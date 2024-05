Hàng trăm doanh nghiệp thời trang, dệt may, da giày đến Việt Nam tìm nhà cung ứng

TPO - Triển lãm “Nguồn cung ứng quốc tế 2024” (Global Sourcing Fair Việt Nam 2024) quy tụ gian hàng của hơn 400 nhà cung cấp từ Việt Nam và châu Á với danh mục sản phẩm trưng bày lên đến hơn 20.000 sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu thuộc các ngành hàng: Thời trang và phụ kiện, Dệt may và phụ liệu thời trang, nội thất, điện tử.

Theo Ban tổ chức, Triển lãm Nguồn cung ứng quốc tế 2024 (Global Sourcing Fair Việt Nam 2024) diễn ra từ 24 – 26/4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TPHCM nhằm kết nối các nhà mua hàng trên toàn thế giới có nhu cầu tìm nguồn cung ứng các sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu từ Việt Nam và châu Á.

Trong số hơn 400 nhà cung cấp có gian hàng tại triển lãm, 70% là nhà cung cấp từ Việt Nam và 30% còn lại đại diện cho các thị trường trọng điểm bao gồm Malaysia, Thái Lan, Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc).

Nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực dệt may, thời trang của Anh, Ý, Pháp và lĩnh vực bán lẻ cũng đã đăng kí tham dự triển lãm như: Absco, Wayfair Inc., Walmart Global Sourcing, Samet, Gablemere, Ximivogue, Moss Brands, Forcast, Brilliant Standard, PARSA Haar- und Modeartikel GmbH, Hayteks Ekolojik Tekstil, La Milano Inc, Modrec International và Misirli UK.

Ngoài các hoạt động Các doanh nghiệp tham dự triển lãm sẽ có cơ hội cập nhật thông tin mới nhất về thị trường qua phần chia sẻ của các chuyên gia đầu ngành đến từ Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Giày dép Hồng Kông (Trung Quốc), Samsung SDS, … Trong khuôn khổ triển lãm cũng có các hội thảo dành riêng cho các doanh nghiệp về tầm quan trọng của các chương trình an toàn trong ngành sản xuất và cung ứng thời trang; ứng dụng công nghệ 3D trong thiết kế và sản xuất giày; Số hóa trong chuỗi cung ứng cũng như các xu hướng cung ứng mới, cơ hội phát triển cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Triển lãm đóng vai trò là cầu nối chiến lược giúp các doanh nghiệp khám phá những cơ hội xuất khẩu mới và mở rộng hoạt động kinh doanh trên thị trường toàn cầu. Triển lãm cũng hứa hẹn thu hút hơn 8.000 nhà mua hàng trong nước và quốc tế từ hơn 150 quốc gia thuộc châu Âu, châu Mỹ, châu Á, Úc, UAE, và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tham dự sự kiện để tìm nguồn cung ứng các ngành hàng.

Theo ghi nhận của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu dệt may, giày dép trong hai tháng đầu năm 2024 đạt mức tăng trưởng ấn tượng, lần lượt là 38,9%, và 43,8% so với cùng kì năm ngoái. Sự tăng trưởng vượt bậc trong các ngành hàng dệt may và giày dép là bằng chứng rõ ràng nhất cho xu hướng tìm nguồn cung ứng sản phẩm từ Việt Nam và khắp châu Á của các nhà mua hàng quốc tế.