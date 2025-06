'Hạnh Phúc' của Giang Nam có mặt trong bài thi Ngữ Văn: Gợi ý giải đề

TPO - Sáng 7/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 ở Hà Nội bắt đầu với môn Ngữ văn. Đây là năm đầu tiên có học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2018 dự thi. Đây cũng là năm Hà Nội có những thay đổi trong phương thức thi, cấu trúc đề thi, cách tính điểm xét tuyển. Báo Tiền phong cập nhật đề thi, gợi ý giải đề thi tại đây.

Tại điểm thi Trường THPT Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội), từ 6 giờ sáng nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi. Đội hình thanh niên tình nguyện có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh.

Minh Quang, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trong ngày làm thủ tục dự thi hôm qua vẫn có một thí sinh đến nhầm điểm thi cách chừng 3 cây số.

Thí sinh dự thi ở điểm THCS Lê Quý Đôn nhưng đến nhầm THPT Lê Quý Đôn. Phát hiện thí sinh nhầm điểm thi, Minh Quang đã dùng xe máy chở em đến đúng điểm thi để làm thủ tục dự thi.

"Trong sáng nay, hi vọng không có trường hợp thí sinh nào phải hỗ trợ đặc biệt", Quang Minh nói.

Theo ghi nhận của PV, thí sinh được thầy cô, phụ huynh chuẩn bị các vật dụng cần thiết trong một túi màu trắng để vào phòng thi. Một số thí sinh được nhắc nhở để điện thoại ở nhà hoặc gửi bố mẹ đến hết giờ thi.

Tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp quên đồng hồ đeo tay, phụ huynh đưa đến và tìm cách để gửi vào phòng thi cho con.

Thí sinh ăn vội hộp xôi, tranh thủ ôn bài

Có mặt từ sớm ở điểm thi trường THPT Yên Hòa, Hà Nội, chị Hoàng Lan Hương (Mỹ Đình, Hà Nội) cùng con trai Nguyễn Hoàng Vĩnh Khang đến từ hơn 6h sáng và cầm hộp xôi gấc và xôi đỗ để lấy may mắn trong kì thi này.

Chị Lan Hương chia sẻ, dù con đã có chắc suất cơ hội vào lớp 10 trường Marie Curie nhưng con trai chị vẫn miệt mài học tập. “Tôi không gây áp lực cho con mà chính con tự tạo áp lực cho mình. Con tự đặt mục tiêu đạt 10 điểm môn tiếng Anh, 9 điểm môn Toán và 8 điểm môn Văn trong kì thi năm nay”.

Nắm tay con đến trường thi, chị Phạm Thị Thanh Thủy cho biết, nhà chị khá xa so với trường THPT Yên Hòa. Tuy nhiên, vì con thích nên chị chiều con để con toàn quyền quyết định chọn trường mà mình sẽ học.

Thí sinh ôn bài trước khi vào phòng thi

Ảnh: Như Ý

“Mình có phân tích để vào được trường thì khó nhưng con bảo sẽ cố gắng hết sức nên cả tháng nay con học hành chăm chỉ. Trước đó con phải học thêm nhiều chỗ để đáp ứng kiến thức. Thực sự các con tự đặt mục tiêu nên đủ quá áp lực rồi nên gia đình tôi tự quán triệt không thúc ép con học hàng ngày nữa”- chị Thủy chia sẻ.

Sáng nay, chị Nguyễn Thị Duyên (Thạch Thất) cùng con hơn 6h sáng đến điểm thi. Vì nhà khá xa nên con hơn 4h đã dậy và ăn sáng xong 2 mẹ con lên đường đến điểm thi tại Hà Nội. Sau khi con vào phòng thi chị lại ngồi đợi con bên ngoài 2 tiếng.

Sáng nay, Ngữ văn là môn thi khiến nhiều thí sinh hồi hộp nhất vì lần đầu tiên đề thi sẽ không sử dụng ngữ liệu có trong sách giáo khoa. Sự thay đổi này khiến nhiều thí sinh ở các điểm thi chia sẻ muốn làm bài thi đạt điểm cao ngoài kiến thức thì cần có chiến thuật làm bài thi.

Em Ngô Nguyên Hà, tại điểm thi trường THCS Lê Quý Đôn (Hà Đông) cho rằng, em hơi hồi hộp với buổi thi sáng nay thì môn Ngữ văn năm nay sẽ khác những năm trước. Vì thế, học sinh không thể học thuộc lòng kiến thức như trước mà phải nắm vững về thể loại, có kỹ năng đọc hiểu, viết văn để hoàn thành yêu cầu của đề thi.

Thầy Nguyễn Tiến Mạnh điểm trưởng tại điểm thi trường THCS Kim Giang cho biết: "Đến thời điểm hiện tại tổng số phòng thi là 20 phòng với 478 thí sinh, phòng thi tập trung vào tầng 2 ,tầng 3, công tác đảm bảo an ninh tốt nhưng có việc khó khăn là tiếp giáp 3 phía mặt đường. Chúng tôi đã phối hợp với công an phường để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn".

Hỏng xe trên đường, nữ sinh được CSGT chở tới điểm thi

Theo số liệu mới nhất của Sở GD&ĐT Hà Nội, có trên 102.000 thí sinh dự thi, giảm khoảng 500 thí sinh so với số đăng ký dự thi. Trong số này, có 11 thí sinh cần hỗ trợ vì lý do sức khỏe. So với năm trước, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay tăng nhẹ (chiếm 64% so với số dự tuyển). Thí sinh có 3 nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập (khối không chuyên).

Chùm ảnh thí sinh tại các điểm thi trường THCS Quang Trung, trường THPT Yên Hòa, THPT Cầu Giấy sáng nay:

Sau 120 phút làm bài, thí sinh kết thúc buổi thi Ngữ văn sáng nay.

Tiếp tục cập nhật ...