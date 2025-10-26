Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hải Phòng có thêm 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Nguyễn Hoàn
TPO - Các đại biểu HĐND TP Hải Phòng vừa biểu quyết bầu ông Lê Trung Kiên - Trưởng BQL Khu kinh tế và ông Vũ Tiến Phụng - Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Chiều 26/10, ông Lê Văn Hiệu - Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng chủ trì kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026), trong đó có nội dung kiện toàn công tác nhân sự các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chánh văn phòng Thành uỷ - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Ông Lê Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và đồng chí Vũ Tiến Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.

ubnd-1.jpg
Ông Lê Trung Kiên (phía ngoài bên trái) và ông Vũ Tiến Phụng (thứ 2 từ bên phải ảnh) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thông qua 21 nghị quyết nhằm kịp thời cụ thể hóa cơ chế, chính sách thí điểm cho Hải Phòng tại Nghị quyết 226 của Quốc hội, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau sắp xếp đơn vị hành chính, quyết định một số cơ chế, chính sách quan trọng khác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu - Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng - nhấn mạnh sau gần 4 tháng hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đã mở rộng không gian phát triển. Tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền thực sự tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống của nhân dân.

ubnd-2.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự lãnh đạo thành phố chiều 26/10.

Để thực hiện được điều đó đòi hỏi cần đổi mới tư duy gắn với hành động quyết liệt, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá. Còn hơn 2 tháng nữa là khép lại năm 2025, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025.

Ông Lê Văn Hiệu đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đại biểu tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Nguyễn Hoàn
