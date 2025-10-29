Hoàn thành toàn bộ dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan vừa đóng điện thành công hạng mục đường dây 220kV đấu nối, qua đó hoàn thành toàn bộ dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chọn công trình này trong danh mục trọng điểm cấp bách của EVN để hoàn thành đóng điện trong năm 2025.

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án; Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành sau khi hoàn thành.

Trạm biến áp 220kV Vũng Áng được xây dựng trên địa bàn xóm Trại, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Trạm có quy mô đến 2030 là 2 máy biến áp công suất 2x250MVA, giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp công suất 125MVA. Trạm được thiết kế với 3 cấp điện áp 220kV, 110kV, 22kV.

Các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối

Phần đường dây đấu nối có chiều dài 2x13,4 km. Tuyến đường dây đấu nối đi qua địa phận phường Vũng Áng và phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian qua, việc thi công dự án gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đoạn tuyến đi qua tổ dân phố Tây Yên, phường Vũng Áng.

Dưới sự lãnh đạo sâu sát và quyết liệt của EVNNPT, sự nỗ lực của CPMB, cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh và UBND các phường Sông Trí, phường Vũng Áng, sự động viên kịp thời của các cấp công đoàn, Trạm biến áp 220kV Vũng Áng đã đóng điện ngày 21/9/2025.

Toàn cảnh Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đường dây đấu nối

Tuy nhiên, để phát huy hết hiệu quả của dự án này cần sớm hoàn thành phần đường dây 220kV đấu nối. Quá trình triển khai thi công phần đường dây đấu nối gặp nhiều thách thức trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, khi một số hộ dân cố tình chống đối, ngăn cản đơn vị thi công kéo dây tại khoảng néo 06-08 có chiều dài khoảng 600 mét.

Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh, sự vào cuộc của các sở, ngành, Công an tỉnh Hà Tĩnh và sự ủng hộ của chính quyền địa phương khi đã huy động lực lượng bảo vệ thi công cho công tác kéo dây khoảng néo 06-08, qua đó đưa dự án về đích, đáp ứng được tiến độ đề ra. Việc tỉnh Hà Tĩnh huy động lực lượng bảo vệ thi công thể hiện sự quyết liệt của tỉnh trong việc triển khai dự án trọng điểm trên địa bàn.

Lãnh đạo Công đoàn EVNNPT động viên lực lượng tham gia thi công phần đường dây đấu nối vào ngày 21/10/2025

Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối sau khi hoàn thành có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho nhiều phụ tải quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt Khu kinh tế Vũng Áng có nhiều khu công nghiệp và nhà máy sản xuất quan trọng của địa phương; giải phóng công suất cho NMNĐ Vũng Áng, đồng thời góp phần giảm tổn thất điện năng, đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chính trị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đường dây 220kV đấu nối từ Trạm biến áp 220kV Vũng Áng đến NMNĐ Vũng Áng

Việc hoàn thành toàn bộ dự án thời điểm này chính là hành động thiết thực nhất của cán bộ công nhân viên EVNNPT, CPMB chào mừng Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ XI năm 2025 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức đang diễn ra tại Hà Nội.