Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Happy One Mori – “Dự án khu căn hộ tầm trung xuất sắc nhất TP.HCM mới” tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025

P.V

Được trao giải “Best Mid End Condo Development (Greater HCMC)”, dự án Happy One Mori đánh dấu bước phát triển quan trọng của Vạn Xuân Group trong hành trình đưa dự án thứ 05 trong chuỗi thương hiệu “Happy One” trở thành nơi an cư - đầu tư lý tưởng ngay tại Đông Bắc TP.HCM.

Khẳng định giá trị & uy tín nhà phát triển

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025) lần thứ 11 vừa vinh danh những doanh nghiệp và dự án xuất sắc nhất trên toàn quốc vào đêm Gala 24.10.2025 tại Gem Center HCM. Trong đó, Happy One Mori – dự án do Vạn Xuân Group phát triển - được vinh danh ở hạng mục “Best Mid End Condo Development (Greater HCMC)” - “Dự án khu căn hộ tầm trung xuất sắc nhất TP. HCM mới”.

image001.jpg
Vạn Xuân Group được vinh danh hạng mục “Best Mid End Condo Development (Greater HCMC)” – “Dự án khu căn hộ tầm trung xuất sắc nhất TP. HCM mới” .

PropertyGuru Vietnam Property Awards được xem là “Oscar của ngành bất động sản” tại khu vực Đông Nam Á do PropertyGuru Group - Tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những chủ đầu tư và dự án xuất sắc, góp phần định hình chuẩn mực sống, kiến tạo không gian đáng sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia độc lập từ CBRE, Savills, Avison Young, GroupGSA, Archetype Group… cũng góp phần đảm bảo tiêu chí minh bạch và chuẩn mực quốc tế.

Việc được công nhận và vinh danh bởi PropertyGuru Awards càng minh chứng cho định hướng đúng đắn của Vạn Xuân Group khi ưu tiên tập trung vào giá trị thực với sứ mệnh “kiến tạo không gian sống, làm hài lòng khách hàng” trong suốt hơn 2 thập kỷ không ngừng phát triển.

image003.jpg
Happy One Mori “chạm chuẩn sống thật” giữa trung tâm phát triển mới của TP.HCM.

Happy One Mori - dự án thứ 5 nằm trong chuỗi sản phẩm nhà ở cao tầng mang thương hiệu riêng “Happy One” không chỉ là nơi hội tụ những giá trị khác biệt và nổi trội về: vị trí, pháp lý, kết nối, tiện ích nội - ngoại khu…

Happy One Mori - Giá trị vượt trội về kết nối và tiện ích đẳng cấp

Happy One Mori được xem là dấu mốc tiếp nối thành công của chuỗi thương hiệu truyền cảm hứng - Happy One do Vạn Xuân Group phát triển, sau 04 dự án đã hoàn thành và bàn giao nhà cũng như giấy chứng nhận đến cư dân gồm: Happy One Phú Hòa, Happy One Premier, Happy One Central và dự án đang triển khai xây dựng phần thân là Happy One Sora.

Happy One Mori tọa lạc tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, liền kề trục Quốc lộ 13 và tuyến Metro số 2, thừa hưởng toàn bộ lợi thế từ quy hoạch hạ tầng khu vực và sự phát triển mạnh mẽ của vùng kinh tế TP.HCM mở rộng sau sáp nhập địa giới .

image005-2962.jpg
Happy One Mori - Căn hộ tầm chuyên gia giữa trung tâm phát triển của TP.HCM mới.

Với mức giá chỉ từ 38,6 triệu đồng/m², Happy One Mori sở hữu 33 tiện ích chất lượng cao và 05 tiện ích “hi-end” đáp ứng trọn nhu cầu sống chất lượng cao của cộng đồng gần 3.000 cư dân tương lai.

Happy One Mori còn được Giải thưởng PropertyGuru 2025 đánh giá cao ở thiết kế tối ưu không gian, tiết kiệm năng lượng cùng các giải pháp phục vụ nhu cầu sống bền vững: “Live - work - play - zen” cho thế hệ cư dân trẻ và chuyên gia hiện đại.

Happy One Mori được kỳ vọng góp phần sẽ phát triển một cộng đồng ưu tú, văn minh mới ngay trục thương mại sầm uất Nguyễn Văn Tiết nói riêng và khu vực Đông Bắc TP.HCM nói chung.

Đại diện Vạn Xuân Group chia sẻ: “Mỗi thành tựu, mỗi giải thưởng ghi nhận không phải là đích đến mà là động lực để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và lan tỏa những giá trị sống tích cực. Giải thưởng PropertyGuru 2025 năm nay là kết quả của niềm tin từ khách hàng, đối tác và đội ngũ – những người đã đồng hành cùng Vạn Xuân Group trên hành trình kiến tạo chuẩn sống mới”.

P.V
#Happy One Mori #Vạn Xuân Group #bất động sản TP.HCM

Cùng chuyên mục