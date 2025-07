Hình ảnh chiến sĩ Công an Ninh Bình cùng dân vượt mưa bão

TPO - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (Wipha), thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, toàn lực lượng Công an trong tỉnh đã đồng loạt ra quân, triển khai các biện pháp phòng chống mưa bão một cách khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt.

Các đơn vị đã huy động tối đa phương tiện, nhân lực, bố trí quân số ứng trực 24/24h tại các điểm xung yếu. Không quản ngại mưa lớn, gió giật, các chiến sĩ Công an đã kề vai sát cánh, giúp đỡ nhân dân trong suốt hành trình 'vượt bão'.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong hai ngày qua, hình ảnh những người chiến sĩ Công an dầm mình trong mưa, tay bê bao cát, tay dựng lại mái nhà… đã trở nên quen thuộc ở nhiều địa phương trong tỉnh. Các anh giúp người dân gia cố, chằng buộc lại những khung cửa bị hư hỏng, chèn mái tôn để tránh bị gió cuốn. Nhiều hộ dân ở vùng trũng thấp đã được sơ tán kịp thời cùng tài sản đến nơi an toàn dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình của lực lượng Công an.

Không dừng lại ở đó, khi bão đi qua, Công an các địa phương tiếp tục có mặt tại hiện trường, dọn dẹp cây đổ chắn ngang đường, khơi thông dòng chảy, đảm bảo giao thông thông suốt để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Di dời tài sản giúp dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình gia cố nhà cửa cho người dân.

Đặc biệt, lực lượng Công an xã, những cán bộ bám địa bàn, gần dân nhất, đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyến đầu phòng chống thiên tai. Tại xã Trực Thắng, Minh Thái… hình ảnh các chiến sĩ Công an lội nước giúp dân chăn dắt gia súc, dựng lại nhà cửa sau bão, là minh chứng sinh động cho tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

"Tại xã Minh Thái (Ninh Bình), lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ đã huy động máy xúc, đất đá, cọc tre và bao cát khẩn trương gia cố tuyến đê, hỗ trợ người dân bảo vệ đàn gia súc, thủy sản trước nguy cơ nước lũ sông Ninh Cơ tràn vào”.