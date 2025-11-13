HIEUTHUHAI "giữ chuỗi" âm nhạc với SUNDAYS qua set diễn 45 phút

HHTO - HIEUTHUHAI chính thức xác nhận là mảnh ghép cuối cùng của "GENfest Presents MBILLION". Điều mà các SUNDAYs mong chờ nhất cuối cùng cũng đến: HIEUTHUHAI sẽ mang đến sân khấu dài 45 phút cùng loạt bản hit đậm dấu ấn riêng.

HIEUTHUHAI từng “oanh tạc” 2 mùa GENfest 2023 - 2024 với album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó và những bản hit cùng nhóm GERDNANG. Set diễn của anh tại chương trình luôn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ nhờ lượng fan đông đảo, âm nhạc có sức lan toả và phong thái sân khấu chỉn chu, chuyên nghiệp

Liệu setlist nào sẽ được HIEUTHUHAI mang đến cho GENfest Presents MBILLION? Đây cũng là lần đầu tiên khu triển lãm âm nhạc của HIEUTHUHAI xuất hiện tại MBILLION, nơi tái hiện hành trình và dấu ấn của anh dành riêng cho fandom.

Tại GENfest Present MBILLION, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến một album đậm dấu ấn cá nhân.

MBILLION là phiên bản mở rộng của GENfest với mục tiêu tạo ra những sân khấu không chỉ để hát, mà để kể chuyện. Sau B Ray, JSOL, Low G, Pháp Kiều và RHYDER, HIEUTHUHAI là nghệ sĩ cuối cùng góp mặt, biến mỗi mini concert thành một vũ trụ âm nhạc độc bản - nơi khán giả được đắm chìm trong "câu chuyện album" của thần tượng.

Sân khấu năm nay được “cầm trịch” bởi Tổng đạo diễn Dương Mai Việt Anh - người đứng sau những show được đánh giá cao về tính nghệ thuật như WeChoice Awards 2023 hay phần thi của Đức Phúc tại Intervision 2025. Tại GENfest 2024, anh cũng góp phần giúp các nghệ sĩ trẻ có minishow kéo dài 45 phút, đón chào 3 ngôi sao Kpop đình đám: PSY, Hwasa và Loco.

Tại MBILLION, fandom sẽ trở thành một phần chính thức của sân khấu.

GENfest Presents MBILLION còn bố trí khu vực triển lãm riêng của mỗi nghệ sĩ, bám sát concept album, kể câu chuyện âm nhạc bằng hình ảnh và những trải nghiệm chân thật nhất. Đến với triển lãm, người hâm mộ may mắn có cơ hội gặp trực tiếp nghệ sĩ. Chương trình sẽ mở cửa trong khoảng thời gian dài, dự kiến từ 10 giờ sáng để trải nghiệm các khu vực. Tại đây, những tín đồ đam mê sưu tầm có thể “săn” những món merchandise độc đáo từ thần tượng.