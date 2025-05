Hải Phòng phân luồng giao thông buổi hợp luyện đội ngũ, diễu hành quần chúng

TPO - Hội thảo "Đưa công nghiệp văn hóa thành đòn bẩy để du lịch Ninh Bình cất cánh" do Báo Tiền Phong và Sở Du lịch Ninh Bình đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình diễn ra vào sáng mai (9/5).

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo đơn vị chức năng nêu rõ lý do chưa cung cấp hồ sơ liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 - 2023, theo yêu cầu trước đó.