân khấu này, mình được nhận giải Nhất Giọng hát Trẻ Hà Nội. Và đến bây giờ mình còn may mắn hơn nữa vẫn được đứng đứng đây hát. Mấy ai được quá nhiều đặc ân như mình nhỉ?!

Mỗi lần hát về Hà Nội cảm xúc đều khác nhau, nhất là bây giờ với tâm thế đầy biết ơn hơn nữa, được nhận biết vẻ đẹp về cuộc sống của quê hương một cách sâu sắc hơn nữa, chắc chắn âm thanh sẽ khác, tình cảm trong bài hát cũng sẽ khác. Hy vọng sẽ chạm được đến trái tim yêu thương của khán giả.