Hoa hậu Nepal bị tẩy chay

Duy Nam
TPO - Người đẹp Shrinkhala Khatiwada - Hoa hậu Thế giới Nepal 2018 - đang bị cư dân mạng nước này tẩy chay vì khoe lối sống xa hoa trong bối cảnh đất nước khó khăn, chìm trong bạo động.

Ngày 10/9, tờ Hindustan Times đăng tải bài viết cho biết người đẹp Shrinkala Khatiwada (Hoa hậu Nepal 2018, top 10 Hoa hậu Thế giới 2018) đã trở thành tâm điểm chỉ trích trong một cuộc biểu tình công khai của giới trẻ phản đối tham nhũng chính trị.

Shrinkala Khatiwada là con gái của cựu Bộ trưởng Y tế Nepal. Hiện cha của người đẹp đang nhận những cáo buộc nghiêm trọng về tham nhũng. Shrinkala và con của các chính trị gia khác cũng đang bị cáo buộc tích lũy tài sản và quyền lực thông qua các thủ đoạn tham nhũng.

347407249-1607146413105094-171010222886548148-n-7785.jpg
347395948-226731530115422-3156161702492820310-n-6449-9485.jpg
Shrinkala Khatiwada chụp ảnh cùng bố mẹ khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị tại Đại học Harvard hồi năm 2023.

Truyền thông Nepal còn đưa tin Shrinkala Khatiwada và chồng đã được nhìn thấy lên một chiếc trực thăng quân đội để đi ngắm cảnh từ trên cao. Khi đó, sự việc được báo chí đưa tin là một hoạt động cứu hộ.

Một số người dân Nepal cũng đặt câu hỏi tại sao lương quan chức ở Nepal không cao nhưng cha của Shrinkala vẫn có thể trả học phí cho con gái đi học ở Đại học Harvard tại Mỹ.

Truyền thông Nepal cho biết Shrinkala đã bị 100.000 người bỏ theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Hiện Shrinkhala đã vô hiệu hóa các tài khoản mạng xã hội trước làn sóng chỉ trích dữ dội của người dân Nepal.

Hiện Nepal chìm vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong vài thập niên trở lại đây. Tình hình bạo loạn nghiêm trọng đến mức thủ tướng nước này đã từ chức, người biểu tình tràn vào đốt phá tòa nhà quốc hội.

Các cuộc biểu tình chủ yếu do người trẻ tuổi dẫn đầu đã nổ ra hôm 8/9 sau khi chính quyền tuyên bố cấm các nền tảng mạng xã hội lớn bao gồm Facebook, YouTube và X.

Mặc dù lệnh cấm mạng xã hội là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc biểu tình, nhưng sự bất mãn đối với chính phủ và các chính trị gia quyền lực của Nepal đã âm ỉ trên mạng xã hội từ trước đó.

Giới trẻ Nepal đã chia sẻ nhiều video chỉ trích các nepo kid - những đứa con của các gia đình giàu có và quyền lực. Người dân bày sự phẫn nộ vì các nepo kid thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, sang chảnh trong khi Nepal là một trong những nước nghèo nhất châu Á.

Shrinkhala Khatiwada sinh năm 1995, xuất thân từ một gia đình chính trị gia. Cha cô từng là thành viên Quốc hội trung ương còn mẹ là Chủ tịch của quận Makwanpur và cũng là thành viên của quốc hội tiểu bang tỉnh.

Vì gia đình có truyền thống chính trị nên Shrinkhala Khatiwada không chỉ muốn trở thành hoa hậu và nổi tiếng bằng nhan sắc. Cô từng chia sẻ khát vọng lớn nhất của mình là trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nepal.

Shrinkhala Khatiwada đăng quang Hoa hậu Nepal 2018 và sau đó đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Thế giới 2018, vào top 12 đồng thời giành danh hiệu Hoa hậu Nhân ái.

Tháng 6/2023, Shrinkhala Khatiwada đăng tải trên trang cá nhân có hơn 1 triệu người theo dõi những hình ảnh của cô trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị tại Đại học Harvard. Trước đó, cô đã tốt nghiệp Đại học Tribhuvan ở Nepal, chuyên ngành Kỹ sư kiến trúc.

Duy Nam
