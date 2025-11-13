Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

HIEUTHUHAI "giữ chuỗi" âm nhạc với SUNDAYS qua set diễn 45 phút

Như Lê

HHTO - HIEUTHUHAI chính thức xác nhận là mảnh ghép cuối cùng của "GENfest Presents MBILLION". Điều mà các SUNDAYs mong chờ nhất cuối cùng cũng đến: HIEUTHUHAI sẽ mang đến sân khấu dài 45 phút cùng loạt bản hit đậm dấu ấn riêng.

HIEUTHUHAI từng “oanh tạc” 2 mùa GENfest 2023 - 2024 với album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó và những bản hit cùng nhóm GERDNANG. Set diễn của anh tại chương trình luôn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ nhờ lượng fan đông đảo, âm nhạc có sức lan toả và phong thái sân khấu chỉn chu, chuyên nghiệp

Liệu setlist nào sẽ được HIEUTHUHAI mang đến cho GENfest Presents MBILLION? Đây cũng là lần đầu tiên khu triển lãm âm nhạc của HIEUTHUHAI xuất hiện tại MBILLION, nơi tái hiện hành trình và dấu ấn của anh dành riêng cho fandom.

hinh-anh-hieuthuhai-2.jpg
Tại GENfest Present MBILLION, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến một album đậm dấu ấn cá nhân.

MBILLION là phiên bản mở rộng của GENfest với mục tiêu tạo ra những sân khấu không chỉ để hát, mà để kể chuyện. Sau B Ray, JSOL, Low G, Pháp Kiều và RHYDER, HIEUTHUHAI là nghệ sĩ cuối cùng góp mặt, biến mỗi mini concert thành một vũ trụ âm nhạc độc bản - nơi khán giả được đắm chìm trong "câu chuyện album" của thần tượng.

Sân khấu năm nay được “cầm trịch” bởi Tổng đạo diễn Dương Mai Việt Anh - người đứng sau những show được đánh giá cao về tính nghệ thuật như WeChoice Awards 2023 hay phần thi của Đức Phúc tại Intervision 2025. Tại GENfest 2024, anh cũng góp phần giúp các nghệ sĩ trẻ có minishow kéo dài 45 phút, đón chào 3 ngôi sao Kpop đình đám: PSY, Hwasa và Loco.

hinh-anh-hieuthuhai-1.jpg
Tại MBILLION, fandom sẽ trở thành một phần chính thức của sân khấu.

GENfest Presents MBILLION còn bố trí khu vực triển lãm riêng của mỗi nghệ sĩ, bám sát concept album, kể câu chuyện âm nhạc bằng hình ảnh và những trải nghiệm chân thật nhất. Đến với triển lãm, người hâm mộ may mắn có cơ hội gặp trực tiếp nghệ sĩ. Chương trình sẽ mở cửa trong khoảng thời gian dài, dự kiến từ 10 giờ sáng để trải nghiệm các khu vực. Tại đây, những tín đồ đam mê sưu tầm có thể “săn” những món merchandise độc đáo từ thần tượng.

poster-cong-bo-hieuthuhai.jpg
580908510-1251066403729075-575407551892474353-n.jpg
Như Lê
#HIEUTHUHAI #GENfest #MBILLION #concert #âm nhạc #người hâm mộ #SUNDAYs #fandom

Xem thêm

Cùng chuyên mục