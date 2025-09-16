Hoa hậu Đỗ Thị Hà gia nhập hội mỹ nhân có đồng hồ đắt giá nhất V-Biz?

HHTO - Sau khi “bóc giá” những món đồ mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện trong chuyến du lịch châu Âu mới đây, netizen càng thêm trầm trồ vì độ sang chảnh của nàng hậu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang có chuyến du lịch châu Âu và vẫn giữ phong độ mặc đẹp như mọi khi. Nàng hậu rất khéo léo chọn trang phục có màu sắc nhã nhặn, kiểu dáng thanh lịch mà vẫn hợp mốt đúng theo hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt.

Khi ghé thăm nước Ý, Hoa hậu Việt Nam 2020 chọn bộ váy ren khoe bờ vai trần mảnh mai và đôi chân dài lấp ló. Không cần trang phục rực rỡ hoặc đến từ nhà mốt xa xỉ, Đỗ Thị Hà vẫn đầy xinh đẹp thu hút ở châu Âu.

Nhưng điều thu hút ánh nhìn của khán giả chính là những món phụ kiện mà nàng hậu lựa chọn. Nếu như bộ váy của Đỗ Thị Hà có giá khoảng 4 triệu đồng thì chiếc đồng hồ trên tay cô đắt giá hơn thế vài trăm lần. Mẫu đồng hồ của thương hiệu Patek Philippe Nautilus đang có giá bán tới 1,3 tỷ đồng với mặt viền kim cương.

Vòng tay Cartier giá khoảng 100 triệu đồng với kiểu dáng đơn giản, sang trọng và rất dễ kết hợp trang phục. Còn chiếc vòng cổ nhỏ nhắn của Đỗ Thị Hà đến từ nhà mốt Hermes với giá gần 14 triệu đồng. Đó là còn chưa kể đến chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay nàng hậu.

Tất nhiên netizen cũng không thể bỏ qua chiếc túi xách Hermes Kelly có giá ước tính hơn 600 triệu đồng. Chiếc túi màu kem trang nhã được Hoa hậu Đỗ Thị Hà mua từ hồi đầu năm nay và đã cùng cô chu du ở nhiều nơi.

Như trong chuyến du lịch Hong Kong hồi đầu năm, nàng hậu cũng mang theo túi Hermes Kelly và còn đeo thêm móc khóa Labubu ngộ nghĩnh. Hoa hậu Việt Nam 2020 thường mặc trang phục đơn sắc với gam màu trung tính, nên càng hợp dùng chiếc túi Hermes Kelly này.