Hàng nông sản nổi bật tại Triển lãm thành tựu 80 năm

PV

Với chủ đề “Khởi nghiệp Kiến quốc”, khu vực gian hàng trưng bày nông sản Việt của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) thu hút đông đảo khách tham quan, tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Tại khu vực gian hàng trưng bày nông sản Việt của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) có các sản phẩm tiêu biểu đang được thị trường ưa chuộng, như: gạo Hapro Đồng Tháp, Hạt điều Hapro. Ngoài ra, gian hàng còn có sản phẩm truyền thống đang được cả thị trường trong nước và quốc tế đón nhận như gốm Chu Đậu…

04-khach-tham-quan-chiem-nguong-cac-tac-pham-gom-chu-dau-1756386163.jpg
Khách tham quan tại gian hàng của Hapro.

Đại diện Hapro cho biết, gạo Hapro Đồng Tháp được tuyển chọn từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa trù phú của cả nước - nơi những cánh đồng lúa trải dài bất tận, nơi từng hạt gạo được nuôi dưỡng bởi phù sa màu mỡ và tình yêu của người nông dân.

“Các dòng gạo ST25, ST24, Hương lài sữa dẻo, Nàng mây, Japonica, Đài thơm… không chỉ đảm bảo chất lượng cao mà còn nhiều lần được vinh danh “Thương hiệu quốc gia” và “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”. Các sản phẩm này còn được xuất khẩu ra nước ngoài, là niềm tự hào để hàng Việt vươn tầm thế giới”, đại diện Hapro nói.

Tương tự, hạt điều Hapro, là sản phẩm được chế biến từ nguồn nguyên liệu điều Việt Nam chọn lọc, ứng dụng công nghệ rang sấy hiện đại, giữ trọn hương vị bùi béo, thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

z6957504677884-16b1568dc99093a7300a989b086a4d70.jpg
Toàn cảnh gian hàng trưng bày nông sản Việt của Hapro tại triển lãm.

Tại gian hàng, Hapro triển khai hoạt động nếm thử một sản phẩm miễn phí. Khách tham quan có thể ăn thử vị hạt điều rang của Hapro; bên cạnh đó là các chương trình khuyến mại đặc biệt diễn ra trong suốt thời gian triển lãm.

Theo đại diện Hapro, bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đơn vị còn chủ động đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại mạnh mẽ, từ các buổi giao thương trực tuyến với các đối tác nước ngoài đến tham gia các sự kiện tầm cỡ như Hội nghị Gạo thế giới, Gulfood tại Dubai, INC tại Hoa Kỳ, Hội chợ Thực phẩm Quốc Tế Hồng Kông hay Anuga tại Đức…

PV
