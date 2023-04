Hàng trăm người kéo đến nhà chủ tiệm vàng đòi nợ gần 100 tỷ đồng

TPO - Hơn 250 người dân tập trung trước nhà vợ chồng ông N.V.T. và bà V.T.T.H - chủ một tiệm vàng ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để đòi khoản nợ lên đến gần 100 tỷ đồng.

Ngày 12/4, Công an xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa có báo cáo liên quan đến việc hàng trăm người dân tìm đến nhà riêng của vợ chồng ông N.V.T. (57 tuổi) và bà V.T.T.H. (53 tuổi, trú thôn Định Tân, xã Bình Châu) để đòi nợ.

Theo đó, từ ngày 28/3 đến nay, hơn 250 lượt người dân ở các xã Bình Châu, Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tập trung trước tiệm vàng của vợ chồng ông T. để đòi nợ. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng đã bỏ đi khỏi địa bàn, không rõ tung tích.

Theo một số chủ nợ, họ cho gia đình ông T. mượn tiền để làm ăn. Tuy nhiên, khi đến hạn lấy tiền lãi và tiền gốc thì vợ chồng ông T. và bà H. không có tiền để trả và đã đi khỏi địa bàn xã.

Cùng với việc kéo đến nhà để đòi nợ, nhiều người liên quan đã làm đơn cầu cứu, gửi các cơ quan chức năng và Công an tỉnh Quảng Ngãi để tố cáo hành vi lừa đảo của ông T. và bà H.

Đến nay, tình hình an ninh trật tự cơ bản được kiểm soát. Qua nắm tình hình dư luận, số tiền hai vợ chồng ông T. nợ là gần 100 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Nguyên - Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho hay, trong những ngày qua chính quyền địa phương đã đến để giải thích, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn những người đã cho vợ chồng ông T. và bà H. mượn tiền thực hiện việc đòi nợ theo đúng quy định của pháp luật, tránh trường hợp tập trung đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

“Ngoài ra, chính quyền địa phương còn phát trên loa phát thanh của xã để tuyên truyền, nhất là với những người dân hiếu kỳ, không liên quan đến vụ việc nhưng cũng tập trung gây mất an ninh trật tự. Đồng thời hướng dẫn những người đã cho vợ chồng ông T. và bà H. mượn tiền liên hệ cơ quan công an để làm việc”, ông Nguyên nói thêm.

Hiện, Công an xã Bình Châu đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Bình Sơn và Công an tỉnh Quảng Ngãi để nắm tình hình vụ việc.