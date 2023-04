Hãng tin Tass: Ukraine điều thêm 12.000 binh sĩ đến gần tiền tuyến Zaporozhye

TPO - Quân đội Ukraine được cho là đã “tăng cường lực lượng” và triển khai thêm 12.000 quân nhân gần thị trấn Gulyaipole (nằm trên tiền tuyến ở Vùng Zaporozhye), Vladimir Rogov - Chủ tịch phong trào “We Are Together with Russia” nói với Tass hôm 24/4.

“Khoảng 12.000 binh sĩ Ukraine đã được triển khai đến gần Gulyaipole. Số lượng của họ đã tăng lên đáng kể. Họ hiện đang ở ngay gần tiền tuyến. Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng được củng cố ở những khu vực mà Kiev nắm quyền kiểm soát như các khu định cư Bogatyr, Solenoye, và chính thành phố Zaporozhye", ông Rogov nói. Theo ông Rogov, việc điều động lực lượng có thể cho thấy Ukraine đang chuẩn bị tiến công ở khu vực nói trên của tiền tuyến ở Zaporozhye. Rogov nói với Tass vào tuần trước rằng quân đội Ukraine có thể bắt đầu các hoạt động trên tiền tuyến ở Vùng Zaporozhye trong vòng một tuần. Ông cũng cho biết phía Ukraine đã triển khai hệ thống tên lửa chiến thuật Grom-2 sản xuất trong nước tại thành phố Zaporozhye. “Họ tuyên bố rằng phạm vi hoạt động của tên lửa có thể lên tới 500km”, ông Rogov nói, nhưng không nêu rõ số lượng hệ thống tên lửa đạn đạo được triển khai trong thành phố. Hệ thống tên lửa đạn đạo Grom-2 được đặt trên bệ di động. Phía Ukraine tuyên bố hệ thống tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu trên bộ và trên không ở cự ly tối đa 500 km. Hệ thống tên lửa chiến thuật Grom-2 do Yuzhnoye phát triển, và dự án được công bố vào năm 2013. Vùng Zaporozhye đã bỏ phiếu sáp nhập Nga vào năm ngoái, nhưng Ukraine không công nhận. Hiện lực lượng Nga chưa kiểm soát toàn bộ vùng này. Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Nhưng các quan chức ở Kiev thường hiếm khi bình luận cụ thể về chiến dịch phản công vì lý do bảo mật. Trong khi đó, Newsweek tuần trước đưa tin Nga được cho là đang xây dựng một mạng lưới công sự phòng thủ rộng lớn ở khu vực Zaporozhye để đối phó với chiến dịch phản công trong tương lai của Ukraine. Đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nói với Newsweek rằng ông dự đoán cuộc phản công của Ukraine có thể sẽ bắt đầu ở Zaporozhye. Theo tờ El Pais, ở Zaporozhye và Kherson, Nga đã xây dựng ba tuyến phòng thủ song song dài 120 km, mỗi tuyến cách nhau khoảng 15 km và tất cả đều theo cùng một hệ thống: tuyến chiến hào đầu tiên có dây thép gai, đi trước bằng bãi mìn; rồi đến răng rồng, hào chống tăng… Trung Quốc sẽ thử dùng công nghệ in 3D để xây nhà trên Mặt trăng Tổng thống Biden nói Mỹ có thể triển khai thêm lực lượng đến châu Phi vì binh biến ở Sudan Máy bay không người lái mang theo 17kg thuốc nổ rơi ở ngoại ô Mátxcơva Minh Hạnh Theo Tass