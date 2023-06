Bộ trưởng GD&ĐT kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại Hải Phòng

TPO - Sáng 28/6, ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và đoàn công tác kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP Hải Phòng.

97 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn

Tại Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND thành phố, ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố cùng một số lãnh đạo sở, ngành địa phương tham gia đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT cùng đoàn Bộ GD&ĐT.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra tại điểm thi Trường THPT chuyên Trần Phú và Trường THPT Thái Phiên.

Báo cáo sau khi kiểm tra, ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, trong buổi đầu tiên thi môn Ngữ văn, toàn thành phố có 97 thí sinh vắng. Công tác bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn tại kỳ thi được giữ vững.

Hội đồng thi 03 – Sở GD&ĐT Hải Phòng thành lập 43 điểm thi chính thức và 14 điểm thi dự phòng. Tổng số thí sinh dự thi là 22.723 thí sinh, trong đó có 1.903 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp; 20.193 thí sinh thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng; 627 thí sinh chỉ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Toàn thành phố Hải Phòng có 28 học sinh được miễn tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023; 2.631 học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Liên ngành thành phố đã điều động khoảng gần 2.200 cán bộ coi thi, 373 cán bộ giám sát, trật tự viên; 550 cán bộ nhân viên tham gia tổ phục vụ, y tế, an ninh tại các điểm thi.

Trước đó, trong 2 ngày 15 và 16/6, Sở GD&ĐT đã thành lập 4 đoàn kiểm tra 100% Trường THPT, phổ thông nhiều cấp học, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thành phố về công tác hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp, hướng dẫn học sinh điền phiếu đăng ký dự thi đầy đủ, nhập thông tin của thí sinh trên phần mềm quản lý thi chính xác, bổ sung chỉnh sửa, đính chính thông tin còn sai sót, thiếu của thí sinh.

Ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho rằng, để chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi, ngành giáo dục nhận được sự phối hợp từ các cấp, ngành kịp thời, hiệu quả.

Cụ thể, công an thành phố bố trí lực lượng phối hợp kiểm tra cơ sở vật chất, an ninh an toàn, phòng cháy chữa cháy tại 100% điểm thi; cử người tham gia giám sát trực tiếp trong Ban in sao đề thi, Ban coi thi, địa điểm tổ chức chấm thi, Ban làm phách và phối hợp cùng lãnh đạo các điểm thi rà soát kiểm tra thiết bị thí sinh mang và sử dụng trong quá trình thi.

Đồng thời, công an thành phố cũng cử người tham gia các đoàn kiểm tra, giao nhận vận chuyển đề gốc từ Bộ GD&ĐT đến Ban In sao đề thi, từ Ban in sao đề thi đến các điểm thi và từ các điểm thi đến địa điểm tổ chức chấm thi.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo thi các quận, huyện đã chỉ đạo cơ sở đề xuất lực lượng phục vụ, an ninh, y tế, bảo vệ tại các điểm thi bảo đảm an ninh trật tự, có phương án hỗ trợ thí sinh và người nhà…

Điện lực Hải Phòng bảo đảm cung cấp điện, dự phòng máy phát điện; Thành đoàn Hải Phòng chỉ đạo các cấp bộ Đoàn quận, huyện, các tổ chức tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn cho kỳ thi; triển khai tiếp sức mùa thi…

Tăng cường kiểm soát thí sinh mang thiết bị vào phòng thi

​​​​​​​​​​​​​Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Kim Sơn – Bộ trưởng GD&ĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác chỉ đạo của thành phố Hải Phòng, chu đáo, trách nhiệm để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Bộ trưởng Sơn cho rằng, Hải Phòng thuộc nhóm các địa phương có số lượng thí sinh dự thi tương đối cao. Ông đề nghị, ngành công an tiếp tục hỗ trợ ngành giáo dục, tăng cường kiểm soát các thí sinh mang các thiết bị công nghệ cao vào phòng thi.

Tiếp tục lưu ý trong việc quán triệt, phổ biến tới thí sinh không mang điện thoại vào phòng thi, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc. Ông Nguyễn Kim Sơn cũng đề nghị Sở GD&ĐT thành phố cần có phương án làm tốt công tác vận chuyển bài thi, chấm thi..

Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng GD&ĐT, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngành giáo dục, ngành công an tiếp tục triển khai các phần việc theo kế hoạch, bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

Đề nghị kiểm soát tốt việc thí sinh, kể cả giám thị mang điện thoại vào phòng thi, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Ngành điện cần có giải pháp để bảo đảm cung cấp điện ổn định trong suốt kỳ thi.