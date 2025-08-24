Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hình ảnh xe tăng, xe chở tên lửa chờ tham gia tổng hợp luyện

Thanh Hiếu

TPO - Các khối xe tăng, bánh xích, xe bánh lốp tập kết chờ tiến vào tham gia Tổng hợp luyện lần 2 tại Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh.

4-9290-5545.jpg
Sau thành công của buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất, tối nay (24/8), tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình Tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh.
tp-11-8895.jpg
tp-12-8325.jpg
tp-10-4849.jpg
Theo kế hoạch, quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương tự lễ chính thức, với sự tham gia của đầy đủ các khối diễu binh, diễu hành cũng như khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an cùng các lực lượng khác. Tại khu vực trường đua F1, các khối xe tăng, bánh xích, xe bánh lốp đang tập kết chuẩn bị tiến vào nội thành Hà Nội tham gia tổng hợp luyện tối 24/8.
tp-9-8192.jpg
tp-8-9097.jpg
tp-7-6624.jpg
Theo kế hoạch, từ trường đua F1, khối xe tăng, bánh xích, bánh lốp sẽ chia làm 3 hướng, cơ động di chuyển về điểm tập kết chờ tổng hợp luyện. Xe tăng, xe bánh xích sau khi qua lễ đài sẽ cơ động về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng tại đường Nguyễn Tri Phương.
tp-6-1857.jpg
tp-4-9290.jpg
tp-1-4108.jpg
Dàn đại bác phục vụ buổi lễ cũng được tập kết sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện.
tp-2-3687.jpg
tp-3-5317.jpg
tp-4-9290.jpg
Thanh Hiếu
