Hơn 10.000 suất ăn miễn phí đậm chất Sài Gòn tại triển lãm A80

TPO - Vào ngày 15/9, tại Sân Đông (Khu vực TPHCM) và Sân Tây (Khu vực Chuyến tàu ẩm thực) thuộc triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm (A80) tại xã Đông Anh, Hà Nội sẽ có chương trình trải nghiệm các món ăn đậm chất Sài Gòn. Hơn 10.000 suất ăn miễn phí sẽ được phục vụ người dân và du khách.

Theo Ban tổ chức, hòa nhịp cùng niềm tự hào 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc tại triển lãm A80, TPHCM bày tỏ sự lan tỏa tinh thần gắn kết, đồng lòng với hơn 10.000 phần quà/suất ăn uống, để mọi người dân và du khách cùng kết nối ký ức - nuôi dưỡng tương lai thông qua món quà là những món ăn đậm tình người.

Các món ăn mang đậm hương vị đặc trưng vùng đất TPHCM

Các món ăn được mời người dân và du khách thưởng thức miễn phí mang hương vị đặc trưng của vùng đất Sài Gòn - TPHCM, nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực của Việt Nam cũng như là nơi chắp cánh, nâng tầm cho nhiều món ăn truyền thống Việt Nam được bay xa, lan toả đi khắp thế giới.

Các món ăn tiêu biểu như: Bánh Mì Sài Gòn giòn rụm, chuẩn vị, khó quên; Cà phê sữa đá Sài Gòn – đậm đà, gây thương nhớ; Bò bía Sài Gòn; Chè tam sắc, chè bà ba...thanh mát, nhẹ nhàng; Bánh canh tôm tít Cần Giờ – sợi bánh mềm, nước dùng ngọt thanh; Bún chả giò/ Thịt nướng– thơm lừng, tròn vị; Cơm tấm Sài Gòn – Cơm đùi gà mắm tỏi đậm chất, ngọt tình, thân quen; Trà tắc mát lạnh – thanh lọc, giải nhiệt… sẽ được phục vụ du khách trong dịp này.

Bên cạnh các món ăn, tại 2 khu vực này có nhiều hoạt động như Sân Đông với chương trình TPHCM, Sắc màu âm nhạc với âm nhạc truyền thống, của khinh khí cầu và Đường hoa rực rỡ được tái hiện; Sân Tây với gian hàng TPHCM - Toa tàu Ẩm thực 3 miền giúp mọi người cùng trải nghiệm đời sống văn hoá của các vùng đất khắp Việt Nam thông qua các món ăn đặc sắc.