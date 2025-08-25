Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng chục quốc gia tập trận quy mô lớn ở châu Á

Bình Giang

TPO - Hôm nay (25/8), Indonesia, Mỹ và nhiều quốc gia khác khởi động chiến dịch tập trận quân sự chung, với mục tiêu đảm bảo ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

khien.jpg
Các tướng lĩnh Mỹ, Indonesia và nhiều quốc gia khác tại lễ khai mạc chương trình Super Garuda Shield 2025 tại Jakarta, ngày 25/8. (Ảnh: Indonesia Defense)

Cuộc tập trận thường niên mang tên "Khiên Garuda siêu cấp" (Super Garuda Shield) 2025 diễn ra tại thủ đô Jakarta, đảo Sumatra và quần đảo Riau trong vòng 1 tuần.

Hơn 4.100 binh lính Indonesia và 1.300 binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận, cùng lực lượng đến từ Úc, Nhật Bản, Singapore, Pháp, New Zealand, Anh và một số quốc gia khác.

Ông Samuel Paparo - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết cuộc tập trận năm nay có quy mô lớn nhất từ ​​trước đến nay, giúp các quốc gia tham gia tăng cường năng lực răn đe.

"Super Garuda Shield đại diện cho sự răn đe với bất kỳ ai muốn thay đổi thực tế bằng bạo lực, với quyết tâm chung của tất cả các bên tham gia nhằm duy trì pháp quyền”, ông Paparo phát biểu tại lễ khai mạc ngày 25/8.

"Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách ngày càng hoàn thiện hơn trên mọi lĩnh vực... Khi đến thời khắc quyết định, khi chúng ta cần nhau như những đối tác, chúng ta sẽ nhấc máy và bắt đầu hành động trên cơ sở tin tưởng sâu sắc", ông nói thêm.

Quân đội Indonesia cho biết cuộc tập trận bao gồm diễn tập tham mưu, diễn tập phòng thủ mạng và diễn tập bắn đạn thật.

Các quốc gia bao gồm Ấn Độ, Papua New Guinea và Đông Timor cũng cử quan sát viên tham gia cuộc tập trận.

Indonesia duy trì chính sách đối ngoại trung lập và giữ cân bằng giữa Washington và Bắc Kinh, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường ngày càng gay gắt.

Bình Giang
CNA
#Indonesia #Tập trận #Siêu khiên Garuda

