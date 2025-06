Hơn 100.000 thí sinh Hà Nội thi lớp 10 công lập: Đảm bảo công bằng, minh bạch

Dự phòng mọi tình huống

Ban chỉ đạo thi lớp 10 thành phố Hà Nội cho biết, 100% các điểm thi trên địa bàn thành phố sớm hoàn tất công tác chuẩn bị trên mọi phương diện, sẵn sàng đón thí sinh.

Hà Nội đã bố trí 201 điểm thi chính thức, hơn 4.400 phòng thi, một số điểm thi dự phòng tại các quận, huyện, thị xã, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống đột xuất như thời tiết xấu, mất điện hoặc các yếu tố khách quan khác. Kì thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay diễn ra trong bối cảnh có 40 trường THPT đang sửa chữa, cải tạo như THPT Việt Đức, THPT Việt Nam - Ba Lan, THPT Ngọc Hồi… nên số điểm thi tại các trường THCS tăng so với năm ngoái.

Ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết, năm nay, số lượng học sinh đăng kí vào các trường THPT công lập của quận là 5.466 (giảm 385 HS so với năm học 2023-2024), 5 điểm thi vào lớp 10 (ít hơn năm trước 2 điểm thi).

Ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT Ba Đình cho hay, đã tổ chức phổ biến quy chế thi, quy chế tuyển sinh và đặc biệt lưu ý thí sinh các điểm mới. Năm nay, quận Ba Đình có gần 3.100 thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10, trong đó có 5 thí sinh tự do.

Ban Chỉ đạo thi của quận thành lập 6 tổ công tác trực vòng ngoài tại các điểm thi: THPT Phan Đình Phùng, THPT Phạm Hồng Thái, THPT Nguyễn Trãi, THCS Phan Chu Trinh, THCS Thành Công và THCS Ba Đình. Trong đó, THCS Thành Công và THCS Ba Đình là hai điểm thi chuyên dành cho thí sinh dự tuyển vào Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Công bằng cho thí sinh

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, thành phố tiếp tục thực hiện nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 nhằm giảm áp lực cho học sinh, bảo đảm công bằng, minh bạch.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc điều chỉnh cách tính điểm xét tuyển. Thay vì nhân hệ số 2 cho môn Toán và Ngữ văn như các năm trước, năm nay, điểm xét tuyển 3 môn không nhân hệ số.

Cách tính này nhằm bảo đảm công bằng giữa các môn học, khuyến khích học sinh học đều các môn. Ngoài ra, để giảm áp lực cho học sinh, thành phố đã nâng tỉ lệ tuyển sinh vào các trường công lập lên khoảng 64%, tăng 3% so với năm học trước.

Bà Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Hoàn Kiếm khẳng định, trước kì thi, giáo viên các bộ môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh cùng học trò rà soát lại từng phần việc trước kì thi, nhắc lại tuyệt đối không vi phạm quy chế thi… Bà Hương cho biết, do tâm lí lo lắng, căng thẳng nên thí sinh rất dễ mắc lỗi như quên gửi điện thoại ngoài phòng thi, sai mã đề.

Một trong những nội dung được giáo viên đặc biệt nhấn mạnh là kiểm tra đề thi trong 5 phút đầu tiên sau khi nhận đề từ cán bộ coi thi. Nếu phát hiện đề bị thiếu trang, in mờ, rách, lỗi kĩ thuật… thí sinh phải báo ngay cho giám thị trong vòng 5 phút kể từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài.

Sau thời gian này, nếu không phản ánh, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm nếu có sự cố liên quan đến đề thi. Tại mỗi điểm thi đều có đề thi gốc. Nếu phản ánh kịp thời, lãnh đạo điểm thi sẽ đối chiếu với đề thi gốc để xử lí ngay, bảo đảm không ảnh hưởng đến thời gian làm bài.

Trong những cuộc ôn tập cuối, nhà trường hướng dẫn học sinh lớp 9 kĩ năng xử lí sự cố trong phòng thi. Ngoài việc kiểm tra đề thi, các em còn được tập dượt kĩ năng nếu gặp tình huống như thiếu dụng cụ làm bài, quên hoặc mất giấy tờ cá nhân, bị ốm, tô sai mã đề, nhầm số báo danh,…

Trong những trường hợp đó, thí sinh cần bình tĩnh, báo ngay với giám thị để được hướng dẫn, tuyệt đối không tự ý rời khỏi khu vực thi để quay về lấy đồ, tránh vi phạm hoặc muộn giờ. Nếu quên hoặc mất phiếu báo dự thi, thí sinh có thể làm cam kết theo hướng dẫn của giám thị để được dự thi bình thường.

Một trong những quy định bắt buộc và nghiêm ngặt mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý, nếu đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được phép dự thi buổi đó.

Tình huống học sinh ngủ quên, nhầm điểm thi dẫn đến việc quá giờ vào phòng thi, mất cơ hội gần như năm nào cũng diễn ra. Chính vì vậy, khi phổ biến quy chế thi sáng 6/6, giám thị coi thi nhấn mạnh nội dung này. Thí sinh cần lưu ý một trong những nguyên tắc xét tuyển vào trường công lập của Sở GD&ĐT Hà Nội là thí sinh phải làm đủ cả 3 bài thi đã quy định nếu thiếu một bài sẽ không có cơ hội tham gia xét tuyển.

Gần 100% thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, hôm qua gần 100% thí sinh đăng kí đến làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2025. Cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. 100% các điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi; mỗi điểm thi có 1 máy phát điện dự phòng. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi, việc bảo quản vật dụng tư trang cá nhân thí sinh, phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông, phòng chống bão lũ.

Hoa Ban