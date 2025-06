Bộ trưởng Giáo dục: In sao, vận chuyển đề thi... tất cả đều quan trọng

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Gia Lai cần đảm bảo các yếu tố an toàn trong việc in sao, vận chuyển đề thi và các yếu tố về thiên tai để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.