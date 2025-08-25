Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Hiện tượng La Nina có thể xuất hiện vào mùa thu và đầu mùa đông năm nay?

Hà Thu

TPO - Các nhà dự báo thời tiết cho biết hiện tượng La Nina có thể xuất hiện vào mùa thu và đầu mùa đông, nhưng có thể yếu và kéo dài trong thời gian ngắn. La Nina là pha lạnh của hiện tượng El Nino - Dao động Nam (ENSO), một mô hình khí hậu tự nhiên với sự thay đổi nhiệt độ khí quyển và nước biển ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương.

Trong thời gian La Nina, luồng phản lực dịch chuyển về phía bắc, mang lại điều kiện ẩm ướt hơn và mùa đông mát mẻ hơn cho miền bắc nước Mỹ, trong khi miền namtrải qua thời tiết khô hạn hơn và mùa đông ấm hơn. La Nina cũng có xu hướng làm tăng cường hoạt động của bão trên Đại Tây Dương .

1.jpg
Các cơn bão Đại Tây Dương như bão Erin có nhiều khả năng xảy ra trong thời kỳ La Nina. (Ảnh: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025)

Các điều kiện cho giai đoạn này đã xuất hiện trong thời gian ngắn vào mùa đông năm ngoái, nhưng chúng không tồn tại đủ lâu để được coi là một hiện tượng La Nina chính thức trong lịch sử. Dự báo ENSO mới nhất từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho thấy có thể sẽ chứng kiến một hiện tượng tương tự trong những tháng tới.

Một giai đoạn La Nina được ưa chuộng vào mùa thu và đầu mùa đông, và có 21% khả năng giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 hiện tại sẽ đủ điều kiện. Khả năng này sau đó tăng lên hơn 50% đối với các giai đoạn 3 tháng chồng lấn giữa tháng 9 và tháng 1. Tuy nhiên, các nhà dự báo thời tiết không mong đợi những thay đổi lớn về thời tiết.

Emily Becker, giáo sư nghiên cứu tại Đại học Miami và là tác giả chính của blog ENSO thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia , cho biết với: "Nếu La Nina hình thành, nó có khả năng yếu, nghĩa là La Nina sẽ không gây ảnh hưởng mạnh trong suốt mùa đông ".

Chu kỳ ENSO kích hoạt một pha El Nino ấm rồi đến pha La Nina lạnh trung bình cứ sau hai đến bảy năm, mỗi pha kéo dài khoảng chín đến 12 tháng. Tuy nhiên, thời gian của các giai đoạn này thay đổi và rất khó dự đoán.

Các giai đoạn này được xác định bởi sự thay đổi nhiệt độ bề mặt nước biển của vùng Nino thuộc phía đông-trung tâm Thái Bình Dương và sự thay đổi các điều kiện khí quyển, tác động đến luồng phản lực Thái Bình Dương. Hiện tượng El Nino xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển cao hơn 0,5 độ C so với mức trung bình dài hạn, trong khi hiện tượng La Nina xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển thấp hơn so với mức trung bình dài hạn.

Nhiệt độ đại dương ấm hơn mức trung bình năm ngoái có thể là một nguyên nhân gây ra việc La Nina đến muộn hơn. Trái Đất đã trải qua hiện tượng El Nino từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, góp phần tạo nên mức nhiệt kỷ lục trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, hành tinh vẫn tiếp tục ấm lên do biến đổi khí hậu, bất kể ENSO đang diễn biến như thế nào .

Đợt La Nina mùa đông năm ngoái đã không được ghi nhận trong sách kỷ lục vì nhiệt độ không duy trì dưới ngưỡng trong ít nhất năm mùa chồng lấn liên tiếp - tức là các giai đoạn kéo dài ba tháng. Dữ liệu mới nhất cho thấy khả năng xảy ra La Nina chỉ trong ba trong số các giai đoạn sắp tới trong suốt mùa thu và mùa đông, và do đó, bất kỳ đợt nào cũng khó có thể được coi là La Nina chính thức.

Becker nói: "Rất có thể chúng ta sẽ lại trải qua một mùa đông tương tự như năm 2024-2025, với vài tháng La Nina, nhưng chưa đủ để được coi là một hiện tượng La Nina trong lịch sử. Tuy nhiên, tác động của mùa đông năm ngoái cuối cùng lại giống với những gì chúng ta dự đoán trong một đợt La Nina cường độ vừa phải".

Hà Thu
Live Science
#Hiện tượng La Nina #Dự báo thời tiết mùa thu đông #ENSO và khí hậu toàn cầu #Ảnh hưởng của La Nina đến thời tiết Mỹ #Bão trên Đại Tây Dương #Chu kỳ La Nina và El Nino #Nhiệt độ nước biển Thái Bình Dương #Biến đổi khí hậu và ENSO #Khả năng xuất hiện La Nina yếu #Tác động của La Nina đến mùa đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục