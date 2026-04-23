HIEUTHUHAI ra mắt “Mắt Nhắm Mắt Mở”, chuyển từ hitmaker đến storyteller?

HHTO - Mới đây, HIEUTHUHAI chính thức ra mắt album Mắt Nhắm Mắt Mở với một nước đi đầy bất ngờ. Đằng sau lựa chọn này là bước chuyển rõ rệt trong cách nam rapper định hình hình ảnh và kể câu chuyện âm nhạc của mình.

Mới đây, HIEUTHUHAI chính thức ra mắt album thứ hai Mắt Nhắm Mắt Mở với một “nước cờ” đầy thử thách. Không teaser rầm rộ, chỉ úp mở nhỏ giọt, toàn bộ dự án được công bố như một cú “đánh úp” đúng nghĩa, khiến khán giả gần như không có thời gian chuẩn bị nhưng lại lập tức bị cuốn vào thế giới âm nhạc nam rapper tạo ra.

Album mở ra một không gian rất riêng của HIEUTHUHAI - người nghe như bước vào thế giới do chính nam rapper kiến tạo.

Ngay từ cái tên Mắt Nhắm Mắt Mở, album đã gợi ra một trạng thái lưng chừng - nơi con người vừa tỉnh táo, vừa mơ hồ giữa thực tại và cảm xúc. Và đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt của dự án: không cố gắng kể một câu chuyện kịch tính với cao trào rõ rệt, mà chọn cách “thả trôi” người nghe vào những lát cắt tâm trạng rất thật, rất gần - và rất HIEUTHUHAI.

Nghe album, có cảm giác như đang lạc vào chính “ngôi nhà” mà nam rapper tự tay xây dựng: một không gian khép kín, với đa dạng trạng thái cảm xúc khác nhau, còn âm nhạc chính là chất liệu kết nối tất cả.

HIEUTHUHAI cùng một “ốc đảo” trắng xóa do chính mình tạo nên trong album.

Về cấu trúc, Mắt Nhắm Mắt Mở không đơn thuần là một tập hợp các ca khúc, mà được xây dựng với chủ đích rõ ràng như một album có concept. Dự án gồm 12 track, trong đó phần lớn là các bản rap love mang màu sắc cảm xúc, đan xen với một số track rap thiên về chất “gang” và năng lượng mạnh hơn.

Album được chia thành hai mảng nội dung với màu sắc đối lập, tương ứng với hai hình tượng “mắt nhắm” và “mắt mở”. Nếu “mắt nhắm” là không gian của cảm xúc, nơi những câu chuyện tình yêu, sự cô đơn và những suy tư cá nhân được đẩy lên cao, thì “mắt mở” lại mang tinh thần tỉnh táo, thực tế hơn, với chất trap đậm đặc và năng lượng có phần gai góc.

Album còn có sự góp giọng của Hustlang Robber, Hoàng Tôn & HURRYKNG.

Tuy nhiên, cú “quay xe” đáng chú ý nhất lại nằm ở phần âm nhạc. Nếu phần đầu album mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dễ nghe, thậm chí có phần “đánh lừa” kỳ vọng người nghe, thì càng về sau, HIEUTHUHAI càng đẩy mạnh chất trap với nhịp điệu dồn dập và màu sắc gai góc hơn.

Sự chuyển hướng gần như 180 độ này không chỉ tạo bất ngờ, mà còn củng cố rõ nét hai thái cực “mắt nhắm” - “mắt mở”.

Về mặt âm nhạc, nam rapper cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong cách định hình màu sắc cá nhân, đan xen giữa R&B, trap và pop-rap, nhưng được xử lý tiết chế, tạo nên tổng thể mượt mà, giàu tính tự sự. Điểm đáng chú ý nhất của album nằm ở phần lyric. Nếu trước đây, HIEUTHUHAI thường được nhớ đến với những câu rap bắt tai, dễ thuộc, thì lần này, chủ nhân Exit Sign lựa chọn đi sâu vào thế giới nội tâm.

Mỗi câu từ đều không thiếu không thừa, vừa vặn để HIEUTHUHAI truyền tải cảm xúc.

Những chủ đề quen thuộc như tình yêu, sự cô đơn, áp lực vô hình hay cảm giác lạc lối trong cuộc sống được khai thác với liều lượng vừa đủ: không bi lụy, không "lên gân", nhưng vẫn đủ sức chạm đến người nghe. Đáng nói hơn, album dường như còn trở thành một không gian để HIEUTHUHAI đối diện với những mặt tối của chính mình - từ những tiêu cực trong quá khứ đến áp lực đi kèm với sự nổi tiếng và sẵn sàng đáp trả tất cả.

Dù vậy, Mắt Nhắm Mắt Mở vẫn chưa phải là một cú bứt phá hoàn toàn. Một số track còn đi theo cấu trúc an toàn, thiếu “điểm rơi” đủ mạnh để bật lên thành những bản hit đại chúng. Điều này có thể khiến một bộ phận khán giả - vốn quen với các sản phẩm dễ viral trước đây cảm thấy chưa thật sự đã tai, thiếu đi cao trào rõ nét.

Tuy nhiên, nhìn ở tổng thể, đây không phải là một dự án được tạo ra với mục tiêu “đánh thẳng” vào bảng xếp hạng. Thay vào đó, album mang tính định hình hình ảnh dài hạn rõ rệt. HIEUTHUHAI đang chủ động rời khỏi vùng an toàn của một rapper “dễ nghe”, để tiến gần hơn đến hình ảnh một nghệ sĩ có chiều sâu - nơi âm nhạc không chỉ dừng lại ở việc tạo hit, mà còn là công cụ kể chuyện và xây dựng bản sắc cá nhân.