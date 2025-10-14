Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

'Hô biến' 14 tấn thịt trâu kém chất lượng thành thịt bò Nhật WAGYU

TPO - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất 14 tấn thịt trâu kém chất lượng thành thịt bò Nhật WAGYU.

thit-bo-1-1482710093079.jpg
Ảnh minh hoạ.

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội danh nêu trên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, CATP Hà Nội phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

thibogia-6890.jpg
4 bị can bị khởi tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm"

Ngày 19/9, CATP Hà Nội phối hợp với cơ quan QLTT tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty CP thực phẩm Hida (gọi tắt là Công ty Hida), địa chỉ thôn Dền, xã Hoài Đức, TP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân - thích sử dụng thịt bò Nhật WAGYU, có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM) liên hệ Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả.

Thảo mua thịt trâu (loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ) với giá 120.000 đồng /kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000đ - 600.000 đồng /kg.

thitbo2.jpg
thitbo3.jpg
Thị trâu Ấn Độ được các đối tượng hô biến thành thịt bò Nhật Bản.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã cấu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh.

Quá trình khám xét tại các điểm đã thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu.

Tiến hành giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia, kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành giám định số bột tinh chất trên để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không?.

Thanh Hà
