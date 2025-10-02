TPHCM: Hàng loạt hồ sơ đất 'kẹt' từ 2003 sắp được tháo gỡ

TPO - Tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội chiều nay 2/10, đại diện Sở Nông nghiệp Môi trường TPHCM cho biết, đang đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất sau khi Luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn có hiệu lực. Nhiều dự án lớn nếu được tháo gỡ, sẽ mở ra cơ hội cấp phép cho hàng chục nghìn căn hộ.

Vướng mắc pháp lý kéo dài nhiều năm

Ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Kinh tế Đất, Sở Nông nghiệp Môi trường TPHCM cho biết, sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực cùng với Nghị định 71, công tác xác định giá đất của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã phê duyệt hơn 70 phương án giá đất, với nguồn thu ước khoảng 52.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, dự kiến sẽ tiếp tục trình các hồ sơ khác, nâng tổng số hồ sơ định giá đất lên hơn 150, với tổng nguồn thu ngân sách khoảng 86.000 tỷ đồng.

Ông Dương cho biết, trước khi có Luật Đất đai 2024, công tác định giá đất gặp nhiều khó khăn do chồng chéo pháp lý. Đặc biệt, Nghị định 12/2024 ra đời đầu năm nay đã khiến nhiều hồ sơ trên cả nước bị “đóng băng”. Mãi đến ngày 1/8/2024, khi Chính phủ ban hành Nghị định 71 sửa đổi, tình hình mới được tháo gỡ.

Một ví dụ điển hình là dự án của Công ty Lotte, được giao đất từ cuối năm 2022. Tuy nhiên, quá trình xác định giá đất kéo dài do vướng quy định mới. Chỉ đến khi Nghị định 71 có hiệu lực, hồ sơ này mới được hoàn tất, cho thấy tác động mạnh mẽ từ chính sách pháp luật.

Các vướng mắc được tháo gỡ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án bất động sản trên địa bàn TPHCM

Ngoài ra, còn tồn tại khoảng 84 hồ sơ giao đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ thời Luật Đất đai 2003 đến nay vẫn chưa xử lý xong. Nguyên nhân chủ yếu do giai đoạn trước, dữ liệu thị trường gần như không có, việc áp dụng phương pháp so sánh hoặc thu thập thông tin giá đất là bất khả thi.

Cơ hội giải phóng hơn 80.000 căn hộ

Theo tính toán sơ bộ, nếu tháo gỡ được vướng mắc của 84 hồ sơ tồn đọng, thành phố có thể cấp phép cho khoảng 84.000 căn hộ. Với trung bình 4 người mỗi hộ, con số này tương đương hơn 300.000 chỗ ở cho người dân.

“Chúng tôi đã nhiều lần có văn bản kiến nghị Bộ Tài nguyên – Môi trường và Bộ Tài chính. Giải pháp đề xuất là lấy bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh, nhằm tạo cơ sở pháp lý đơn giản, minh bạch và dễ thực hiện. Hiện Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành nghiên cứu tháo gỡ theo hướng này” - ông Dương cho hay.

Không chỉ giải quyết vấn đề nhà ở, việc đẩy nhanh công tác định giá đất còn giúp tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Ông Dương cho biết có những dự án lớn như tuyến đường Vành đai 3, phương án giá đất được phê duyệt chỉ trong vòng một tháng và được người dân đồng thuận.

“Những vướng mắc tồn tại nhiều năm đang dần được tháo gỡ. Khi chính sách đồng bộ, công tác định giá đất sẽ ngày càng minh bạch và nhanh chóng, tạo động lực phát triển thị trường bất động sản cũng như góp phần giải quyết nhu cầu an cư của người dân thành phố” - ông Dương nhấn mạnh.