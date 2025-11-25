Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hàng nghìn xe máy ngập lũ, tiệm sửa quá tải, người dân Đắk Lắk vật vã tái thiết

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau lũ lịch sử, hàng nghìn xe máy ở vùng Đông Đắk Lắk ngập nước, hư hỏng nặng. Tiệm sửa quá tải, người dân vật vã khắc phục phương tiện, bắt đầu tái thiết cuộc sống.

Hàng loạt xe máy bị ngập, hư hỏng sau lũ.

Những ngày qua, theo ghi nhận của Tiền Phong, trên tuyến đường dẫn vào xã Hòa Xuân (Đắk Lắk), hàng chục tiệm sửa xe máy hoạt động hết công suất. Xe xếp kín từ trong tiệm tràn ra lề đường. Nhiều người có mặt từ sáng sớm nhưng đến trưa vẫn chưa đến lượt.

Anh Đặng Văn Song (27 tuổi, xã Hòa Xuân) ngồi thẫn thờ bên chiếc xe đã ngâm nước nhiều ngày. Căn nhà của anh từng bị ngập lút, tài sản trôi gần hết, cả gia đình phải leo lên mái nhà để giữ mạng. “Bốn chiếc xe của nhà tôi đều nằm dưới nước. Giờ mang đi sửa mà chờ mãi chưa tới lượt,” anh nói.

Cạnh đó, anh Hồ Văn Tiến (xã Hoà Xuân) cũng mệt mỏi ngồi chờ từ sáng. “Đây là tài sản duy nhất của gia đình để đi lại, mà đông quá, chờ hoài chưa tới lượt”, anh Tiến chia sẻ.

tp-6.jpg
tp-5.jpg
tp-4.jpg
Hàng loạt xe máy bị hư sau lũ.

Không chỉ xã Hòa Xuân, tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), ngay khi nước rút, hai bên đường dẫn vào xã xuất hiện cảnh tượng hàng trăm chiếc xe máy dựng la liệt trước các tiệm sửa xe. Anh Nguyễn Chí Công, chủ cửa hàng xe máy cho biết, sau trận lũ vừa qua, lượng xe máy đổ về “đông không tưởng”.

“Chỉ trong hai ngày, người dân mang đến hàng trăm chiếc. Tôi và anh em làm xuyên ngày từ sáng đến tối muộn vẫn không kịp trả xe. Nhiều xe ngâm lâu phải thay toàn bộ điện, lọc gió, thậm chí đại tu máy”, anh Công nói.

tp-3.jpg
tp-1-2685.jpg
Xe máy là phương tiện cần thiết để người dân di chuyển sau lũ.

Ngồi chờ tới lượt sửa xe, anh Bùi Quốc Dũng (xã Hòa Thịnh) kể lại: “Nước dâng 4–5 mét chỉ trong vài phút. Chúng tôi không kịp mang theo gì. Xe máy thì ngập, xăng dầu bị nước tràn vào, trạm bơm xăng cũng sập. Thiệt hại gia đình tôi khoảng 300 triệu đồng”.

Câu chuyện ấy lặp lại ở hàng trăm hộ dân khác. Gia đình anh Nguyễn Kiều Thịnh có ba chiếc xe phương tiện duy nhất để đi làm bị ngâm đến 48 giờ. “Mang xe con đi sửa từ sáng nhưng đông quá, chờ mãi không tới lượt”, anh nói.

Theo ông Tạ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, trận lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề cả người và tài sản. Tại địa phương, hàng nghìn xe máy và ô tô bị ảnh hưởng. Địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại.

tienphong-1-9132.jpg
tienphong-2-9814.jpg
Các tiệm sửa xe máy trong tình trạng quá tải.

Trong khi chờ các chính sách hỗ trợ, người dân Đắk Lắk đang cố gắng tự xoay xở, bắt đầu bằng việc sửa chữa những chiếc xe đã gắn bó với cuộc sống mưu sinh của họ suốt nhiều năm.

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tập trung nguồn lực cho công tác cứu nạn – cứu hộ, hỗ trợ nhu yếu phẩm, tìm kiếm người mất tích và chăm lo sức khỏe nhân dân sau lũ.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #thiệt hại #tài sản #xe máy #mưa lũ #tái thiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục