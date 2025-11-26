Ngành chức năng nói gì hiện tượng hàng ngàn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện ở Cần Thơ?

Nhiều ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước một clip có nội dung hàng ngàn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện tại khu vực đường Hai Bà Trưng, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.

Nhiều bình luận cho rằng đây là hiện tượng "lạ". Trong đó có tài khoản viết: "Bình thường thì chim ngủ trên cây, rừng núi. Hiện tượng như vậy là nó đang bị hoang mang, mất phương hướng, chắc chắn sẽ có các biến cố xảy ra…".

Tuy nhiên, nhiều tài khoản khác cho rằng: "Đất lành chim đậu", hoặc "Miền Bắc không khí lạnh xuống, miền Trung mưa bão thì chim nó di cư về miền Nam, chỗ này khí hậu tốt hơn mấy chỗ khác nên nó di cư đến"; "Mùa xuân sắp đến nên chim én di cư về làm tổ sinh sản, có gì đâu mà lạ…".

Ông Nguyễn Duy Khang (ngụ phường Phú Lợi), chia sẻ: "Tôi ở đây nên hiện tượng này không lạ gì. Bình thường chim én đậu rất nhiều trên cây sao trong Khu đô thị 5A. Nếu đậu ô tô ở khu vực này thì một lúc sau phân chim rơi rất nhiều trên xe. Khoảng một tuần nay, chim ra khu vực đường Hai Bà Trưng đậu, nhiều người lần đầu chứng kiến nên thấy lạ".

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, chia sẻ nguyên nhân của hiện tượng trên là do chuyển mùa, nơi sống của chim bị ẩm ướt nên chúng tìm nơi khô mát.

Chim én đậu san sát nhau trên dây điện

Đặc biệt vào những tháng mùa lũ, nhất là ở vùng nông thôn, khi cây cối chết thì sâu bọ không còn, chim mất nguồn thức ăn nên có xu hướng tìm nơi khác. "Đây là điềm lành" – ông Đoàn khẳng định.

Hướng dẫn đăng ký mã số nhà nuôi yến

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 1.800 hộ nuôi với 1.982 nhà yến, sản lượng tổ yến đạt khoảng 15 tấn/năm, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, hoạt động nuôi chim yến hiện nay chủ yếu phát triển tự phát, phần lớn nằm xen trong khu dân cư, gây khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát dịch bệnh và tiếng ồn, ảnh hưởng môi trường và mỹ quan đô thị.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, thời gian tới, sở sẽ tiếp tục triển khai Luật Chăn nuôi, nghị định của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm tăng cường rà soát, kiểm tra, hướng dẫn đăng ký mã số nhà nuôi yến, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm yến sào Cà Mau gắn với yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau kiến nghị Cục Chăn nuôi sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục trong xây dựng và quản lý nhà nuôi chim yến, cũng như quy định cấp mã định danh nhà nuôi phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.