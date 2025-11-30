Hơn 12.000 hộ dân Bắc đảo Phú Quốc mất điện sau sự cố cáp ngầm

TPO - Ngày 30/11, Công ty Điện lực An Giang thông tin về tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc bị đứt, khiến hàng chục nghìn khách hàng trên đảo bị ảnh hưởng. Ngành điện nghi vấn một đơn vị thi công đường ven biển đã vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tác động vào tuyến cáp.

Theo Công ty Điện lực An Giang, chiều 29/11, sự cố xảy ra gần đầu tuyến cáp ngầm phía Hà Tiên. Ngay sau đó, đơn vị cùng Đội quản lý điện Phú Quốc triển khai phương án ứng phó khẩn cấp, huy động tối đa lực lượng và phối hợp các bộ phận chuyên môn để khoanh vùng, xác định nguyên nhân và xử lý sự cố.

Một góc Đặc khu Phú Quốc.

Theo ghi nhận ban đầu của ngành điện và cơ quan chức năng, nguyên nhân nghi vấn xuất phát từ việc một đơn vị thi công tuyến đường ven biển Hà Tiên vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tác động vào tuyến cáp ngầm.

Trong thời gian xử lý sự cố, ngành điện triển khai cấp điện ưu tiên từ Trạm 110/22kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22kV cho các nhóm phụ tải quan trọng, như: Cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, bệnh viện, hệ thống cấp nước, viễn thông và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu tại một số khu vực.

Đến 20h ngày 29/11, khoảng 17.400 khách hàng đã được cấp điện trở lại; còn khoảng 12.000 khách hàng ở khu vực Bắc đảo tiếp tục bị ảnh hưởng.

Điện lực An Giang cho biết, đang phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để xác định chính xác nguyên nhân, khẩn trương khắc phục. Doanh nghiệp mong khách hàng chia sẻ và cam kết nỗ lực khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.