'Không có vùng cấm' khi kiểm tra tàu khai thác, vận chuyển cát trên sông Hồng, sông Lô

TPO - Vĩnh Phúc triển khai kế hoạch kiểm soát các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát sỏi tại sông Hồng và sông Lô với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và công an các xã, phường, thị trấn triển khai kế hoạch tổng kiểm soát các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát sỏi và phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên tuyến đường thủy trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể, kế hoạch được triển khai từ ngày 21/5 đến hết ngày 14/11; tập trung vào tuyến sông Hồng, sông Lô là hai tuyến sông trọng điểm về vận tải hàng hóa, các dự án khai thác khoáng sản, nạo vét; các tuyến sông địa bàn giáp ranh các tỉnh, những đoạn sông, suối, hồ, đập có hoạt động khai thác,vận chuyển, tập kết đá, cát, sỏi với quy mô lớn.

Sau giai đoạn I tổ chức khảo sát, rà soát, nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, từ ngày 1/6, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã chuyển sang giai đoạn II, tổ chức ra quân thực hiện tổng kiểm soát tất cả các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát sỏi và phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên đường thủy.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp với công an các xã, phường, thị trấn tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy.

Đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho thuyền viên, người lái phương tiện phải có giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn, không chở quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm về hoán cải, lắp thêm các thiết bị bơm hút, vi phạm về hóa đơn, khai thác cát sỏi trái phép....

Lực lượng chức năng cũng tiến hành rà soát thời hạn kiểm định của toàn bộ các phương tiện thủy có gắn thiết bị hút cát, sỏi; các phương tiện thủy vận chuyển cát, sỏi trên tuyến sông. Tiến hành xác minh, xử lý nghiêm đúng các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng tổ chức tổng kiểm soát các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát sỏi và phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên đường thủy nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kiên quyết, triệt để tất cả các phương tiện thủy không đăng ký, đăng kiểm, đăng kiểm hết hạn, các phương tiện hoán cải, lắp đặt thêm các thiết bị bơm hút, phương tiện vận chuyển cát, sỏi không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ trái phép cát, sỏi trên đường thủy.

Đối với các trường hợp đã hoán cải, lắp thêm các thiết bị bơm hút, tổ chức tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, chủ phương tiện tự giác cắt bỏ, tháo dỡ đưa phương tiện về trạng thái ban đầu; yêu cầu chủ phương tiện liên lạc với cơ quan đăng kiểm tại địa phương để thực hiện công tác đăng kiểm, nếu không thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật thì cưỡng chế cắt bỏ, tháo dỡ các máy móc, thiết bị hút cát, sỏi theo quy định.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ", đồng thời, phát hiện những tồn tại, bất cập, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản...