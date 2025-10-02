Hi hữu, sản phụ mắc ung thư vòm họng sinh con trong tư thế nửa nằm nửa ngồi

TPO - Mới đây các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai hiếm gặp khi sản phụ mắc ung thư vòm họng giai đoạn 3 không thể nằm ngửa trên bàn mổ. Trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, bé trai 2,3kg đã chào đời an toàn, viết nên câu chuyện xúc động về nghị lực và tình mẫu tử.

Sản phụ là chị B.T.M.T (35 tuổi, Hải Phòng), mắc ung thư vòm họng giai đoạn 3 nhưng vẫn kiên quyết giữ con, chấp nhận nhiều nguy hiểm cho bản thân. Ba tháng trước, khi mang thai ở tuần thứ 22, chị T. được chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn CT2N3M0, khối u 4cm ở vùng cổ đã di căn hạch thượng đòn. Các bác sĩ khuyên điều trị hoá chất kết hợp giữ thai, song chị lo sợ ảnh hưởng đến con nên từ chối.

“Tôi rất lo lắng, nhưng vẫn cố gắng vì con. Chỉ mong con được chào đời an toàn,” chị chia sẻ. Từ đó, bệnh tình ngày càng nặng. Khối u khiến chị khó nuốt, khó nói, phải nằm đầu cao, cơ thể suy kiệt, thai nhi cũng chậm phát triển. Trước ca mổ một tuần, chị nhập viện, em bé được tiêm trưởng thành phổi để chuẩn bị cho cuộc sinh đặc biệt. Khi thai 35 tuần, sức khoẻ mẹ suy kiệt, hội đồng chuyên môn buộc phải quyết định mổ lấy thai.

Cuộc mổ trong tư thế chưa từng có

Ca mổ do bác sĩ TS. Nguyễn Thái Giang, Phó Trưởng khoa Phụ ung thư trực tiếp thực hiện. Thách thức lớn nhất là gây mê - hồi sức bởi bệnh nhân không thể nằm ngửa, khối u chèn ép, đặt đường truyền và nội khí quản đều rất khó, nguy cơ chảy máu cao.

Ê-kíp chọn tư thế Fowler - nửa nằm nửa ngồi, gây tê tuỷ sống và chuẩn bị mọi tình huống dự phòng. “Đây là ca phẫu thuật vô cùng căng thẳng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của cả ê-kíp”, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Bạch Minh Thu, phụ trách khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức cho biết.

Điều dưỡng chuẩn bị cho sản phụ vào tư thế nửa nằm nửa ngồi để tiến hành ca mổ.

Sau những phút giây hồi hộp, ca mổ thành công. Bé trai chào đời cất tiếng khóc to, da dẻ hồng hào, khoẻ mạnh, khiến cả phòng mổ vỡ òa. Người mẹ bật khóc trong niềm hạnh phúc xen lẫn kiệt sức.

Nhìn lại hành trình đồng hành cùng bệnh nhân, TS. Nguyễn Thái Giang xúc động: “Tôi thực sự khâm phục nghị lực và tình yêu thương vô bờ của người mẹ này. Suốt 3 tháng, chị kiên trì chịu đựng, chỉ mong con được sống. Đó là sự hy sinh cao cả mà không lời nào diễn tả hết”.

Các bác sĩ mổ lấy thai nhi.

Bác sĩ Giang nhấn mạnh, ca bệnh là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả của nhiều chuyên khoa và cũng là lời cảnh báo: ung thư có thể xảy ra ở bất kì thời điểm nào, kể cả khi mang thai. “Nếu có dấu hiệu bất thường, thai phụ cần đi khám sớm để được tư vấn, điều trị kịp thời. Chỉ có phát hiện sớm mới giúp bảo vệ cả mẹ lẫn con”, bác sĩ Giang khuyến cáo.

Ca mổ thành công không chỉ mang lại sự sống cho em bé mà còn viết tiếp câu chuyện kì diệu về tình mẫu tử thiêng liêng - nơi tình yêu và nghị lực đã chiến thắng bệnh tật.

Hạnh phúc được làm mẹ của sản phụ mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn 3.

Ung thư vòm họng – mối đe dọa tiềm ẩn

Trên thế giới, ung thư vòm họng tuy không phổ biến như các loại ung thư gan, phổi, đường tiêu hóa thường gặp nhưng vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn rất nguy hiểm. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây ung thư vòm họng trở nên phổ biến, nhưng hầu hết các trường hợp phát hiện bệnh đều đã ở giai đoạn cuối, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém hơn.

Khối u ác tính vòm họng chủ yếu di căn ở vùng cổ, khi đến giai đoạn 3, khối u xâm lấn vào xoang và các cấu trúc vùng họng. Lúc này, bệnh nhân thường có triệu chứng rõ ràng như: chảy dịch nhầy và máu ở mũi, ù tai, hạch cổ nổi... Các triệu chứng này sẽ tiến triển ngày một nghiêm trọng hơn.

Tiên lượng sống của bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 3 chỉ mang tính tương đối vì điều này phụ thuộc nhiều vào thể trạng sức khỏe, khả năng đáp ứng điều trị... Do khối u đã phát triển với kích thước lớn và có xu hướng xâm lấn vùng lân cận nên điều trị cũng khó khăn hơn, tỉ lệ sống sót sau 5 năm chỉ còn khoảng 30 - 40%.

Tuy không phải giai đoạn sớm của bệnh nhưng với sự tiến bộ của khoa học trong lĩnh vực y tế, người bệnh có thể kiểm soát hiệu quả các triệu chứng của bệnh nếu tuân thủ đúng phác đồ điều trị, có tâm lí tích cực và sự thay đổi về dinh dưỡng, lối sống khoa học; thì tiên lượng sống của người bệnh sẽ tăng lên.

Tùy từng trường hợp cụ thể, các bác sĩ sẽ chỉ định một hay kết hợp nhiều phương pháp điều trị nhằm nâng cao hiệu quả điều trị tối đa. Việc phối hợp một cách linh hoạt và phù hợp các phương pháp điều trị tiên tiến và hiện đại giúp cho bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn 3 có thể kéo dài sự sống đáng kể, cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh.