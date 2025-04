Hải Phòng: Hàng chục bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán

TPO - Thanh tra của TAND Tối cao đã chỉ ra hàng chục bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán thuộc TAND TP Hải Phòng, TAND huyện Thủy Nguyên và TAND quận Hải An.

Thẩm phán lạm dụng việc sửa đổi, bổ sung đơn kiện

Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao vừa hoàn tất kết luận thanh tra TAND TP Hải Phòng, TAND huyện Thủy Nguyên (nay là TAND TP Thủy Nguyên) và TAND quận Hải An, giai đoạn 2021-2024.

Trong thời gian thanh tra, 3 đơn vị thuộc diện thanh tra nêu trên còn 123 đơn khởi kiện, trong đó TAND TP Hải Phòng (36 đơn), TAND quận Hải An (11 đơn) và TAND Thủy Nguyên (76 đơn).

Theo kết luận 956 của Chánh án TAND TP Hải Phòng về việc tự kiểm tra đơn, án dân sự chưa giải quyết năm 2022, còn 21 đơn vi phạm thời hạn xử lý do lỗi chủ quan.

Một số Thẩm phán lạm dụng việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, yêu cầu người bị kiện cung cấp tài liệu chứng cứ để kéo dài thời hạn giải quyết. Việc giao nhận đơn khởi kiện giữa hòa giải viên với tòa án, giữa bộ phận hành chính tư pháp với Thẩm phán không có tài liệu thể hiện dẫn đến việc giải quyết chậm…

Trách nhiệm của hạn chế, thiếu sót thuộc về lãnh đạo phụ trách, Thẩm phán được giao nhiệm vụ và cán bộ tham mưu.

Trong việc chấp hành pháp luật tố tụng dân sự, hành chính, đoàn thanh tra nhận thấy TAND quận Hải An có 5 vụ án để quá thời hạn xét xử từ 1-6 tháng. Ngoài ra, sổ theo dõi thụ lý và kết quả giải quyết của các tòa vẫn còn nhiều thiếu sót như: không ghi đầy đủ thông tin; không cập nhật đầy đủ kết quả xử lý, giải quyết; không ghi thông tin về kháng cáo, kháng nghị và kết quả.

Về công tác tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, hành chính, thanh tra phát hiện nhiều vi phạm tại TAND TP Hải Phòng, TAND huyện Thủy Nguyên và TAND quận Hải An.

Trong đó, có vụ TAND TP Hải Phòng lý do tạm đình chỉ đã hết nhưng Thẩm phán không ra quyết định tiếp tục giải quyết theo quy định. Có 9 vụ án, Thẩm phán ra quyết định tạm đình chỉ nhưng không ghi điều khoản áp dụng làm căn cứ.

Thậm chí, có 7 vụ án, Thẩm phán ra quyết định tạm đình chỉ nhưng căn cứ pháp lý không đúng.

34 vụ án mà Thẩm phán ra quyết định tạm đình chỉ áp dụng căn cứ không thuộc trường hợp quy định như: chờ đương sự cung cấp, thu thập, bổ sung tài liệu chứng cứ; chờ kết quả thẩm định, đánh giá; chờ kết quả giám định chữ ký… không đúng quy định.

Ngoài ra, nhiều vụ án, Thẩm phán không theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục lý do tạm đình chỉ trong thời gian ngắn nhất để kịp thời đưa vụ án ra xét xử mà kéo dài thời gian tạm đình chỉ; ra quyết định tạm đình chỉ không đúng mẫu; ra quyết định tiếp tục giải quyết nhưng không gửi thông báo ngày mở lại phiên tòa…

Nhiều bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan

Về trách nhiệm của Thẩm phán trong việc ban hành các bản án, quyết định bị hủy, sửa, đoàn thanh tra xác định, trong thời kỳ thanh tra, các Thẩm phán của TAND TP Hải Phòng đã giải quyết, xét xử 4.941 vụ.

Trong đó, có 47 bản án, quyết định bị hủy thì có đến 38 bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan; 128 bản án, quyết định bị sửa thì có 42 bản án, quyết định bị sửa do lỗi chủ quan.

TAND huyện Thủy Nguyên có 7 bản án, quyết định bị hủy và 18 bản án, quyết định bị sửa đều do lỗi chủ quan. TAND quận Hải An có 2 bản án, quyết định bị hủy và 2 bản án, quyết định bị sửa do lỗi chủ quan.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TAND TP Hải Phòng, đoàn thanh tra đánh giá phần lớn hồ sơ giải quyết khiếu nại chưa đánh bút lục, không kèm đơn, văn bản thông báo về thụ lý đơn giải quyết khiếu nại và các tài liệu kèm theo.

Có 14 hồ sơ giải quyết khiếu nại là giải quyết khiếu nại trong tố tụng nhưng các quyết định giải quyết khiếu nại lại căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011 và Thông tư 02/2020 là không đúng quy định.

Tại TAND huyện Thủy Nguyên và quận Hải An cũng xảy ra tình trạng hồ sơ khiếu nại chưa đánh bút lục, có vụ không có hồ sơ giải quyết tại tòa; có vụ chậm giải quyết khiếu nại…

Trong công tác tổ chức cán bộ, TAND TP Hải Phòng có 2 trường hợp bị kỷ luật hình thức khiển trách, gồm: Thẩm phán, Phó Chánh án TAND huyện Bạch Long Vĩ do không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng và Thẩm phán, Tòa án Kinh tế TAND Hải Phòng do vi phạm quy định về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

TAND 2 cấp TP Hải Phòng có 7 trường hợp người giữ chức danh tư pháp trong TAND bị xử lý trách nhiệm bằng hình thức kiểm điểm.

Chánh án TAND Tối cao yêu cầu Chánh án TAND TP Hải Phòng, TAND quận Hải An và TAND huyện Thủy Nguyên khẩn trương tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại mà đoàn thanh tra phát hiện, chỉ ra. Yêu cầu Chánh án 3 tòa án nêu trên xem xét trách nhiệm của Chánh án, Phó Chánh án được giao phụ trách, Thẩm phán được giao nhiệm vụ và cán bộ tham mưu trong công tác hành chính tư pháp với 16 đơn khởi kiện có vi phạm. Chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ án để quá thời hạn chuẩn bị xét xử ra giải quyết. Rà soát những vụ án tạm đình chỉ không đúng, khắc phục các lý do tạm đình chỉ để ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án…