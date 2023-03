Hội đồng Anh công bố quán quân Giải thưởng Study UK Alumni Awards 2022–2023

Tối 10/3 vừa qua, Hội đồng Anh đã chính thức công bố 4 quán quân của Giải thưởng Study UK Alumni Awards 2022-23 Việt Nam tại buổi lễ trao giải diễn ra ở Hà Nội.

Đây là năm thứ 9 Giải thưởng được Hội đồng Anh tổ chức ở quy mô toàn thế giới và năm thứ 3 ở quy mô quốc gia tại Việt Nam. Giải thưởng không chỉ là sự biểu dương cho những cá nhân mà còn là sự tôn vinh cần thiết cho những nỗ lực và đóng góp tích cực vì cộng đồng.

Từ hơn 100 hồ sơ ứng cử với những câu chuyện đầy cảm hứng, những đóng góp vô cùng ý nghĩa cho cộng đồng, Hội đồng Anh cùng Ban giám khảo đã lựa chọn ra 4 cá nhân xuất sắc thuộc 4 lĩnh vực: Khoa học và Bền vững; Văn hóa và Sáng tạo; Kinh doanh và Đổi mới; Tác động xã hội.

Giải Khoa học và Bền vững được trao cho Nguyễn Thị Thu Trang, cựu sinh viên trường University of Kent, University of Cambridge và Oxford Brookes University. Thu Trang hiện là Nhà sáng lập và Giám đốc Tổ chức phi chính phủ WildAct. Cô là một nhà bảo tồn động vật hoang dã và hoạt động môi trường tích cực tại Việt Nam. Kể từ năm 2015, cô đã làm việc ở châu Á và châu Phi để giải quyết nạn buôn bán và tiêu thụ trái phép động vật hoang dã. Nhờ đóng góp của Trang, cho đến nay, 14 tổ chức và cá nhân buôn bán lớn đã bị bắt giữ và hơn 3 tấn bộ phận động vật hoang dã đã bị tịch thu.

Năm 2015, Trang thành lập Tổ chức phi chính phủ WildAct, tập trung vào việc bảo tồn các loài động vật và hệ sinh thái bị đe dọa. Hơn 32.000 học sinh Việt Nam từ 7 – 14 tuổi sống gần các khu bảo tồn đã được hưởng lợi từ chương trình giáo dục của WildAct. Cuốn sách ảnh mang tên “Saving Sorya: Change and the Sun bead” nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn đã được xuất bản ở 10 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Đầu tháng 11/2017, Trang có mặt trong Top 5 cho mục cống hiến xã hội của giải thưởng "The Women of Future" khu vực Đông Nam Á của The Women of The Future Programme (Anh). Năm 2018, cô nhận giải Chiến Binh Xanh do Elles Vietnam bình chọn. Năm 2019, ngoài vào top 100 nhân vật nữ tiêu biểu trên thế giới do BBC bình chọn, cô hoàn thành xuất sắc luận án tiến sĩ ngành Bảo tồn động vật hoang dã tại Anh.

Giải Văn hóa và Sáng tạo được trao cho Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Mẫn, cựu sinh viên trường University College London và trường Newcastle University.

Năm 2020, anh Mẫn thành lập công ty kiến trúc mang tên XM Architecture, là một công ty luôn tiên tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số. Mẫn đam mê truyền cảm hứng cho sinh viên và các kiến ​​trúc sư trẻ Việt Nam trong việc ứng dụng các phương pháp thiết kế kỹ thuật số tân tiến để giải quyết các vấn đề xã hội, văn hóa và môi trường ở Việt Nam.

Là giảng viên trẻ nhất trong các khóa đào tạo CPD (Phát triển nghề liên tục) của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, anh đang đóng góp kiến ​​thức học hỏi được từ nền giáo dục Vương quốc Anh cho quá trình số hóa ngành kiến ​​trúc và xây dựng trong nước.

Nền giáo dục tại Vương quốc Anh đã mài dũa kỹ năng thực hành kiến ​​trúc của Mẫn đạt tiêu chuẩn quốc tế, cũng như cung cấp cho anh ấy kiến ​​thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tế.

Giải Kinh doanh và Đổi mới được trao cho Trịnh Khánh Hạ cựu sinh viên trường Cardiff Metropolitan University (Prifysgol Metropolitan Caerdydd).

Năm 2018, Trịnh Khánh Hạ đồng sáng lập Vulcan Augmetics – một công ty khởi nghiệp công nghệ chuyên phát triển và sản xuất cánh tay robot có tính ứng dụng cao và giá cả phải chăng, với mục đích áp dụng công nghệ để hỗ trợ cuộc sống của người khuyết tật ở các quốc gia đang phát triển.

Kể từ khi thành lập, Vulcan Augmetics đã thay đổi cuộc sống của hơn 100 người tàn tật, truyền cảm hứng và giáo dục cho hàng trăm người khuyết tật thông qua các chương trình nâng cao nhận thức nhằm thay đổi suy nghĩ của mọi người về người khuyết tật, cũng như hợp tác với hơn 20 bệnh viện và phòng khám chuyên khoa để phục vụ người khuyết tật trên khắp Việt Nam.

Nền giáo dục tại Vương quốc Anh không chỉ giúp Hạ phát triển rất nhiều kỹ năng, từ cách tổ chức lớp học, cách sắp xếp bài tập để thúc đẩy tính sáng tạo, tự chủ và hợp mà còn giúp mài dũa trí tuệ, cảm xúc, kỹ năng xã hội và kinh doanh của cô.

Giải Tác động xã hội được trao cho anh Nguyễn Hữu Tú, hiện là Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (VYPA), một trong những tổ chức y tế lớn nhất tại Việt Nam.

Từ năm 2014 đến nay, anh đóng vai trò đầu tàu huy động hơn 86.800 chuyên gia y tế tổ chức hàng nghìn chiến dịch y tế trên khắp cả nước. Trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, Hữu Tú và đội ngũ của mình đã tập hợp hơn 10.000 y, bác sĩ làm việc ngày đêm trong suốt 7 tháng để cứu giúp hơn 4 triệu người mắc COVID-19. Hữu Tú đã được vinh danh bởi nhiều tổ chức như chính phủ Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới và các cơ quan khác.

Anh Nguyễn Hữu Tú chia sẻ: "Nền giáo dục Vương quốc Anh đã dạy tôi rằng lòng dũng cảm và lòng trung thành là hai đức tính quan trọng nhất trong cuộc sống, và một người phải đề cao tinh thần hiệp sĩ, đặc biệt là tốt bụng và hào phóng với những người kém may mắn hoặc gặp khó khăn."

Trong buổi lễ trao giải, chị Nguyễn Thị Thu Trang- Quán quân giải Khoa học và Bền vững chia sẻ: ‘Được Hội đồng Anh ghi nhận với giải thưởng lần này chính là một cơ hội tuyệt vời giúp tôi có thể kết nối với nhiều người ở các lĩnh vực khác nhau, cũng là một cơ hội để tôi có điều kiện nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn động vật và thiên nhiên hoang dã. Tôi tin rằng việc chia sẻ, kết nối nhiều mạng lưới, nhiều ngành nghề khác nhau thì chúng ta có thể cũng nhau tạo ra một tương lai tươi đẹp hơn cho động vật hoang dã nói riêng và “mẹ thiên nhiên” nói chung. Và cuối cùng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nền giáo dục Vương quốc Anh. Nếu không có cơ hội học tập tại Vương quốc Anh thì chắc chắn tôi sẽ không thể trở thành một nhà bảo tồn động vật như ngày hôm nay. Cảm ơn Vương quốc Anh đã cho tôi cơ hội để gặp với những con người vô cùng tuyệt vời, những người đã truyền cảm hứng và giúp đỡ tôi rất nhiều”.

Chia sẻ về giải thưởng năm nay, bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam nói: “Hội đồng Anh vô cùng vui mừng khi được chúc mừng những thành tích xuất sắc của các bạn cựu du học sinh Vương quốc Anh tại Việt Nam. Những đóng góp của các bạn tại Việt Nam chính là minh chứng tuyệt vời cho những giá trị tích cực của nền giáo dục Vương quốc Anh. Chúng tôi tin rằng Giải thưởng Study UK Alumni không chỉ có ý nghĩa với các quán quân mà còn giúp cộng đồng cựu du học sinh phát triển hình ảnh và xây dựng mạng lưới kết nối chuyên nghiệp. Đồng thời, Giải thưởng là một điểm sáng giúp khẳng định vai trò của các cựu du học sinh trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Về giải thưởng Study UK Alumni Awards

Giải thưởng Study UK Alumni Awards là kết quả của sự phối hợp giữa Hội đồng Anh và các trường đại học Vương quốc Anh, được Hội đồng Anh chính thức công bố vào tháng 9/2014. Giải thưởng được đề tặng cho những cá nhân hiện đang sinh sống ở các quốc gia bên ngoài lãnh thổ Vương quốc Anh, đã từng có thời gian học tập tại Anh, tại một cơ sở giáo dục được chứng nhận đủ điều kiện cấp bằng cử nhân tại Anh trong vòng tối thiểu một kì học, hoặc những người đã được trao bằng tốt nghiệp cử nhân (và cao hơn) tại Anh, bởi một trường đại học của Vương quốc Anh, trong vòng 15 năm trở lại đây.

Những cá nhân giành giải hoặc được đề cử vào vòng chung kết đều là những nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực, có kinh nghiệm áp dụng kiến thức và trải nghiệm giáo dục Anh vào việc tạo nên những đóng góp tích cực cho cộng đồng, ngành nghề và quốc gia. Giải thưởng Study UK Alumni Awards để ghi nhận và vinh danh những giá trị của giáo dục đại học và sau đại học tại Vương quốc Anh, đề cao uy tín và danh tiếng của cá nhân nhận giải nói riêng, cũng như ngôi trường họ theo học và hệ thống giáo dục tại Anh nói chung.

Năm nay, có hơn 1.300 cựu du học sinh Anh từ hơn 114 quốc gia đã đăng ký tham gia chương trình, đại diện cho các cựu du học sinh từ hơn 80% các cơ sở giáo dục đại học của Vương quốc Anh.

Trong những năm tới, Hội đồng Anh hy vọng sẽ tiếp tục tôn vinh và chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng của nhiều hơn nữa các cựu du học sinh Anh xuất sắc, thể hiện giá trị và tác động của nền giáo dục đại học Vương quốc Anh.

