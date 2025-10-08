Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Hé lộ giả thuyết gây sốc: Tìm thấy 'Vườn Địa Đàng' trong Kinh Thánh ở châu Phi

Lê Quỳnh Anh

TPO - Một kỹ sư sống tại Mỹ vừa công bố giả thuyết gây chú ý: Vườn Địa Đàng - nơi khởi nguồn của nhân loại trong Kinh Thánh có thể không nằm ở Trung Đông như lâu nay mọi người vẫn nghĩ, mà tọa lạc tại Bahir Dar, vùng đất phì nhiêu phía tây bắc Ethiopia, bên Hồ Tana - nơi bắt nguồn của sông Nile Xanh.

102744619-15166613-image-a-5-175.jpg
Truyền thuyết về Vườn Địa Đàng gắn với Adam và Eva. (Ảnh: Getty Images)

Theo Kinh Thánh, Vườn Địa Đàng là nơi ở của Adam và Eva sau khi được tạo ra bởi Thượng Đế. Nơi này một con sông chia làm bốn nhánh: Gihon, Euphrates, Tigris và Pishon.

Suốt thời gian qua, giới học giả cho rằng vì hai sông Tigris và Euphrates chảy qua Iraq, nên Vườn Đại Đàng phải nằm ở khu vực này.

Tuy nhiên, kỹ sư hóa học Mahmood Jawaid, hiện sống tại Texas (Mỹ), lại cho rằng Vườn Địa Đàng thực chất nằm ở Bahir Dar, vùng đất phì nhiêu phía tây bắc Ethiopia, bên hồ Tana - nơi bắt nguồn của sông Nile Xanh.

Khu vực này nằm ở độ cao khoảng 6.000 feet so với mực nước biển, có thảm thực vật tươi tốt, động vật hoang dã và dòng sông Nile Xanh chảy xiết, những đặc điểm phù hợp với cả mô tả trong Kinh Thánh về các dòng sông của Vườn Địa Đàng và mô tả trong Kinh Qur'an về khu vườn trên Trái Đất.

102748099-15166613-an-american-e.jpg
Vườn Địa Đàng được cho là nằm ở Bahir Dar (Ethiopia). (Ảnh: Daily Mail)

Trong công trình nghiên cứu công bố năm 2025, ông đối chiếu mô tả trong cả Kinh Thánh và Kinh Quran, cho rằng sông Nile Xanh có thể tương ứng với Sông Gihon trong Kinh Thánh, và dòng chảy của Hồ Tana chia thành nhiều nhánh sông, có khả năng là bốn con sông được mô tả trong Sách Sáng Thế.

Ông Jawaid nhắc đến giả thuyết về nguồn gốc loài người ở Thung lũng tách giãn Đông Phi, nơi được coi là “cái nôi nhân loại”. Ông cho rằng Adam và Eva có thể đã sống ở Cao nguyên Bahir Dar trước khi chuyển xuống nơi mà Kinh Qur'an mô tả là "habata", để định cư tại Thung lũng tách giãn Đông Phi.

102748761-15166613-the-engineer.jpg
Sông Nile Xanh bắt nguồn từ Hồ Tana. (Ảnh: Daily Mail)

Sách Sáng Thế cũng đề cập đến một "thanh kiếm rực lửa", được Chúa đặt ở lối vào vườn Địa Đàng để ngăn cản con người tiếp cận Cây Sự Sống sau khi Adam và Eva bị trục xuất. Nghiên cứu của ông Jawaid cho rằng, "thanh kiếm" này có thể là rặng núi lửa bao quanh Hồ Tana ở Cao nguyên Ethiopia.

Nghiên cứu kết luận: "Vì theo Kinh Qur'an, Adam và Eva được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời và cái nóng, nên Bahir Dar hẳn là nơi lý tưởng, nơi họ có thể thưởng thức nhiều loại trái cây, nghe tiếng chim hót và ngửi thấy làn gió thoảng hương hoa nhài, gừng và kim ngân".

Lê Quỳnh Anh
Daily Mail
#Vườn Địa Đàng #Kinh Thánh #Ethiopia #sông Nile Xanh #Adam và Eva

