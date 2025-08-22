Hãy trân trọng và đầu tư cho bản thân

SVO - Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư tài chính, hoặc đơn giản chỉ là hay đọc báo chí một chút, thì có thể bạn biết rất rõ ông Warren Buffet. Ông được coi là nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Những chiến lược đầu tư của ông được coi là “huyền thoại” và rất nhiều người mong muốn học hỏi được từ ông.

Ông còn được kính trọng hơn nữa, khi cam kết tặng đi tới 99% tài sản của mình (tức là hơn 30 tỷ đôla vào thời điểm ông cam kết năm 2006) cho các quỹ từ thiện, các tổ chức phi lợi nhuận, phần lớn là vào Quỹ của Bill Gates.

Ông Buffet thường được mời tới nhiều trường đại học để diễn thuyết, nhằm giáo dục và khuyến khích các sinh viên. Một trong những bài diễn thuyết của ông được rất nhiều người nhắc lại, trong đó, ông dạy chúng ta về giá trị của cơ thể mình, nên đầu tư vào bản thân mình, để có tương lai tốt đẹp.

Ông nói thế này:

“Hãy tưởng tượng rằng một vị thần hiện ra và nói sẽ cho bạn bất kỳ chiếc ô tô nào trên thế giới. Điều kiện ở đây là chiếc xe đó sẽ là chiếc xe duy nhất mà bạn có trong đời, không bao giờ đổi xe được. Vậy bạn sẽ làm gì?

“Chắc hẳn khi có xe, bạn sẽ rất quý nó. Bạn sẽ đọc kỹ cuốn hướng dẫn sử dụng tới cả chục lần, bạn sẽ thay dầu cho xe nhiều hơn cả mức yêu cầu, và hẳn bạn sẽ chăm sóc nó kỹ lưỡng, bảo dưỡng nó đều đặn, để đảm bảo chiếc xe đó luôn là chiếc xe trong mơ của bạn – mãi mãi.

“Hãy nghĩ xem điều này nói lên những gì về cơ thể của bạn.

“Bạn chỉ có một bộ não và một cơ thể - bạn sẽ sử dụng chúng khi 20 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi… Chúng còn quý giá hơn cả “chiếc xe duy nhất” đó.

“Bạn hãy quan tâm đến chúng và khai thác tối đa tiềm năng của chúng. Nếu bạn cứ luôn nghĩ rằng để về sau mới cần chăm sóc trí não và cơ thể mình (và chiếc xe) thì có thể sẽ là quá muộn. Bạn có thể duy trì chúng, nhưng sẽ rất khó, hoặc thậm chí là không thể, để sau này đảo ngược những sai lầm lớn hoặc những sự cẩu thả, thờ ơ, bất cẩn. Mà bạn không muốn phải đi một cái xe hỏng hóc, bung bét suốt cả đời chứ?

“Cho nên, tài sản lớn nhất trong cuộc sống của bạn chính là bản thân bạn.

“Hãy coi bản thân bạn là một kho báu. Tôi vẫn thường nói với tất cả mọi người rằng tôi sẵn sàng, ngay hôm nay, trả trước một số phần trăm nhất định cho thu nhập được ước tính trong tương lai của những sinh viên giỏi, biết chăm sóc tốt cho bản thân mình.

“Bởi nếu bạn biết coi trọng bản thân, biết đầu tư cho bản thân, thì chính bạn sẽ là một tài sản rất giá trị trong suốt đời mình, vừa đối với bản thân, với gia đình, vừa là đối với cả cộng đồng nữa”.