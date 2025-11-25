Hàng nghìn xe máy ngập lũ, tiệm sửa quá tải, người dân Đắk Lắk vật vã tái thiết

Hàng loạt xe máy bị ngập, hư hỏng sau lũ.

Những ngày qua, theo ghi nhận của Tiền Phong, trên tuyến đường dẫn vào xã Hòa Xuân (Đắk Lắk), hàng chục tiệm sửa xe máy hoạt động hết công suất. Xe xếp kín từ trong tiệm tràn ra lề đường. Nhiều người có mặt từ sáng sớm nhưng đến trưa vẫn chưa đến lượt.

Anh Đặng Văn Song (27 tuổi, xã Hòa Xuân) ngồi thẫn thờ bên chiếc xe đã ngâm nước nhiều ngày. Căn nhà của anh từng bị ngập lút, tài sản trôi gần hết, cả gia đình phải leo lên mái nhà để giữ mạng. “Bốn chiếc xe của nhà tôi đều nằm dưới nước. Giờ mang đi sửa mà chờ mãi chưa tới lượt,” anh nói.

Cạnh đó, anh Hồ Văn Tiến (xã Hoà Xuân) cũng mệt mỏi ngồi chờ từ sáng. “Đây là tài sản duy nhất của gia đình để đi lại, mà đông quá, chờ hoài chưa tới lượt”, anh Tiến chia sẻ.

Hàng loạt xe máy bị hư sau lũ.

Không chỉ xã Hòa Xuân, tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), ngay khi nước rút, hai bên đường dẫn vào xã xuất hiện cảnh tượng hàng trăm chiếc xe máy dựng la liệt trước các tiệm sửa xe. Anh Nguyễn Chí Công, chủ cửa hàng xe máy cho biết, sau trận lũ vừa qua, lượng xe máy đổ về “đông không tưởng”.

“Chỉ trong hai ngày, người dân mang đến hàng trăm chiếc. Tôi và anh em làm xuyên ngày từ sáng đến tối muộn vẫn không kịp trả xe. Nhiều xe ngâm lâu phải thay toàn bộ điện, lọc gió, thậm chí đại tu máy”, anh Công nói.

Xe máy là phương tiện cần thiết để người dân di chuyển sau lũ.

Ngồi chờ tới lượt sửa xe, anh Bùi Quốc Dũng (xã Hòa Thịnh) kể lại: “Nước dâng 4–5 mét chỉ trong vài phút. Chúng tôi không kịp mang theo gì. Xe máy thì ngập, xăng dầu bị nước tràn vào, trạm bơm xăng cũng sập. Thiệt hại gia đình tôi khoảng 300 triệu đồng”.

Câu chuyện ấy lặp lại ở hàng trăm hộ dân khác. Gia đình anh Nguyễn Kiều Thịnh có ba chiếc xe phương tiện duy nhất để đi làm bị ngâm đến 48 giờ. “Mang xe con đi sửa từ sáng nhưng đông quá, chờ mãi không tới lượt”, anh nói.

Theo ông Tạ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, trận lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề cả người và tài sản. Tại địa phương, hàng nghìn xe máy và ô tô bị ảnh hưởng. Địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại.

Các tiệm sửa xe máy trong tình trạng quá tải.

Trong khi chờ các chính sách hỗ trợ, người dân Đắk Lắk đang cố gắng tự xoay xở, bắt đầu bằng việc sửa chữa những chiếc xe đã gắn bó với cuộc sống mưu sinh của họ suốt nhiều năm.

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tập trung nguồn lực cho công tác cứu nạn – cứu hộ, hỗ trợ nhu yếu phẩm, tìm kiếm người mất tích và chăm lo sức khỏe nhân dân sau lũ.