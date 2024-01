Học sinh Cần Thơ nhảy 'cực cháy' tại cuộc thi đồng diễn lớn nhất thành phố

Cuối tuần qua, cuộc thi nhảy đồng diễn lần đầu tiên do Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Greenwich Việt Nam tổ chức đã diễn ra sôi động giữa 10 trường THPT trên địa bàn thành phố. Đây là dịp học sinh Cần Thơ phô diễn kỹ năng vũ đạo “cực cháy”.

Chiều 21-1, tại Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Greenwich Việt Nam và Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã phối hợp tổ chức vòng chung kết cuộc thi nhảy đồng diễn Greenwich Vietnam Flashmob Competition 2024 với sự tham gia của 10 đội thi xuất sắc nhất đến từ 10 trường THPT trên địa bàn.

Mang đến cuộc thi đồng diễn nhiều tiết mục khác nhau, đa dạng từ nội dung cho đến phong cách biểu diễn, 10 đội thi đến từ các trường THPT đã có màn trình diễn xuất sắc, thể hiện được cá tính của bản thân cũng như bản sắc của ngôi trường các em đang theo học.

Đây là lần đầu tiên Greenwich Vietnam Flashmob Competition 2024 được Greenwich Việt Nam phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức cho học sinh trên địa bàn thành phố nhằm mang đến một sân chơi phong trào sôi động, nâng cao tinh thần đoàn kết và thúc đẩy các hoạt động vui chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên.

Đội ngũ ban giám khảo của cuộc thi gồm: Biên đạo Quang Đăng – Á Quân So you think you can dance 2016, giảng viên múa Nguyệt Quỳnh - Giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, hội viên Hội Nghệ Sĩ Múa Việt Nam, Tiến sĩ Raj Dass - Đại diện Đại học Greenwich, Anh Quốc khu vực Đông Nam Á và anh Trương Thanh Tùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ.

Cuộc thi là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội “Học sinh 3 tốt” gồm hoạt động tuyên dương 37 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và nhiều hoạt động giáo dục, vui chơi lành mạnh cho học sinh THPT. Chương trình thu hút gần 300 học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố tham dự trực tiếp và gần 4.000 khán giả theo dõi trực tuyến trên livestream tại Fanpage: Greenwich Việt Nam.

Dưới sự đánh giá công tâm và nghiêm túc của đội ngũ ban giám khảo chuyên môn, Top 3 chung cuộc của cuộc thi đã được tìm ra. Trong đó: Giải Quán quân trị giá 10.000.000đ cùng 1 Cúp vàng của cuộc thi đã thuộc về NEW GEN đến từ trường THPT Bùi Hữu Nghĩa; Giải Á Quân trị giá 6.000.000đ và Cúp bạc thuộc về đội Warriors đến từ Trường THPT Phan Văn Trị; Giải Quý Quân trị giá 3.000.000đ và Cúp đồng thuộc về đội Z-Group - Trường THPT Châu Văn Liêm. Ngoài ra, 7 đội thi còn lại đều nhận được 01 kỷ niệm chương và phần quà trị giá 1.000.000đ. Các học sinh trường Trường THPT Nguyễn Việt Dũng️ giành danh hiệu đội cổ vũ “nhiệt” nhất với phần quà trị giá 1.000.000đ.

Tiến sĩ Raj Dass - Đại diện Đại học Greenwich, Anh Quốc khu vực Đông Nam Á đại diện cho đơn vị tổ chức và ban giám khảo chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi: Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhiệm vai trò ban giám khảo của một cuộc thi nhảy đồng diễn, tôi thấy rất hào hứng bởi vì tôi nghĩ rằng, bên cạnh kiến thức học thuật trên trường lớp, việc có các hoạt động ngoại khóa như thế này dành cho các em học sinh là rất quan trọng, giúp đưa các bạn trẻ đến gần với nhau hơn. Hơn nữa, đây còn là một cơ hội tuyệt vời để các em thể hiện được kỹ năng biểu diễn và sự tự tin của những người trẻ.