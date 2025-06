Hanwha Life Việt Nam 9 năm liên tiếp vào 'Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín'

Khẳng định vị thế thương hiệu trên hành trình 17 năm phát triển tại Việt Nam, Hanwha Life tiếp tục ghi dấu ấn khi lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh trong “Top 10 Công ty Bảo hiểm n hân thọ u y tín” theo công bố từ Vietnam Report vào tháng 6 vừa qua .

Hanwha Life Việt Nam đã xuất sắc đáp ứng ba tiêu chí quan trọng do Vietnam Report đề ra, gồm: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông về doanh nghiệp trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 05/2025.

Cụ thể, kết thúc năm 2024, Hanwha Life Việt Nam ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 3.640 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 12% so với năm 2023 vượt ngưỡng 20.600 tỷ đồng. Nhờ chiến lược điều phối nhịp nhàng giữa quản trị chi phí với gia tăng hiệu suất hoạt động, công ty mang về lợi nhuận trước thuế gần 710 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp hoạt động kinh doanh có lãi.

Hanwha Life Việt Nam liên tục nâng cao biên khả năng thanh toán qua từng năm, thể hiện năng lực tài chính ngày càng vững mạnh và bền vững. Cụ thể, tỷ lệ này đạt 381% vào cuối năm 2022, tăng lên 389% vào cuối năm 2023 và tiếp tục đạt 414% vào cuối năm 2024, cao gấp 4 lần so với mức tối thiểu theo quy định của pháp luật, cho thấy nền tảng tài chính vững vàng và cam kết dài hạn của công ty với khách hàng.

Ngoài ra, khả năng thanh toán thực tế còn được thể hiện qua việc Hanwha Life Việt Nam đã chi trả gần 459 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm trong năm 2024 (tăng 10% so với năm 2023) cho hơn 48.000 trường hợp, trong đó có đến 96,18% yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm được tiếp nhận qua kênh trực tuyến. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục chi trả thêm 155 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho gần 18.500 trường hợp trên toàn quốc. Sắp tới, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh vào số hóa, tích hợp nhiều tính năng mới trên ứng dụng Hanwha Life+ và cổng thông tin khách hàng (customer portal) để không ngừng mang lại sự thuận tiện và trao quyền chủ động cho khách hàng.

Đại diện công ty chia sẻ: “Danh hiệu Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đến đúng dịp kỷ niệm 17 năm Hanwha Life gắn bó cùng thị trường Việt Nam. Việc 9 năm liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng là minh chứng cho hành trình bền bỉ và cam kết đồng hành bền chặt của chúng tôi với khách hàng, đối tác và cộng đồng. Đây cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của công ty trong việc tuân thủ chặt chẽ pháp luật, kiến tạo giá trị tốt đẹp, đóng góp vào sự phát triển của ngành bảo hiểm, an sinh xã hội và nền kinh tế Việt Nam.”

Tăng tốc chuyển mình – Tiếp nối hành trình

Năm 2025, Hanwha Life Việt Nam triển khai loạt chiến lược đồng bộ, lấy hai mũi nhọn kinh doanh và sản phẩm làm trọng tâm nhằm nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Trong đó, chiến lược kinh doanh “Vươn tầm mới – Tới tầm cao” được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ với mục tiêu đầu tư toàn diện xây dựng lực lượng kinh doanh như “đại sứ thương hiệu”, không chỉ mở rộng về số lượng mà còn nâng cao về chất lượng, từ đó, tạo động lực mạnh mẽ cho sự tiếp tục tăng trưởng dài hạn.

Cùng với đó, mũi nhọn thứ hai là chiến lược sản phẩm cũng được đẩy mạnh với việc ra mắt loạt sản phẩm bảo hiểm vượt trội mới, gồm Bảo hiểm liên kết chung “Đồng hành vững bước”, “Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo” và “Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn”. Bộ giải pháp tài chính này là kết quả của quá trình nghiên cứu chuyên sâu về nhu cầu của người dân Việt Nam trong việc bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn tài chính lâu dài tại Việt Nam, kết hợp cùng kinh nghiệm từ thị trường bảo hiểm lâu đời Hàn Quốc. Không chỉ tiếp nối những giá trị của dòng sản phẩm hiện tại, các sản phẩm mới còn được cải tiến vượt bậc về quyền lợi và tính linh hoạt, giúp khách hàng chủ động ứng phó với rủi ro, bảo vệ sức khỏe và tài chính cho tương lai của cá nhân cùng gia đình một cách vững chắc.

cho khách hàng

Với sự hậu thuẫn từ Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) - trong Top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024 do tạp chí TIME bình chọn - Hanwha Life Việt Nam sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh, năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, cùng triết lý kinh doanh đề cao sự chính trực và bền vững. Đây cũng chính là một trong những yếu tố then chốt giúp khách hàng an tâm lựa chọn các giải pháp bảo hiểm tại Hanwha Life Việt Nam bởi không chỉ là cam kết mà còn là năng lực thực hiện một cách nhất quán, kịp thời và minh bạch dù trong điều kiện thị trường thuận lợi hay biến động.

Trong thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục kiên định với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm” trong chiến lược phát triển bền vững. Do đó, công ty sẽ không ngừng nâng cao chất lượng kinh doanh và phục vụ, nhằm mang đến những trải nghiệm thuận tiện và hài lòng cho khách hàng, hiện thực hóa mục tiêu trở thành “Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất” tại Việt Nam.