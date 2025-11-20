Học bổng 90% từ Aptech: Giải bài toán “khó nhằn” khi bắt đầu học ngôn ngữ lập trình C

Nắm chắc C – Lợi thế dài hạn cho sự nghiệp lập trình

Tập đoàn Aptech Ấn Độ vừa công bố triển khai chương trình học bổng 90% dành cho sinh viên tất các ngành có liên quan như CNTT, kỹ thuật,... và người đi làm có nhu cầu học tập, tiếp cận lĩnh vực lập trình.

Khóa học được áp dụng học bổng là “Ngôn ngữ lập trình C”. Theo các chuyên gia của Aptech, đây là “ngôn ngữ gốc” giúp người học dễ dàng tiếp cận và nắm vững các ngôn ngữ hiện đại như Java hay Python,…

Tuy nhiên, hiện nay nhiều sinh viên thường bỏ qua C, vì cho rằng đã lỗi thời, trong khi đây lại là bước nền quan trọng, nếu muốn đi đường dài trong ngành lập trình.

Phát biểu về mục tiêu của học bổng, ông Kallol Mukherjee – Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech Ấn Độ nhấn mạnh:

“Ngôn ngữ C là nền tảng của tư duy lập trình và là bước khởi đầu bắt buộc đối với bất kỳ ai muốn theo đuổi công nghệ. Nhiều bạn trẻ có đam mê nhưng lại thiếu lộ trình tiếp cận phù hợp.

Với chương trình học bổng này, Aptech mong muốn giúp người học xây dựng nền tảng từ C, từ đó nắm chắc bất cứ công nghệ lập trình nào mà doanh nghiệp cần, dù công nghệ có thay đổi đến đâu”.

Ngôn ngữ lập trình C: Ngôn ngữ “mẹ đẻ” của ngôn ngữ lập trình hiện đại

Ngôn ngữ lập trình C được xem là môn học khó nhưng là kiến thức bắt buộc phải nằm lòng đối với sinh viên CNTT và các ngành kỹ thuật.

Theo aptechvietnam.com.vn, C giúp người học hiểu sâu về cách máy tính vận hành. Với sinh viên CNTT, C giúp rèn tư duy thuật toán, quản lý bộ nhớ. Trong khi đối với ngành kỹ thuật, đây là ngôn ngữ cốt lõi của vi điều khiển, robot và hệ thống nhúng,….

Điều đáng chú ý là mục tiêu của chương trình không phải đào tạo sinh viên làm việc với ngôn ngữ lập trình C thuần túy, bởi thị trường hiện nay ít yêu cầu lập trình viên sử dụng hoàn toàn ngôn ngữ này. Nhưng hiểu C giúp người học trang bị được tư duy logic, nắm vững nền tảng để học nhanh bất kỳ ngôn ngữ nào.

Để gỡ khó khi học ngôn ngữ lập trình này, chương trình đào tạo của Aptech sử dụng phương pháp “Human Compiler” – nghĩ như máy tính, có nghĩa đọc code và dự đoán kết quả trước khi chạy. Đây cũng là cách tối ưu nhất mà nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng để nắm vững ngôn ngữ lập trình C.

Bên cạnh đó, để phù hợp với người mới bắt đầu học hoặc mất gốc, tránh tình trạng “ngộp” kiến thức kỹ thuật. Thay vì đi sâu vào phần nặng và ít ứng dụng, nội dung học tập tập trung vào những khái niệm cốt lõi, giúp các em hiểu bản chất, hình thành tư duy lập trình vững vàng, từ đó dễ dàng tiếp cận các ngôn ngữ nâng cao sau này.

Hiện nay, dự báo Việt Nam cần khoảng 150.000 nhân lực CNTT mới mỗi năm, trong khi số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Việc học ngôn ngữ lập trình C sẽ tạo nền tảng vững chắc giúp người học tạo nền tảng để tiếp cận toàn bộ các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) hay an ninh mạng (Cybersecurity),…

