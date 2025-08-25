Hiện tượng La Nina có thể xuất hiện vào mùa thu và đầu mùa đông năm nay?

TPO - Các nhà dự báo thời tiết cho biết hiện tượng La Nina có thể xuất hiện vào mùa thu và đầu mùa đông, nhưng có thể yếu và kéo dài trong thời gian ngắn. La Nina là pha lạnh của hiện tượng El Nino - Dao động Nam (ENSO), một mô hình khí hậu tự nhiên với sự thay đổi nhiệt độ khí quyển và nước biển ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương.

Trong thời gian La Nina, luồng phản lực dịch chuyển về phía bắc, mang lại điều kiện ẩm ướt hơn và mùa đông mát mẻ hơn cho miền bắc nước Mỹ, trong khi miền namtrải qua thời tiết khô hạn hơn và mùa đông ấm hơn. La Nina cũng có xu hướng làm tăng cường hoạt động của bão trên Đại Tây Dương .

Các cơn bão Đại Tây Dương như bão Erin có nhiều khả năng xảy ra trong thời kỳ La Nina. (Ảnh: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025)

Các điều kiện cho giai đoạn này đã xuất hiện trong thời gian ngắn vào mùa đông năm ngoái, nhưng chúng không tồn tại đủ lâu để được coi là một hiện tượng La Nina chính thức trong lịch sử. Dự báo ENSO mới nhất từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho thấy có thể sẽ chứng kiến một hiện tượng tương tự trong những tháng tới.

Một giai đoạn La Nina được ưa chuộng vào mùa thu và đầu mùa đông, và có 21% khả năng giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 hiện tại sẽ đủ điều kiện. Khả năng này sau đó tăng lên hơn 50% đối với các giai đoạn 3 tháng chồng lấn giữa tháng 9 và tháng 1. Tuy nhiên, các nhà dự báo thời tiết không mong đợi những thay đổi lớn về thời tiết.

Emily Becker, giáo sư nghiên cứu tại Đại học Miami và là tác giả chính của blog ENSO thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia , cho biết với: "Nếu La Nina hình thành, nó có khả năng yếu, nghĩa là La Nina sẽ không gây ảnh hưởng mạnh trong suốt mùa đông ".

Chu kỳ ENSO kích hoạt một pha El Nino ấm rồi đến pha La Nina lạnh trung bình cứ sau hai đến bảy năm, mỗi pha kéo dài khoảng chín đến 12 tháng. Tuy nhiên, thời gian của các giai đoạn này thay đổi và rất khó dự đoán.

Các giai đoạn này được xác định bởi sự thay đổi nhiệt độ bề mặt nước biển của vùng Nino thuộc phía đông-trung tâm Thái Bình Dương và sự thay đổi các điều kiện khí quyển, tác động đến luồng phản lực Thái Bình Dương. Hiện tượng El Nino xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển cao hơn 0,5 độ C so với mức trung bình dài hạn, trong khi hiện tượng La Nina xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển thấp hơn so với mức trung bình dài hạn.

Nhiệt độ đại dương ấm hơn mức trung bình năm ngoái có thể là một nguyên nhân gây ra việc La Nina đến muộn hơn. Trái Đất đã trải qua hiện tượng El Nino từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, góp phần tạo nên mức nhiệt kỷ lục trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, hành tinh vẫn tiếp tục ấm lên do biến đổi khí hậu, bất kể ENSO đang diễn biến như thế nào .

Đợt La Nina mùa đông năm ngoái đã không được ghi nhận trong sách kỷ lục vì nhiệt độ không duy trì dưới ngưỡng trong ít nhất năm mùa chồng lấn liên tiếp - tức là các giai đoạn kéo dài ba tháng. Dữ liệu mới nhất cho thấy khả năng xảy ra La Nina chỉ trong ba trong số các giai đoạn sắp tới trong suốt mùa thu và mùa đông, và do đó, bất kỳ đợt nào cũng khó có thể được coi là La Nina chính thức.

Becker nói: "Rất có thể chúng ta sẽ lại trải qua một mùa đông tương tự như năm 2024-2025, với vài tháng La Nina, nhưng chưa đủ để được coi là một hiện tượng La Nina trong lịch sử. Tuy nhiên, tác động của mùa đông năm ngoái cuối cùng lại giống với những gì chúng ta dự đoán trong một đợt La Nina cường độ vừa phải".