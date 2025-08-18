Hiếm có tại đô thị siêu cửa ngõ Hải Phòng: Hơn 80% sản phẩm song diện

Tại Hải Phòng, khu đô thị thấp tầng Lumira Ville với hơn 80% sản phẩm song diện hiếm thấy đang khuấy động thị trường. Thiết kế kép cùng hạ tầng đồng bộ mở ra xu hướng mới, đón đầu sự dịch chuyển của thế hệ cư dân hiện đại.

Thiết kế song diện – hai nhịp sống kép

Nằm tại cực đô thị thương mại - tài chính quốc tế chiến lược của Thành phố Hải Phòng, Lumira Ville – dự án 11,8ha tại phường Đông Hải (quận Hải An cũ) thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ tỷ lệ hơn 80% sản phẩm song diện: một mặt tiền hướng ra phố thương mại sôi động, một mặt patio yên bình.

Lumira Ville tọa lạc trên trục đường Bùi Viện – Liên Phường – Đặng Kinh

Con số hơn 80% nhà song diện bao gồm toàn bộ biệt thự, liền kề, shophouse xác lập tỉ lệ ấn tượng tại các dự án, cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng trong thiết kế khi bắt nhịp xu hướng phát triển đô thị hiện đại. Theo đó, mỗi công trình đồng thời tối ưu diện tích và trải nghiệm sống. Cấu trúc song diện tạo nên sự hòa quyện tinh tế giữa hai nhịp sống tưởng chừng tách biệt: phía trước sôi động để kinh doanh hoặc cho thuê, phía sau yên tĩnh kết nối nội khu, công viên, các cụm tiện ích theo đúng triết lý “trước nhà sầm uất, sau hiên an bình”. Đặc biệt, khoảng sau giữa các dãy nhà được quy hoạch, thiết kế theo không gian mở, kết hợp với đường dạo bộ tạo ra không gian patio rộng gần 18m, giúp các gia chủ linh hoạt trải nghiệm.

Trong bối cảnh “work-life balance” trở thành tiêu chuẩn sống mới, thiết kế này không chỉ tăng tính linh hoạt mà còn mở ra tiềm năng khai thác bền vững. Nhất là khi dự án có mật độ xây dựng chỉ 58,8%, với khoảng khe thoáng 4m và 7m. Quy hoạch này đảm bảo tối đa ánh sáng, gió tự nhiên cho toàn đô thị, đồng thời tạo nên không gian riêng tư, thoáng đãng và cảm giác dễ chịu trong hoạt động hàng ngày.

Triết lý “trước sầm uất, sau an bình” được kiến tạo rõ nét qua thiết kế tại Lumira Ville

Vị trí của Lumira Ville cũng là yếu tố đắt giá, gia tăng giá trị cho thiết kế nhà song diện. Tọa lạc trên trục đường Bùi Viện – Liên Phường – Đặng Kinh, khu đô thị này liên kết trực tiếp với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Móng Cái, sân bay quốc tế Cát Bi và cảng nước sâu Lạch Huyện. Đặc biệt, khu vực dự án hiện hữu đang hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công. Các tuyến đường chiến lược như World Bank, cầu Rào 3, Nguyễn Bỉnh Khiêm... đồng loạt được nâng cấp, tạo hành lang liên kết giữa sản xuất – vận chuyển – xuất khẩu. Các công trình dẫn lối cho nhịp sống sôi động để kinh doanh và thuận tiện cho mọi nhu cầu tận hưởng.

Dự án được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông liền mạch

Đây cũng là yếu tố thu hút mạnh nhóm khách hàng thực, đặc biệt là gia đình có người làm trong KCN và chuyên gia nước ngoài, tìm đến các đô thị tích hợp đa chức năng.

Đón đầu dòng cư dân mới

Tại miền Bắc, sự chuyển dịch của cư dân chất lượng cao về các đô thị vệ tinh ngày càng rõ nét. Theo báo cáo từ trang Batdongsan, Hải Phòng là một trong hai địa phương dẫn đầu khu vực về lượng tìm kiếm BĐS. Riêng quận Hải An cũ (nay là phường Đông Hải và Hải An) – nơi dự án Lumira Ville hiện diện – đã góp mặt trong top 10 địa bàn thu hút sự quan tâm lớn nhất toàn miền Bắc.

Nhiều chuyên gia phân tích, sức hút này là tổng hòa của nhiều yếu tố về vị trí chiến lược, hạ tầng liên vùng liên tục được nâng cấp và dòng vốn FDI đang đổ về mạnh mẽ. Tính đến giữa năm 2025, Hải Phòng (cũ) đã thu hút hơn 1.000 dự án FDI với tổng vốn gần 34 tỷ USD. Riêng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, nơi khu đô thị Lumira Ville liền kề, đã chiếm hơn 22 tỷ USD. Sau sáp nhập, Hải Dương đóng góp thêm hơn 600 dự án, với tổng vốn 11 tỷ USD.

Theo tính toán, trung bình mỗi tỷ USD FDI tạo ra khoảng 10.000 việc làm, trong đó có đến 30–40% là lao động kỹ thuật cao, chuyên gia quốc tế và đội ngũ điều hành. Lực lượng lao động này không chỉ tạo lực cầu về nguồn cung nhà ở, mà còn đặt ra yêu cầu mới về chất lượng sống. Các tiêu chí lựa chọn đa dạng và khắt khe, bao gồm vị trí thuận tiện, kết nối linh hoạt, không gian tích hợp để sinh sống, làm việc và khả năng tạo dòng tiền trong cùng một hệ sinh thái. Chính vì vậy, các sản phẩm song diện như Lumira Ville, nơi cho phép vừa an cư, vừa kinh doanh hoặc cho thuê đang nổi lên như một mô hình tối ưu hóa cho xu thế sống đa nhiệm.

Với 80% sản phẩm liền kề sở hữu hai mặt tiền, Lumira Ville nhanh chóng trở thành điểm nhấn thu hút trên thị trường BĐS khu Đông Hải Phòng

Dữ liệu từ thực địa cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, đảm bảo cho khả năng sinh lời bền vững của Lumira Ville. Theo đơn vị phân phối Tâm Thành Land, giá đất tại các trục đường chính quanh dự án đã ghi nhận mức tăng 5–8%. Tỷ lệ hấp thụ của các sản phẩm quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng trên khu vực đạt mức trung bình 70%. Trong đó nhóm liền kề có thể khai thác kinh doanh sớm luôn là những sản phẩm “cháy hàng” đầu tiên.

Làn sóng quan tâm cũng không chỉ giới hạn trong nội thành và khu vực lân cận. Theo báo cáo từ One Mount Group, 30% người mua từ Hà Nội đang dịch chuyển sự chú ý sang thị trường bất động sản Hải Phòng. Trong đó, khu Đông gây chú ý nhiều nhất. Đây được xem là điểm tụ đầu tư và an cư mới khi mô hình sống liền công nghiệp – sát cảng – gần sân bay đang trở thành tiêu chí vàng trong lựa chọn nơi ở của nhóm cư dân thế hệ mới.

Trong bối cảnh đó, Lumira Ville là minh chứng rõ nét cho xu hướng đô thị mới – nơi cộng đồng cư dân quốc tế có thể an cư, làm việc và khai thác giá trị ngay tại chỗ.