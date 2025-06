Hải Phòng huy động lực lượng cán bộ hùng hậu thế nào cho kỳ thi tốt nghiệp?

TPO - Sở GD&ĐT Hải Phòng phối hợp với liên ngành, các quận huyện huy động 3.800 cán bộ, công chức, viên chức tham gia tổ chức thi và 400 cán bộ chấm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 trên địa bàn.

Thanh tra công tác chuẩn bị điểm thi

Trao đổi với Tiền Phong ngày 11/6, ông Đinh Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra từ 25-27/6.

Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2025 TP Hải Phòng thành lập 49 điểm thi. Trong đó, 39 điểm thi đặt tại các trường THPT công lập, 5 điểm thi tại trường THPT ngoài công lập, 5 điểm thi tại trường THCS và 1 điểm thi dành riêng cho giáo dục phổ thông 2006.

Toàn thành phố có 1.240 phòng thi chính thức, với tổng số hơn 29.200 thí sinh. Thành phố huy động 3.800 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác tổ chức và 400 cán bộ, công chức, viên chức chấm thi.

48 thí sinh thuộc diện miễn thi tất cả các môn tốt nghiệp THPT gồm: học sinh khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng và học sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc gia, khoa học kỹ thuật quốc gia tham dự quốc tế. Bên cạnh đó, có 4.102 học sinh được miễn thi ngoại ngữ.

Sở đã phối hợp với Sở Tài chính, xây dựng dự trù kinh phí dự kiến hơn 11,1 tỷ đồng phục vụ công tác in ấn, giám thị, chấm thi… Phối hợp với các quận, huyện tổ chức lực lượng, điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực điểm thi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an, thanh tra tham gia các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi chính thức.

Hỗ trợ thí sinh đặc biệt

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Hội đồng thi 03 lựa chọn địa điểm in sao đề thi đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cách ly 3 vòng độc lập đáp ứng yêu cầu theo quy chế, bố trí máy phát điện sẵn sàng phục vụ trong tình huống có sự cố điện lưới quốc gia.

Đối với điểm thi có thí sinh đặc biệt (không tự viết được), Hội đồng thi có phương án 1 phòng thi riêng với 3 giám thị không cùng môn thi, coi thi và ghi bài giúp thí sinh. Bố trí camera giám sát, máy ghi âm đã được lực lượng công an kiểm tra, niêm phong. Bài thi của thí sinh sẽ được nộp niêm phong cùng máy ghi âm và thẻ nhớ camera.

Đối với các học sinh cần sử dụng thiết bị y tế hỗ trợ cá nhân (máy trợ thính), Hội đồng thi đã xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, rà soát thiết bị, niêm phong trước khi cho thí sinh sử dụng trong phòng thi.

Tại điểm thi ở huyện đảo Cát Hải, Sở phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng chuẩn bị phương án giao bài thi về địa điểm chấm thi trong tình huống thời tiết xấu, bất thường đảm bảo thời gian và an toàn.

“Để đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, Sở đã phối hợp với các quận huyện, các trường tổ chức tập huấn quy chế thi cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác thi. Đồng thời, sẽ tổ chức tập huấn quy chế thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 cho lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Trưởng các điểm thi, Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường nơi đặt điểm thi”, ông Đinh Minh Tuấn nói.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng cho biết, về phương án vận chuyển bàn giao đề thi từ điểm in sao đến điểm thi, Hội đồng thi thành lập 5 đoàn, thành phần gồm: lực lượng công an, giám sát và các thành viên.

Trong quá trình vận chuyển đề thi được bảo quản trong hòm kín, dán niêm phong. Việc giao nhận đề thi được lập biên bản trước sự giám sát, chứng kiến của lực lượng công an, thanh tra.

Về phương án bảo quản đề và bài thi, Sở đã chỉ đạo các điểm thi bố trí một phòng riêng, đề thi và bài thi được bảo quản trong các tủ riêng biệt và được niêm phong.

Trong phòng có bố trí camera bao quát được toàn bộ các vật dụng chứa đề thi, bài thi.