Hàng loạt thương hiệu “phủ cam” đón kỷ nguyên The Life of a Showgirl của Taylor Swift

HHTO - Ngay sau khi Taylor Swift hé lộ album thứ 12 mang tên "The Life of a Showgirl" với tông cam chủ đạo, loạt thương hiệu lớn đã nhanh chóng “bắt trend”, biến mạng xã hội thành biển cam rực rỡ.

Ngày 12/8, Taylor Swift một lần nữa gây bão khi thông báo album phòng thu thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl. Mặc dù bìa album chính thức vẫn chưa được công bố, thiết kế tạm thời hình chiếc ổ khóa màu cam kim tuyến của album đã ngay lập tức lan tỏa khắp nơi, tạo trend “phủ cam” trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Bìa tạm thời của The Life of a Showgirl phủ sóng trên mạng xã hội

Một số thương hiệu nhanh chóng nắm bắt trào lưu bằng cách thay đổi logo và sản phẩm của mình theo phong cách ảnh teaser cam của The Life of a Showgirl. Không ít nhãn hàng còn sáng tạo thêm slogan và hình ảnh gợi liên tưởng đến tên của album, tạo nên làn sóng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

“Now boarding TS12 Era” của hãng hàng không Denairport.

Sàn thương mại điện tử Shopee cũng nhanh chóng tham gia.

Nền tảng X (trước là Twitter).

Thương hiệu kẹo nổi tiếng M&M's.

Hãng đồ ăn nhanh Burger King.

Nền tảng thiết kế trực tuyến Canva.

Chú cú Duolingo quen thuộc cũng nhanh chóng tham gia trào lưu.

Đặc biệt, những “ông lớn” trực tuyến như Google và TikTok cũng nhanh chóng bắt nhịp trào lưu #TS12. Chỉ cần gõ “Taylor Swift” trên thanh tìm kiếm, người dùng sẽ nhìn thấy màn bắn pháo hoa giấy với hiệu ứng rực rỡ tràn ngập màn hình, tạo bất ngờ thú vị cho cộng đồng người hâm mộ.

Nền tảng TikTok.

Website Google.

The Life of a Showgirl là album phòng thu thứ 12 của nữ ca sĩ Taylor Swift. Đây là sản phẩm đánh dấu lần đầu cô nàng trở lại với thị trường âm nhạc sau khi kết thúc chuyến lưu diễn thập kỷ The Eras Tour. Hiện tại, album vẫn chưa được thông báo ngày phát hành chính thức.