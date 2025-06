Quay cuồng thi vào lớp 10, thi như 'cưới chạy'

TP - Trong tuần cuối tháng 5 đầu tháng 6, các kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hà Nội dồn dập diễn ra. Nhiều trường THPT chuyên thuộc trường đại học (ĐH) tranh thủ tổ chức thi tuyển sinh trước kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Thi như “cưới chạy”

Chưa thi xong trường này đã đến lịch thi trường khác, thí sinh dường như không có thời gian thở lấy sức. Chị Nguyễn Thị Thu Hồng (Cầu Giấy, Hà Nội) xin nghỉ phép 1 tuần để đưa con đi thi. Con chị đăng kí thi Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (1-2/6), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội); Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (4-5/6); Trường THPT chuyên Chu Văn An và đăng kí nguyện vọng 1 vào Trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy (7-9/6).

“Con tham gia nhiều kì thi để tăng cơ hội trúng tuyển và đó là lựa chọn của con và gia đình. Nhưng việc các trường cùng tổ chức thi trong khoảng thời gian ngắn khiến con khá mệt mỏi, gia đình lo lắng”, chị Hồng nói. Thực tế, những ngày qua, con khá căng thẳng, ngủ ít. Tham gia xong 2 kì thi trường chuyên thuộc ĐH, con chỉ có 1 ngày nghỉ để bước vào kì thi của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Anh Đinh Thế Trường (Hoàng Mai, Hà Nội) ví tuyển sinh lớp 10 hiện nay mệt mỏi như đánh trận. Phụ huynh, học sinh căng thẳng từ lúc đợi môn thi thứ 3, cân não đăng kí nguyện vọng và lo trước lo sau kì thi. Theo anh Trường, kì thi này cam go hơn tuyển sinh ĐH. Bởi hiện nay, khu vực các quận nội thành, chỉ tiêu tuyển sinh thấp hơn nhiều so với số lượng thí sinh đăng kí. Dù vận dụng hết “công lực” thống kê, so sánh để chọn trường đăng kí phù hợp nhưng phụ huynh, học sinh vẫn hên xui như đánh bạc.

PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng, phụ huynh nên xác định ngôi trường mơ ước của con không phải là trường top mấy mà là nơi mang đến cho con hạnh phúc và tương lai.

Năm trước, Trường THPT Việt Nam - Ba Lan số lượng thí sinh đăng kí tăng, năm nay lại giảm. Nhưng việc tăng hay giảm số lượng thí sinh đăng kí thường không ảnh hưởng nhiều đến điểm chuẩn, trừ trường hợp đặc biệt. Năm nay, con anh Trường đăng kí thi THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, đăng kí nguyện vọng 1 Trường THPT Việt Nam - Ba Lan, nguyện vọng 2 Trường THPT Trương Định.

Bà Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội cho biết, có một bộ phận học sinh lớp 9 của trường tham gia các kì thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên trực thuộc ĐH. Có em đăng kí dự thi 3-4 trường. Với những học sinh này, từ đầu năm học, phụ huynh có kế hoạch ôn tập riêng. Bà Hương nhìn nhận, việc học sinh tham gia nhiều kì thi trong thời gian ngắn khó tránh tình trạng mệt mỏi và càng những đợt thi cuối, “phong độ” thường không còn ở mức tốt nhất.

Trước 6-7 kì thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra trong thời gian chỉ 10 ngày tại Hà Nội, nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng những trường THPT chuyên, không chuyên trực thuộc trường ĐH đang thi như “cưới chạy” để “vợt” thí sinh. Thực tế, trên địa bàn Thủ đô, có trường THPT chất lượng cao, có tiếng nhưng năm nào cũng “đủng đỉnh” tổ chức tuyển sinh sau kì thi của Sở GD&ĐT từ 1 tuần đến 10 ngày và điểm chuẩn luôn thuộc top cao nhất trong các trường THPT công lập của Hà Nội.

Thi cử không phải là trận chiến

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), chuyên gia tâm lí chia sẻ, việc phải liên tục thi trong thời gian ngắn khiến học sinh không có đủ thời gian hồi phục tâm lí. Mỗi kì thi là một lần “huy động” cao độ về trí lực và cảm xúc. Khi học sinh chưa kịp hồi phục, phải bước vào kì thi tiếp theo, dẫn đến mệt mỏi kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu suất làm bài. Đấy là chưa kể tâm lí thí sinh sau khi trải qua một đợt thi không ưng ý, có thể dẫn tới trạng thái hoang mang, mất tự tin cho kì thi tiếp theo. Điều này đặc biệt rõ với những học sinh trong độ tuổi vị thành niên, có tâm lí cầu toàn, tự áp lực bản thân phải đỗ trường top.

Với sự huy động năng lượng thần kinh liên tục và căng thẳng cho một loạt kì thi liên tục có thể đẩy học sinh vào trạng thái kiệt sức, mất động lực, giảm tập trung, mất ngủ, cáu gắt hoặc có các phản ứng cơ thể như đau đầu, đau bụng… ngay trong những buổi thi và xuất hiện nặng hơn sau kì thi.

Chính vì vậy, ông Nam khuyến nghị, định hướng và hoạch định chiến lược là chìa khóa để chọn những trường phù hợp, thay vì thi dàn trải để tăng cơ hội mà về cơ bản chỉ là tạo áp lực. Chuẩn bị kế hoạch dài hơi, từ phương tiện đi lại, thời gian thi, kế hoạch ôn tập, thời gian biểu cho sức khỏe… cần xem việc thi cử như một hành trình chứ không phải trận chiến.

“Kì thi càng gấp rút, càng cần nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học, cân bằng dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, đi bộ nhẹ, nói chuyện thư giãn với bạn bè. Tránh học khuya, học bù. Thí sinh học cách thư giãn, tự nhủ tích cực mình sẽ làm được và nhớ lại thành công trong quá khứ. Trường học, gia đình nên hỗ trợ tâm lí tích cực, không gây áp lực phải đỗ bằng được đối với thí sinh”, PGS Trần Thành Nam khẳng định.

Phụ huynh nên định hướng suy nghĩ rằng, ngôi trường là phương tiện đưa con đến mục tiêu. Vì thế, con không phải thi để đỗ trường tốt theo áp lực xã hội, mà phải là giữ được sự lành mạnh tinh thần, có động lực học tập lâu dài và được học một cách hạnh phúc trong ngôi trường tương lai.