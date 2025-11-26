Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ngành chức năng nói gì hiện tượng hàng ngàn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện ở Cần Thơ?

Cư dân mạng bình luận sôi nổi trước clip quay hàng ngàn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện ở TP Cần Thơ.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước một clip có nội dung hàng ngàn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện tại khu vực đường Hai Bà Trưng, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.

Nhiều bình luận cho rằng đây là hiện tượng "lạ". Trong đó có tài khoản viết: "Bình thường thì chim ngủ trên cây, rừng núi. Hiện tượng như vậy là nó đang bị hoang mang, mất phương hướng, chắc chắn sẽ có các biến cố xảy ra…".

Tuy nhiên, nhiều tài khoản khác cho rằng: "Đất lành chim đậu", hoặc "Miền Bắc không khí lạnh xuống, miền Trung mưa bão thì chim nó di cư về miền Nam, chỗ này khí hậu tốt hơn mấy chỗ khác nên nó di cư đến"; "Mùa xuân sắp đến nên chim én di cư về làm tổ sinh sản, có gì đâu mà lạ…".

Ông Nguyễn Duy Khang (ngụ phường Phú Lợi), chia sẻ: "Tôi ở đây nên hiện tượng này không lạ gì. Bình thường chim én đậu rất nhiều trên cây sao trong Khu đô thị 5A. Nếu đậu ô tô ở khu vực này thì một lúc sau phân chim rơi rất nhiều trên xe. Khoảng một tuần nay, chim ra khu vực đường Hai Bà Trưng đậu, nhiều người lần đầu chứng kiến nên thấy lạ".

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, chia sẻ nguyên nhân của hiện tượng trên là do chuyển mùa, nơi sống của chim bị ẩm ướt nên chúng tìm nơi khô mát.

Chim én đậu san sát nhau trên dây điện
Chim én đậu san sát nhau trên dây điện

Đặc biệt vào những tháng mùa lũ, nhất là ở vùng nông thôn, khi cây cối chết thì sâu bọ không còn, chim mất nguồn thức ăn nên có xu hướng tìm nơi khác. "Đây là điềm lành" – ông Đoàn khẳng định.

Hướng dẫn đăng ký mã số nhà nuôi yến

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 1.800 hộ nuôi với 1.982 nhà yến, sản lượng tổ yến đạt khoảng 15 tấn/năm, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, hoạt động nuôi chim yến hiện nay chủ yếu phát triển tự phát, phần lớn nằm xen trong khu dân cư, gây khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát dịch bệnh và tiếng ồn, ảnh hưởng môi trường và mỹ quan đô thị.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, thời gian tới, sở sẽ tiếp tục triển khai Luật Chăn nuôi, nghị định của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm tăng cường rà soát, kiểm tra, hướng dẫn đăng ký mã số nhà nuôi yến, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm yến sào Cà Mau gắn với yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau kiến nghị Cục Chăn nuôi sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục trong xây dựng và quản lý nhà nuôi chim yến, cũng như quy định cấp mã định danh nhà nuôi phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Người Lao động
#Hiện tượng chim én đậu dây điện #Di cư và sinh sản chim én #Ảnh hưởng của chuyển mùa #Chim yến nuôi và quản lý #Tác động môi trường đô thị #Phát triển nuôi chim yến bền vững #Thông tin khí tượng về hiện tượng #Ảnh hưởng của thời tiết đến chim #Chủ trương quản lý nuôi yến #Ý nghĩa điềm lành của hiện tượng

Cùng chuyên mục