Hiến kế đưa Hải Phòng là thành phố âm nhạc

TPO - Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã chỉ ra Hải Phòng hội tụ đầy đủ những yếu tố của một thành phố âm nhạc cần có là di sản, bản sắc, con người... Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp để Hải Phòng xây dựng, phát triển trở thành thành phố âm nhạc tầm cỡ quốc tế.

Định vị truyền thống văn hóa, âm nhạc Hải Phòng

Ngày 26/10, Sở VHTT&DL Hải Phòng phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Hải Phòng – Thành phố Âm nhạc, tiềm năng và cơ hội phát triển”.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - nhấn mạnh Hải Phòng luôn được biết đến là thành phố của công nghiệp, cảng biển, là thành phố năng động, sáng tạo và kiên cường.

Bên cạnh đó, Hải Phòng còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi mà âm nhạc luôn ngân vang cùng nhịp sống con người. Nơi đây cũng là mảnh đất của nhiều loại hình âm nhạc dân gian: ca trù, chèo, trống hội và đặc biệt là hát văn.

Hải Phòng là nơi sản sinh và nuôi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc Việt Nam, từ Văn Cao, Hoàng Quý, Đoàn Chuẩn, Tô Vũ, Trần Hoàn, Ngô Thụy Miên... cho đến thế hệ ngày nay, như Vũ Tự Lân, Vũ Loan, Duy Thái, Vũ Ngọc Quang, Thế Vinh, Tùng Ngọc... với nhiều phong cách đa dạng.

Các đại biểu, chuyên gia dự Hội thảo Hải Phòng - Thành phố âm nhạc, tiềm năng và cơ hội phát triển.

Sau hợp nhất, Hải Phòng được biết đến là “Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến”, cũng bởi vậy mà âm nhạc của Hải Phòng không chỉ là khí phách hào hùng, tinh thần trung dũng, quyết thắng mà còn mang dấu ấn sâu đậm của xứ Đông văn hiến...

Đặc biệt, sau hợp nhất, Hải Phòng có lực lượng biểu diễn hùng hậu gồm các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp như Nhà hát nghệ thuật đương đại, Nhà hát sân khấu truyền thống, Nhà hát chèo xứ Đông cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn như Đoàn văn công Quân khu 3, Đoàn văn công Hải quân...

“Hội thảo được tổ chức nhằm nhận diện giá trị và bản sắc âm nhạc Hải Phòng từ truyền thống dân gian, nhạc đỏ, nhạc nhẹ, đến các dòng chảy âm nhạc đương đại. Qua đó, đánh giá tiềm năng và cơ sở hạ tầng văn hóa, âm nhạc bao gồm hệ thống nhà hát, trường nghệ thuật, lễ hội, không gian biểu diễn và đào tạo. Đóng góp ý kiến để xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp âm nhạc và sáng tạo đô thị, hướng đến hình thành Thành phố Âm nhạc của Việt Nam và khu vực”, bà Trần Thị Hoàng Mai nói.

Định hướng phát triển thành phố âm nhạc

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội - cho biết Hải Phòng có tất cả những gì một “thành phố âm nhạc” cần có là di sản, bản sắc, con người và tinh thần quật khởi.

Di sản âm nhạc cách mạng là nền móng, truyền thống cảng biển là nguồn cảm hứng, tinh thần sáng tạo là động lực, còn công nghiệp âm nhạc chính là con đường tương lai.

Khi những yếu tố ấy được kết nối bằng tầm nhìn và chính sách, thành phố sẽ không chỉ giữ được linh hồn quá khứ mà còn mở ra tương lai, nơi âm nhạc trở thành nguồn lực phát triển kinh tế và thương hiệu văn hóa đặc trưng của đô thị Việt Nam hiện đại.

“Việc hướng tới tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc không chỉ là một mục tiêu danh hiệu, mà là tuyên ngôn cho khát vọng vươn mình của Hải Phòng - khát vọng khẳng định giá trị văn hóa Việt Nam trên bản đồ sáng tạo thế giới”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.

Ông Phạm Hữu Thư (ảnh trái) và PGS.TS Bùi Hoài Sơn (ảnh phải) đề xuất nhiều giải pháp phát triển Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc.

Còn ông Phạm Hữu Thư - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng - đề xuất 4 nhóm giải pháp để Hải Phòng triển khai thực hiện trở thành thành phố âm nhạc theo tiêu chí của UNESCO.

Trọng tâm là, cần phát huy vai trò và số hóa các giá trị của dòng âm nhạc dân gian như hát văn, ca trù, trống hội, hát cửa đình, nhạc lễ đình đền. Xây dựng không gian di sản sáng tạo âm nhạc. Xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và công nghiệp âm nhạc.

Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng thương hiệu toàn cầu, nghiên cứu kinh nghiệm và ký kết hợp tác văn hóa âm nhạc với các thành phố âm nhạc quốc tế như Liverpool (Vương quốc Anh), Daegu (Hàn Quốc), Adelaide (Australia), Ambon (Indonesia)... và mời các nghệ sĩ quốc tế đến lưu trú, sản xuất âm nhạc tại Hải Phòng.

“Định hướng phát triển Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc không đơn thuần là mục tiêu văn hóa - nghệ thuật, mà là chiến lược xây dựng đô thị sáng tạo toàn diện, gắn kết giữa bản sắc, kinh tế, công nghệ và hội nhập quốc tế. Đây cũng là bước đi quan trọng hiện thực hóa tầm nhìn đưa Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp, du lịch và văn hóa biển hàng đầu khu vực Đông Nam Á”, ông Phạm Hữu Thư nói.