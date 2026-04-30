Hai phim Việt hứa hẹn bùng nổ năm 2027: Chưa khởi động đã được khán giả mong chờ

HHTO - Chỉ vừa mới biết những thông tin đầu tiên về hai dự án này, cư dân mạng đã tin chắc đây là những cái tên bùng nổ phòng vé Việt năm 2027.

Năm 2026 chính là thời điểm rực rỡ của phim Việt khi đã có tới 7 phim vượt qua mốc doanh thu 100 tỷ đồng, phim Việt thường xuyên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé. Điều ấy cũng có nghĩa là nhiều phim ăn khách ở Hollywood, ở nước ngoài khi công chiếu ở Việt Nam đều chịu thua phim nội địa. Rạp phim ngày càng sôi động thì các dự án mới cũng liên tục được khởi động, và lịch phát hành phim Việt đã kéo dài tới năm 2027.

Cận Kề Cái Chết là phim đầu tiên bước vào đường đua phim Tết 2027

Có hai dự án của 2027 chỉ vừa mới nhá hàng những thông tin đầu tiên đã được khán giả hào hứng bàn tán. Đầu tiên là Cận Kề Cái Chết dự kiến ra rạp vào Tết Nguyên đán năm sau. Phim xoay quanh một tù nhân đặc biệt, vốn là đặc vụ của đường dây vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Anh nắm giữ bí mật về một khoản tiền USD lớn cần được chuyển về cho Cách mạng và cũng là người duy nhất biết vị trí cất giấu số tiền này. Bị giam giữ tại trại giam Phú Quốc - nơi được ví như “địa ngục trần gian” thời bấy giờ, nhân vật chính buộc phải lên kế hoạch trốn trại trong điều kiện gần như bất khả thi.

Khán giả phải chờ một năm nữa mới được xem phim này

Còn Nữ Biệt Động Sài Gòn công chiếu vào dịp 30/4 năm sau sẽ đưa khán giả về Sài Gòn vào những năm 1970 - khoảng thời gian cuộc kháng chiến chống quân xâm lược bước vào giai đoạn cam go và rực lửa nhất. Kịch bản bắt đầu với cuộc đoàn tụ đầy tréo ngoe của hai chị em ruột đã lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng, ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra sự thật: Một người giờ là điệp viên nằm vùng khôn ngoan, còn người kia đã trở thành nữ du kích gan lì. Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, họ sẽ phản ứng ra sao và quyết định thế nào khi phía bên kia chiến tuyến là máu mủ tình thân?

Hai vị đạo diễn Hàm Trần, Bùi Thạc Chuyên từng có phim ăn khách

Cả hai phim đều đang tuyển diễn viên để bấm máy vào cuối năm 2026 nhưng chỉ cần nhìn vào tên đạo diễn, khán giả đã biết đây là những tác phẩm có chất lượng. Cận Kề Cái Chết do Bùi Thạc Chuyên chỉ đạo và đây cũng là người đã làm ra Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối. Còn đạo diễn Hàm Trần sau thành công của Tử Chiến Trên Không đã sẵn sàng thực hiện một tác phẩm nữa về người chiến sĩ Cách Mạng mang tên Nữ Biệt Động Sài Gòn.

