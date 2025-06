Hiện trường vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong

TPO - Theo công an tỉnh Hòa Bình, sáng 4/6, tại xóm Đầm Đa (xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) xảy vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo khiến 2 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 5h20 ngày 4/6, tại đoạn đường thuộc xóm Đầm Đa, mô tô mang biển kiểm soát (BKS): 28H1-668.XX do chị Hoàng Thị N (năm sinh 1977, trú tại Đồng Chúi, Tân Vinh, Lương Sơn) điều khiển đi hướng Cao Sơn đi Tân Vinh chở theo chị Nguyễn Thị Th (năm sinh 1987, trú tại Suối Cỏ, Cao Sơn, Lương Sơn).

Theo lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hòa Bình, do đường trơn trượt khiến mô tô chị N điều khiển trượt ngã ra đường, đúng lúc ô tô đầu kéo BKS: 29LD-314.XX do anh Nguyễn Văn L (năm sinh 1974, điều khiển đi hướng Tân Vinh đi Cao Sơn) chèn qua người chị Th.

Tại hiện trường, chị Th tử vong, còn chị Hoàng Thị N bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn.

Đáng nói, nhiều năm nay, con đường từ trung tâm huyện Lương Sơn đi xã Cao Sơn bị xe quá tải cày xới xuất hiện nhiều “ổ voi”, “ổ gà”, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của nhân dân. Người dân xã Cao Sơn đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng để cầu cứu, xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải cày nát đường.

Năm 2023, báo Tiền Phong sau khi nhận được đơn của người dân đã có các bài phản ánh Xe quá tải 'băm' đường thành 'trận địa, Xe quá tải băm đường thành trận địa, biển báo bị xoá, thách thức cơ quan chức năng ở Hoà Bình.

Theo ông Hoàng Văn D, xóm Đầm Đa, xã Cao Sơn, trục đường chính qua xã Cao Sơn dài khoảng 7 km, được gắn biển trọng tải tối đa 10 tấn, vẫn phải oằn mình "gánh" những chiếc xe trọng tải lớn chở 50 đến 70 tấn cày xới suốt ngày đêm. Tình trạng xe quá tải trọng hoạt động trên con đường này không giảm, không thấy lực lượng chức năng vào cuộc xử lý.

“Người dân phải chịu cảnh khổ cực mỗi khi lưu thông qua đường này và liên tục kêu cứu đến chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, nhưng không hiệu quả, xe quá tải vẫn nối đuôi nhau chở vật liệu xây dựng lưu thông mỗi ngày”, anh D nói.