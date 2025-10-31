Hành trình kết nối xanh: Bản Hoa Tiến - Những đôi tay màu chàm

Chương trình truyền hình thực tế "Hành trình kết nối xanh", phát sóng vào lúc 15h45 Thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam, không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một hành trình khám phá, học hỏi và truyền cảm hứng. Với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), mỗi tập phát sóng sẽ đưa khán giả đến với những vùng đất mới, gặp gỡ những con người đang ngày đêm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo.

Đồng hành cùng khán giả trong hành trình đầy ý nghĩa này là MC Huyền Châu cùng nữ diễn viên Thu Quỳnh sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ và những góc nhìn sâu sắc về văn hóa và con người Việt Nam.

Hoa Tiến: Dệt nên từ sợi chỉ tinh hoa

Chỉ cách Hà Nội vỏn vẹn 300km, ẩn mình trong khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An, thuộc xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An, có một địa điểm "cực phẩm" mà có lẽ nhiều người chưa biết đến: Bản Hoa Tiến. Đây là một bản làng của người Thái, nơi vẫn còn vẹn nguyên những giá trị truyền thống, đặc biệt là nghề dệt thổ cẩm trứ danh.

Đến với Hoa Tiến, bạn sẽ như lạc vào một thế giới khác, nơi nhịp sống chậm lại, và mỗi sợi chỉ dệt nên tấm thổ cẩm đều chứa đựng câu chuyện của cả một cộng đồng. Khác biệt với nhiều nơi khác, người dân Hoa Tiến không chỉ đơn thuần dệt vải, mà họ còn tự tay trồng bông, nuôi tằm, ươm tơ.

Hoa Tiến: Nơi sợi tơ dệt nên truyền thống nghìn đời

Tại làng nghề Hoa Tiến, quy trình ươm tơ và dệt sợi không chỉ là công việc mà còn là cả một nghệ thuật được lưu truyền qua bao thế hệ. Nghệ nhân Sầm Thị Bích, người đã gắn bó cả đời với nghề, chia sẻ về sự kỳ công của việc nuôi tằm: "Nuôi tơ cực lắm, khi mới nở sẽ nhỏ xíu, ăn 3 ngày thì bắt đầu ngủ đợt một, ngủ trong 24 tiếng, rồi lại ăn 3 hôm lại ngủ tiếp đợt 2... Khoảng 3 tuần sẽ có một mẻ tằm." Từng kén tơ vàng óng được chăm chút tỉ mỉ, trải qua một hành trình "ngủ" và "thức" đầy thử thách để hóa mình thành những sợi tơ mềm mại, sẵn sàng cho công đoạn dệt nên những tấm thổ cẩm tuyệt mỹ. Đó là minh chứng cho sự kiên trì, khéo léo và tình yêu sâu sắc mà người dân Hoa Tiến dành cho nghề truyền thống này.

Biến hóa từ tơ tằm nguyên sơ thành sợi chỉ óng ả

Từ bông trắng đến sợi màu: Vẻ đẹp của vải thổ cẩm Hoa Tiến

Ngoài lấy tơ từ tằm, người dân Hoa Tiến còn sử dụng bông để dệt nên những tấm vải qua quy trình lấy bông và se sợi đầy công phu. Bắt đầu từ những bông hoa trắng muốt trên nương, họ cẩn thận hái về, tách từng hạt, rồi khéo léo bật bông cho thật tơi xốp. Sau đó, bông được cuộn chặt và se thành những sợi chỉ đều đặn, bền chắc. Không dừng lại ở đó, những sợi chỉ ấy còn được nhuộm thủ công bằng các nguyên liệu tự nhiên, tạo nên bảng màu rực rỡ mang đậm dấu ấn văn hóa. Mỗi công đoạn, từ việc thu hoạch bông cho đến khi hoàn thiện sợi chỉ nhuộm, đều đòi hỏi sự kiên nhẫn vô bờ, đôi tay tài hoa và một trái tim luôn cháy bỏng với nghề, biến những sợi bông thô sơ thành linh hồn của tấm thổ cẩm.

Sợi chỉ mềm mại làm nên bằng đôi bàn tay tài hoa và tình yêu nghề

Mang bản sắc ra thế giới: Câu chuyện của chị Sầm Thị Tình

Gia đình cô Sầm Thị Bích có truyền thống dệt vải từ nhiều đời nay, nhưng để bản Hoa Tiến được nhiều người biết đến hơn, đặc biệt là bạn bè quốc tế, phải kể đến công lao to lớn của chị Sầm Thị Tình, con gái cô Bích. Chính chị Tình là người đã giúp cho thổ cẩm của bà con vươn ra thế giới.

Điều đặc biệt làm nên sự khác biệt của thổ cẩm Hoa Tiến chính là những hoa văn độc đáo, ít bị trùng lặp. Vì được dệt bởi người Thái, hoa văn ở đây khác biệt so với một số dân tộc khác. Người Thái thường sử dụng những hình ảnh gần gũi từ cây cỏ, con vật, hoa lá xung quanh mình để tạo nên hoa văn. Đó là cách họ tri ân thiên nhiên, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những gì mà đất trời đã ban tặng. Mỗi tấm thổ cẩm không chỉ là một sản phẩm thủ công, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang trong mình linh hồn của núi rừng và tình yêu của con người.

"Hành trình kết nối xanh" không chỉ mang đến cho khán giả những thước phim đẹp mắt, mà còn là một lời nhắc nhở về giá trị của những điều bình dị, về ý nghĩa của việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hãy cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện đầy cảm hứng, để thấy rằng, chỉ cần ta biết trân trọng và kết nối, những giá trị truyền thống sẽ mãi tỏa sáng, vươn xa ra thế giới.