Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Hết thời 'bia kèm lạc', Suzuki Jimny giảm giá mạnh để xả hàng

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từng là mẫu xe "hot" được săn đón khi ra mắt, nhưng Suzuki Jimny đang phải giảm giá mạnh tới cả trăm triệu đồng để kiếm khách mua.

Năm 2025 chỉ còn khoảng 2 tháng là sẽ khép lại nhưng vẫn có một số hãng đang tồn kho xe sản xuất từ năm 2024 (VIN 2024), trong đó bao gồm Suzuki với mẫu SUV cỡ nhỏ Jimny.

Để tránh tình trạng lưu kho xe, hãng này đã tăng mức khuyến mãi với dòng Jimny. Cụ thể, mẫu SUV cỡ nhỏ này đang được áp dụng mức ưu đãi 100% lệ phí trước kèm quà tặng với tổng giá trị khoảng 95 triệu đồng.

Một số đại lý còn có khuyến mãi kèm thêm để nâng mức giảm lên thành 100 triệu đồng. Theo đó, giá bán thực tế của Jimny ở thời điểm hiện tại có thể được đưa từ 789 triệu xuống còn khoảng 689 triệu đồng.

s-1uzuki-jimny-giam-gia.jpg

Đây là mức giảm cao nhất của Suzuki Jimny kể từ khi mở bán hồi tháng 4/2024. Ở thời điểm mới ra mắt khi còn khan hàng, mẫu SUV cỡ nhỏ này thậm chí còn được bán với tình trạng "bia kèm lạc" với khoản chênh 50-70 triệu đồng.

Suzuki Jimny bán tại Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, thuộc phiên bản 3 cửa, 4 chỗ. Mẫu SUV này có kích thước nhỏ gọn, với chiều dài x rộng x cao lần lượt 3.645 x 1.645 x 1.720 mm, cùng trục cơ sở 2.250 mm và khoảng sáng gầm 210 mm. Kích thước tổng thể của Jimny chỉ tương đương nhóm xe hạng A.

Mẫu xe này được định vị là SUV off-road cỡ nhỏ, được trang bị khung gầm rời và hệ dẫn động 2 cầu 4WD. Xe dùng động cơ 1.5L, hộp số tự động 4 cấp, công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm.

Với thiết kế và cấu hình hướng tới việc vận hành off-road, cùng nguồn gốc nhập Nhật và giá niêm yết ngang một mẫu xe hạng C, Suzuki Jimny không phải sản phẩm dành cho số đông. Mẫu SUV cỡ nhỏ này được xếp vào nhóm "xe chơi", chủ yếu hướng đến nhóm người dùng thích sở hữu một chiếc xe "độc, lạ", có giá trị sưu tầm.

Do đó, số lượng bán ra của Suzuki Jimny tại Việt Nam cũng khá hạn chế. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính hết năm 2024, Suzuki Jimny ghi nhận doanh số lũy kế chỉ 437 xe. Bước sang năm 2025, mẫu SUV này mới bán được 196 chiếc trong 9 tháng đầu năm.

Lê Tuấn
#suzuki jimny #xe chơi #xe nhật #suv cỡ nhỏ #xe giảm giá #suzuki jimny giảm giá

Xem thêm

Cùng chuyên mục