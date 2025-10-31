Hành trình kết nối xanh: Mùa vải đã về

"Hành trình kết nối xanh," phát sóng vào 15h45 các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật trên VTV3 với sự hỗ trợ từ PV GAS, không chỉ là một chương trình truyền hình. Mỗi tập phim là một cơ hội để bạn trải nghiệm cuộc sống, văn hóa và chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của con người Việt Nam một cách chân thực nhất. Đây là một cuộc hành trình cảm xúc, mời gọi bạn cùng khám phá những điều mới mẻ.

Vải thiều Lục Ngạn: Nét tinh hoa từ vùng đất Bắc Giang

Mỗi độ hè về, miền đất Lục Ngạn, Bắc Giang lại khoác lên mình tấm áo đỏ rực của những chùm vải thiều chín mọng. Mùa thu hoạch vải chỉ vỏn vẹn trong khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng, từ đầu tháng 6 đến hết tháng 7. Thời gian quý giá này từng là nỗi lo lắng thường trực của người nông dân, khi họ phải chạy đua với thời gian để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, tránh lãng phí công sức một năm trời.

Nhưng năm nay thì khác. Người nông dân Lục Ngạn không còn đơn độc trên hành trình mưu sinh đầy thách thức đó. Họ đã tìm thấy những cánh tay nối dài, những “người đồng hành” đầy nhiệt huyết. Đó là chính quyền địa phương với những chính sách hỗ trợ kịp thời, các nhà sáng tạo nội dung giúp lan tỏa câu chuyện giá trị, và cả những nhân viên bán hàng chuyên nghiệp - những người không ngại dấn thân để đưa trái vải đi xa hơn. Sự đồng lòng này không chỉ là một sự thay đổi trong tư duy, mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của cộng đồng và sự đổi mới.

Vải đạt chuẩn dùng để xuất khẩu sang nước ngoài

Điều làm nên thương hiệu của vải thiều Lục Ngạn không chỉ là hương vị tuyệt hảo mà còn là quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ theo các tiêu chuẩn quốc tế như VietGAP và GlobalGAP. Mỗi trái vải đều là kết tinh của sự tận tâm và cam kết về chất lượng, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Đây không chỉ là một loại trái cây, mà là một sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn toàn cầu.

Nếu có dịp đến Lục Ngạn vào mùa này, bạn sẽ được chiêu đãi một trải nghiệm khó quên. Chẳng cần hỏi đường, nhà nào cũng sẵn lòng mời bạn một bữa “buffet” vải tươi rói. Tự tay hái những chùm vải nặng trĩu trên cây, bóc lớp vỏ mỏng manh và thưởng thức ngay giữa tán lá xanh mát – cái vị ngọt thanh, thơm dịu ấy chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong ký ức của những du khách yêu thích trải nghiệm. Hơn cả thế, bạn sẽ cảm nhận được sự thân thiện và hiếu khách đặc trưng của những chủ vườn. Họ không chỉ sẵn lòng mời bạn vào vườn ăn miễn phí mà còn chia sẻ rất nhiều thông tin bổ ích về cách chăm sóc, tạo ra những trái vải chất lượng nhất. Đây không chỉ là chuyến đi, đây là một bài học về lòng mến khách và sự cần mẫn.

Khi Hoa hậu Tiểu Vy và bác trưởng thôn cùng "giải cứu" vải thiều Lục Ngạn

Sức mạnh của công nghệ đã thực sự thay đổi cách người nông dân tiếp cận thị trường. Giờ đây, việc bán vải thiều trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, khi người nông dân chỉ cần ở nhà, kết nối internet và chốt đơn. Từ vườn vải xanh mát, những phiên livestream sôi động đã đưa hình ảnh trái vải Lục Ngạn đến với hàng triệu người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Hình thức bán vải mới: chốt đơn trên Livestream

Hình thức mới mẻ này đã mang lại những con số ấn tượng và là một tín hiệu cực kỳ tốt đẹp: 54 tấn vải thiều đã được tiêu thụ ngay tại vườn chỉ trong vòng 48 tiếng. Con số này không chỉ là một kỷ lục bán hàng, mà còn là một minh chứng cho sự chuyển đổi số giúp người dân có thêm kênh tiêu thụ hiệu quả, ổn định đầu ra, giảm thiểu rủi ro, và quan trọng hơn cả là mang lại thu nhập bền vững hơn cho họ. Đây là một cuộc cách mạng thực sự, nơi công nghệ và nông nghiệp bắt tay nhau để tạo ra giá trị mới.

“Hành trình kết nối xanh” không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một sản phẩm nông nghiệp. Chương trình còn là minh chứng rõ nét cho sự chung tay của cả cộng đồng, từ chính quyền, doanh nghiệp, truyền thông cho đến từng người nông dân, cùng nhau kiến tạo một tương lai bền vững hơn cho nông sản Việt. Mỗi tập phim không chỉ là một câu chuyện, mà là một thông điệp mạnh mẽ về sự đổi mới, về sức mạnh của tình người và về khát vọng vươn mình của quê hương. Hãy cùng dõi theo để thấy những hành trình nhỏ bé đang thắp sáng những giá trị lớn lao.