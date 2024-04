Hơn 17.000 công trình được thực hiện trong Tháng Thanh niên

TPO - Phát biểu tại Lễ chào cờ tháng 4, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam ghi nhận, các ban, đơn vị khối phong trào cơ bản đã hoàn thành được các nội dung đã đặt ra trong Tháng Thanh niên, nhiều nội dung được chuẩn bị có tính mới, có sự đầu tư về phương pháp, cách thức chỉ đạo.

Ngày 1/4, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ chào cờ tháng 4 với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Thực hiện hơn 17.000 công trình thanh niên

Tại lễ chào cờ tháng 4, anh Nguyễn Quốc Huy - Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn, báo cáo kết quả công tác tháng 3 và trọng tâm công tác tháng 4. Theo đó, trong tháng 3/2024, các ban, đơn vị khối phong trào triển khai các nhiệm vụ được giao với 163 đầu việc.

Với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, trong Tháng Thanh niên, toàn Đoàn đã tổ chức 54.649 đội hình thực hiện được 17.220 công trình thanh niên; hỗ trợ 2.935 địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số; 12.558 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới; 12.558 hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, toàn Đoàn thực hiện 16.547 hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 9.710 hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 19.040 hoạt động tham gia đảm bảo an sinh xã hội…

Đặc biệt, Trung ương Đoàn đã tổ chức thành công Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên” kết nối tới 12.656 điểm cầu trong và ngoài nước với hơn 1,5 triệu người tham gia, nhận được hơn 12.000 câu hỏi, ý kiến, sáng kiến và nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu niên (nhiều hơn gấp 4 lần so với năm 2023). Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2024 gắn với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn đã tổ chức đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 tại Sochi, Liên bang Nga; tổ chức đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn thăm và làm việc tại Belarus; tham dự Diễn đàn thanh niên khu vực Tam giác phát triển tại Lào; làm việc với Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia để khảo sát xây dựng Dự án Trung tâm đào tạo nghề và giới thiệu việc làm thanh niên…

Tháng 4 hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn

Phát biểu tại Lễ chào cờ, anh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, trong Tháng Thanh niên, các ban, đơn vị khối phong trào cơ bản đã hoàn thành được các nội dung đã đặt ra.

“Nhiều nội dung được chuẩn bị có tính mới, có sự đầu tư về phương pháp, cách thức chỉ đạo như nét mới trong kịch bản chương trình Đối thoại của Ban Bí thư với ĐVTN; Lễ trao giải thưởng Lý Tự Trọng… Điều đó đã tạo dấu ấn lan tỏa tốt, khiến dư luận xã hội, thanh niên thêm yêu tổ chức Đoàn, giúp khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức, của tuổi trẻ cả nước”, anh Lương nói.

Trong tháng 4, anh Lương nhấn mạnh, mỗi ban, đơn vị cần rà soát, đánh giá công việc trong quý và chuẩn bị tham mưu tốt cho những sự kiện quan trọng. Đặc biệt, các ban cũng cần cụ thể hóa các công việc, khớp nối lại khâu chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Anh Nguyễn Quốc Huy - Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn thông tin thêm, trong tháng 4, các ban, đơn vị khối phong trào tiếp tục chuẩn bị và tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn: Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 65 năm Ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại; 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 83 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh…; Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp cơ sở đảm bảo tiến độ đề ra.

Đặc biệt, một số hoạt động lớn sẽ diễn ra trong tháng 4 như Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ sáu, khóa XII; Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Hành trình “Sinh viên với Khát vọng non sông” và phối hợp xây dựng cột cờ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V…