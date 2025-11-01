Hành trình kết nối xanh: Hành trình thú vị tại Hưng Yên

“Hành trình kết nối xanh” là chương trình truyền hình thực tế phát sóng vào lúc 15 giờ 45 phút mỗi Thứ Bảy và Chủ nhật trên kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam, với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS). Mỗi tập phát sóng là một hành trình khám phá và lan tỏa tinh thần “xanh” trong phát triển bền vững, kết nối giữa con người, thiên nhiên và công nghiệp hiện đại.

Trong tập lần này, MC Phương Thúy và diễn viên Lê Hoàng Long sẽ đưa khán giả đến hai điểm dừng chân mang nhiều ý nghĩa: làng nghề dệt đũi Nam Cao thuộc tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Phân phối Khí Tiền Hải tại tỉnh Thái Bình. Hai địa điểm với hai sắc thái khác nhau, một bên là nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi, một bên là công trình công nghiệp hiện đại, nhưng cùng hướng đến một giá trị chung – phát triển hài hòa với thiên nhiên, gìn giữ những giá trị bền vững cho tương lai.

Tinh hoa nghề tơ tằm Nam Cao: gìn giữ nét đẹp truyền thống giữa thời hiện đại

Giữa nhịp sống công nghiệp hóa, xã Lê Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vẫn là nơi lưu giữ tinh hoa của nghề trồng dâu, nuôi tằm và dệt đũi Nam Cao đã tồn tại hơn bốn thế kỷ. Trải qua bao thăng trầm, người dân nơi đây vẫn kiên định giữ nghề, xem đó là niềm tự hào và là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại.

Để có được một tấm vải đũi mềm mịn, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và tận tâm. Người dân trồng dâu sạch, tuyệt đối không dùng thuốc bảo vệ thực vật, nuôi tằm trong phòng điều hòa suốt ngày đêm để kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Câu nói “Nuôi tằm ăn cơm đứng” vẫn được truyền lại để nhắc nhớ về sự vất vả và cẩn trọng của nghề này.

“Người đẹp vì lụa, nhưng lụa Nam Cao lại đẹp vì người.”

Khi những kén tằm được thu hoạch, công đoạn kéo sợi bắt đầu. Ở làng Nam Cao, các nghệ nhân vẫn giữ kỹ thuật kéo sợi lạnh truyền thống, một phương pháp ít nơi còn áp dụng. Nhờ không sử dụng nhiệt độ cao, sợi tơ giữ được độ tự nhiên, mềm mại và bông mịn. Chính điều đó đã tạo nên nét đặc trưng riêng của vải đũi Nam Cao – mộc mạc mà sang trọng, giản dị nhưng tinh tế.

Người dân nơi đây thường nói: “Người đẹp vì lụa, nhưng lụa Nam Cao lại đẹp vì người.” Từng sợi tơ là kết tinh của lao động thủ công tỉ mỉ, của sự gắn bó giữa những làng nghề trồng dâu, nuôi tằm, quay tơ và dệt vải. Chính sự phối hợp ăn ý và niềm tự hào nghề nghiệp đã giúp đũi Nam Cao vươn xa, chinh phục cả những thị trường quốc tế khó tính.

Trung tâm Phân phối Khí Tiền Hải – biểu tượng của năng lượng sạch và kết nối phát triển

Tiếp nối hành trình, chương trình đưa khán giả đến với Trung tâm Phân phối Khí Tiền Hải thuộc Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), đơn vị thành viên của PV GAS. Trung tâm nằm tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phân phối khí thiên nhiên của PV GAS.

Trung tâm đảm nhận nhiệm vụ thu gom, xử lý và phân phối khí thiên nhiên thấp áp từ các mỏ Hàm Rồng – Thái Bình để cung cấp cho các khu công nghiệp, nhà máy điện, xi măng, gốm sứ và hàng chục doanh nghiệp sản xuất tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Với hệ thống đường ống dài hơn 25 km, cùng đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản, Trung tâm Tiền Hải vận hành an toàn, liên tục và ổn định, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về kỹ thuật, môi trường và an toàn năng lượng.

Trung tâm Phân phối Khí Tiền Hải

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Trung tâm Phân phối Khí Tiền Hải không chỉ góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho sản xuất, mà còn trở thành biểu tượng của sự kết nối giữa tài nguyên thiên nhiên và con người, giữa công nghệ hiện đại và trách nhiệm xã hội. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho khát vọng phát triển bền vững của PV GAS – đưa dòng khí sạch từ biển khơi vào đất liền, thắp sáng những vùng công nghiệp và lan tỏa giá trị xanh đến mọi miền Tổ quốc.

Chương trình “Hành trình kết nối xanh” sẽ tiếp tục là cầu nối giữa con người và thiên nhiên, giữa truyền thống và hiện đại, mang đến những câu chuyện chân thật về hành trình kiến tạo tương lai xanh của Việt Nam hôm nay.