Hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam

TPO - Trong 2 ngày diễn ra các sự kiện của đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Việt Nam, Công an TP Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ cùng trang thiết bị, phương tiện hiện đại nhất, bố trí các điểm chốt, khu vực bảo vệ một cách khoa học, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn.