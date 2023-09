Hàng trăm chiến sỹ công an 'vượt nắng, thắng mưa' xây nhà cho người nghèo

TPO - Những ngày này, dù đang là mùa mưa nhưng lực lượng công an cùng nhiều tổ chức, đoàn thể ở các địa phương của tỉnh Sóc Trăng, lực lượng học viên các trường Công an nhân dân tăng cường cho Sóc Trăng nỗ lực hết mình, "vượt nắng, thắng mưa" để xây nhà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và tỉnh Sóc Trăng xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Mỗi căn nhà trị giá khoảng trên 60 triệu đồng.

Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, để sớm hoàn thành nhà cho bà con, thời gian qua, Công an tỉnh đã phân công hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác hỗ trợ xây dựng nhà như nâng nền, đắp nền, vận chuyển vật liệu xây dựng...

Đồng hành với Công an tỉnh Sóc Trăng, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Trường Đại học An ninh nhân dân tăng cường 420 học viên về các địa phương trong tỉnh hỗ trợ Nhân dân tháo dỡ nhà cũ, đắp nền, vận chuyển vật liệu xây dựng… phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công nhà cho những hộ dân khó khăn.

Tham gia chiến dịch “Hành quân xanh” về với bà con nghèo ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, học viên Nguyễn Nhựt Phi (Trường Đại học An ninh nhân dân) chia sẻ, rất vui khi được phân công về chính quê hương của mình để hỗ trợ xây dựng nhà cho bà con.

"Dù công việc có khó khăn, vất vả nhưng em và các bạn cùng trường sẽ cố gắng hết mình để góp phần hoàn thành nhà cho bà con đúng theo kế hoạch của Bộ”, Phi nói.

Thượng tá Lý Hoàng Phong, Trưởng Công an huyện Kế Sách cho biết, huyện được giao hỗ trợ xây dựng 320 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở. Bên cạnh 60 cán bộ chiến sĩ do công an tỉnh và 80 học viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân tăng cường, công an huyện huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an cấp huyện, công an cấp xã nỗ lực, "vượt nắng, vượt mưa" tham gia giúp đỡ xây dựng nhà cho người nghèo để đẩy nhanh tiến độ.

Bà Trần Thị Thanh Kim Mai (71 tuổi, ngụ ấp Đại Ân, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) có hoàn cảnh rất khó khăn. Bao năm nay bà ở một mình, thường đi làm thuê kiếm sống, không nhà cửa, đất đai. Thấy hoàn cảnh bà khó khăn, chủ nhà trọ cho bà mượn một nền nhà ngang 3,5m, dài 5m để làm nhà tạm. Căn nhà làm bằng cột tre, vách và mái che bằng tôn cũ, rỉ sét, thủng lỗ chỗ.

Được hỗ trợ xây dựng nhà mới, bà Mai rất vui. "Cứ ngỡ như đang nằm mơ vì tôi đã ngoài 70 tuổi, chưa khi nào nghĩ mình sẽ có nhà mới. Căn nhà mới đang thi công rất kiên cố, ở đến hết đời vẫn vững chắc. Từ nay tôi không còn lo lắng mỗi khi có mưa to gió lớn nữa”, bà Mai nói.

Anh Kim Hậu (29 tuổi, ở ấp Đại Ân, xã Đại Tâm) một mình nuôi 3 con nhỏ sau khi chia tay vợ. Bốn cha con tá túc trong một căn nhà cũ kỹ, ọp ẹp, được che bằng tôn cũ, đã hư hỏng nhưng không có điều kiện sửa chữa lại.

“Được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng cho một căn nhà, cha con tôi mừng lắm. Căn nhà cũ đã được tháo dỡ, hiện đang tiến hành làm nhà mới. Từ nay, các con tôi đã có chỗ ở khang trang, kiên cố, không còn lo nhà dột, ngập nước như trước nữa", anh Hậu chia sẻ.

Ông Dương Sà Kha, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng cho biết, thời gian qua, địa phương đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng nhà ở cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn chưa giải quyết hết. Việc Bộ Công an hỗ trợ 1.200 căn nhà góp phần rất lớn cho địa phương giải quyết vấn đề nhà ở cho bà con, giúp bà con có nhà ở kiên cố, khang trang, tạo động lực để bà con yên tâm làm ăn sinh sống, cải thiện đời sống gia đình.